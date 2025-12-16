México

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

Al imputado se le relaciona con dos asesinatos cometidos en el municipio de Hermosillo

El imputado es señalado por
El imputado es señalado por su presunta relación con asesinatos. Crédito: FGE Sonora

Este lunes 15 de diciembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fue vinculado a proceso Ángel Guadalupe “N”, conocido como “El Mambo”, por su presunta participación en dos homicidios calificados, realizados en el estado de Sonora.

“El Mambo” es señalado por las autoridades como el presunto asesino de Rafael Díaz “N” y José Alberto “N”, ambos delitos realizados en los primeros meses de 2025.

Los dos ataques fueron realizados en el municipio de Hermosillo, Sonora.

Según datos de la fiscalía, Ángel Guadalupe “N” es considerado un objetivo de alta peligrosidad y se presume que podría pertenecer a una célula criminal generadora de violencia en la región.

Hasta el momento no se ha revelado a qué estructura criminal podría pertenecer “El Mambo”.

Vinculación a proceso de “El Mambo”

La FGJES logró que un juez vinculara a proceso a "El Mambo", identificado como objetivo prioritario por autoridades estatales, bajo la acusación de presunta participación en por su probable responsabilidad en dos homicidios calificados, realizados en Hermosillo.

“El Agente del Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para que el Juez resolviera la vinculación a proceso en los términos solicitados, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada”, señaló la FGJES.

La decisión judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación.

De acuerdo con información difundida por autoridades, en ambos procesos judiciales "El Mambo" optó por no declarar ante la autoridad, por lo que su defensa mantuvo silencio durante la audiencia.

El Mambo permanecerá en prisión
El Mambo permanecerá en prisión preventiva durante su proceso Crédito: FGE Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora afirmó que se mantiene el compromiso de llevar ante la justicia a los objetivos prioritarios de las organizaciones criminales y de garantizar la integridad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Homicidio de Rafael Díaz “N” en la invasión Tres Reynas

El primer caso por el cual se le señala como responsable a “El Mambo” corresponde al homicidio de Rafael Díaz “N”, ocurrido el 31 de marzo de 2025.

Según la FGJES, el ataque sucedió en un domicilio de la invasión Tres Reynas, cuando la víctima se asomó por una ventana y recibió disparos de arma de fuego que le causaron la muerte de manera inmediata debido a lesiones en el tórax.

Homicidio de José Alberto “N” en la colonia Almacén

El segundo proceso penal que enfrenta “El Mambo” corresponde a la muerte de José Alberto “N”, registrada el 1 de febrero de 2025 en la colonia Almacén de Hermosillo.

Los reportes de la Fiscalía Estatal indican que la víctima fue localizada con una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax y recibió atención médica de emergencia en un hospital, donde finalmente falleció.

De acuerdo con reportes, las pruebas apuntaron a que Ángel Guadalupe “N” tendría relación con homicidio.

Puntos destacados de la noticia

  • “El Mambo” fue vinculado a proceso por dos homicidios calificados en Sonora.
  • Se le atribuyen las muertes de Rafael Díaz “N” y José Alberto “N” ocurridas en 2025.
  • Es considerado por la fiscalía como un objetivo de alta peligrosidad.
  • Un juez dictó prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.
  • El acusado no declaró durante las audiencias iniciales.

