Empresas mexicanas reportan dificultades para cubrir vacantes ante la incapacidad de los egresados para resolver problemas reales, señala estudio

Egresados universitarios de México presentan problemas para resolver problemas reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ecosistema laboral en México atraviesa una transformación profunda donde contar con un título universitario ya no garantiza el acceso inmediato a un empleo formal. Empresas de distintos sectores han comenzado a priorizar la experiencia práctica, las habilidades aplicadas y la capacidad de adaptación por encima de los conocimientos teóricos tradicionales.

De acuerdo con el reporte Future-Ready Talent. Lo que se busca en los egresados, elaborado por Tecmilenio en conjunto con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH) un recién egresado sin experiencia puede tardar entre seis y 12 meses en conseguir su primer empleo formal.

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El estudio revela además que la tasa de desocupación juvenil alcanza el 5.4 por ciento, cifra que prácticamente duplica el promedio nacional y refleja la creciente desconexión entre las universidades y las necesidades reales de las empresas.

Las empresas buscan talento capaz de ejecutar

La imagen conceptual en acuarela presenta un aula universitaria partida en dos, simbolizando el cambio de las carreras tecnológicas tradicionales hacia las nuevas disciplinas centradas en la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, sustentada en análisis cualitativos y cuantitativos con líderes de capital humano de sectores estratégicos, concluye que las organizaciones han cambiado su criterio de contratación.

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Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIRH, explicó que el mercado laboral actual remunera la capacidad de resolver problemas y ejecutar tareas desde el primer día.

“El mercado laboral ya no paga sólo por saber; hoy se contrata y retribuye por la capacidad de ejecutar”, afirmó.

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Según el análisis, el título universitario valida que una persona concluyó sus estudios, pero no necesariamente demuestra experiencia práctica o dominio operativo, habilidades que hoy son prioritarias para las compañías.

Informalidad y desempleo afectan a los jóvenes mexicanos

En el país hay una alta informalidad laboral entre los empleados

La situación se agrava por la alta informalidad laboral en México. Actualmente, casi seis de cada diez jóvenes ocupados trabajan sin contrato formal ni acceso a seguridad social.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), identifica este fenómeno como el llamado “efecto cicatriz”, una condición que provoca desventajas salariales persistentes y afecta la productividad económica del país a largo plazo.

Especialistas advierten que esta combinación entre desempleo juvenil, informalidad y falta de experiencia práctica puede generar una generación de profesionistas subempleados o con dificultades permanentes para integrarse al mercado formal.

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Ante este panorama, modelos educativos basados en experiencia aplicada comienzan a ganar terreno por ello se impulsan esquemas como el aprendizaje modular y apilable (MAPS) y la Formación Integrada al Trabajo (FIT), enfocados en combinar estudio y experiencia laboral desde la etapa universitaria.

Este sistema organiza la formación en bloques de competencias específicas que pueden acreditarse mediante certificaciones acumulables, permitiendo que los estudiantes desarrollen experiencia real antes de graduarse.

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Julio Peña, Vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones de Tecmilenio, aseguró que integrar experiencia práctica durante la formación genera beneficios tanto para las empresas como para los estudiantes.

“No es únicamente educación; es un activo estratégico que reduce costos de capacitación y asegura que el joven sea productivo desde el primer día”, señaló.

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Las cifras respaldan esta tendencia. El estudio indica que el 54 por ciento de los estudiantes bajo modelos de formación integrada recibe ofertas laborales antes de egresar y el 90 por ciento consigue empleo formal al concluir sus estudios.

Además, los proyectos desarrollados por estudiantes generan retornos promedio superiores a los 300 mil pesos para las organizaciones participantes.

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Inteligencia emocional y adaptación, claves ante la IA

Los egresados deberán tener habilidades comprobables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte también destaca que las habilidades humanas se han convertido en un factor decisivo en un contexto marcado por la automatización y la inteligencia artificial.

Sectores empresariales de alta presión consideran que la inteligencia emocional, la autogestión y la adaptabilidad son competencias críticas para enfrentar entornos laborales cada vez más cambiantes.

Las proyecciones indican que el 39% de las habilidades laborales actuales cambiarán hacia 2030 debido al avance tecnológico y la automatización.

Ivonne Vargas Hernández, especialista en mercado laboral, afirmó que el desafío consiste en cerrar la brecha entre jóvenes titulados y empresas con vacantes sin cubrir.

“La respuesta definitiva está en sustituir el modelo de ‘aprender para trabajar’ por un ecosistema de ‘aprender trabajando’”, puntualizó.

Los especialistas coinciden en que la competitividad de México dependerá de la capacidad de universidades, empresas y gobiernos para construir un ecosistema donde los egresados no solo cuenten con un grado académico, sino también con habilidades comprobables para generar valor en una economía digital cada vez más exigente.