Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha del próximo registro y requisitos para inscribirse

Los aspirantes deben tener su cuenta activa y documentos listos pues los lugares se agotan en los primeros días de cada convocatoria. (Jovani Pérez)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está por abrir su próxima ventana de vinculación, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Quienes quieran participar tienen pocas semanas para crear su cuenta en la plataforma oficial y preparar su documentación, antes de que las vacantes se agoten en los primeros días de la convocatoria.

El programa ofrece a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, ajustada al salario mínimo vigente. El depósito se realiza directamente a una tarjeta del Banco del Bienestar, sin comisiones ni intermediarios.

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Cabe señalar que la plataforma jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx mantiene su sistema de registro activo de forma permanente para nuevos usuarios. Las vinculaciones a centros de trabajo, en cambio, se realizan en fechas específicas. Tras los cierres de febrero y abril, el siguiente periodo se espera que de inicio el próximo 1 de junio.

El programa de la STPS ofrece una beca mensual de 9,582.47 pesos a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. El siguiente periodo de registro abre el 1 de junio y los espacios son limitados. (X@bbienestarmx)

La competencia por los espacios disponibles es alta, sobre todo en ciudades con mayor concentración de aspirantes. Los lugares suelen agotarse en los primeros días de cada convocatoria, por lo que tener la cuenta activa y los documentos listos antes de esa fecha marca la diferencia.

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Requisitos para registrarse

Para acceder al programa se deben cumplir dos condiciones: tener entre 18 y 29 años y no estar inscrito en ninguna institución educativa ni contar con empleo formal al momento del registro. Los documentos que el sistema solicita son:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Fotografía con el rostro descubierto

Carta compromiso donde el aspirante declara, bajo protesta de decir verdad, que no estudia ni trabaja

Una vez creada la cuenta y cargados los documentos, el sistema valida la información. El aspirante selecciona el área de capacitación de su interés —administrativa, ventas, oficios u otras ramas— y elige el centro de trabajo disponible que mejor se ajuste a su perfil. Después agenda una entrevista, y el centro tiene cuatro días para aceptar o rechazar la solicitud.

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La próxima convocatoria abre en junio de 2026 y la beca mensual asciende a 9,582.47 pesos, pagados directamente a una tarjeta del Banco del Bienestar. (X@Bienestar_CDMX)

Seguro médico y constancia al terminar

Además de la beca, todos los aprendices vinculados quedan inscritos en el IMSS. La cobertura incluye enfermedades generales, riesgos de trabajo y atención por maternidad durante los 12 meses que dura la capacitación.

Al concluir el año, el centro de trabajo genera una constancia oficial de habilidades a través de la plataforma. El documento especifica el área de formación, el tipo de capacitación y las habilidades adquiridas, y queda disponible para descarga directa desde el perfil del aprendiz.

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