México

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana y a dos personas en Mazatlán, Sinaloa

Los arrestos fueron realizados por separado durante patrullajes preventivos en el puerto

Guardar
Al hombre se le aseguraron
Al hombre se le aseguraron más de 100 dosis de presuntas drogas. Crédito: SSP Sinaloa

En un despliegue coordinado en el municipio de Mazatlán, la Secretaría de Marina (SEMAR) en coordinación con el Grupo Interinstitucional, realizó dos revisiones durante patrullajes que resultaron en el aseguramiento de cocaína, metanfetamina y marihuana, así como la detención de dos personas y el decomiso de motocicletas.

Las acciones, se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad y contaron con la participación de varias corporaciones de seguridad.

Detención y aseguramiento de drogas en la colonia Primavera

En una primera acción, los elementos de la SEMAR realizaban labores de patrullaje en la colonia la Primavera cuando observaron a un motociclista con presunta actitud sospechosa. Tras hacer contacto, el hombre supuestamente intentó darse a la fuga, lo que derivó en su detención para realizarle una revisión.

Durante la inspección, las fuerzas interinstitucionales le aseguraron lo siguiente:

Presuntas dosis de cocaína aseguradas
Presuntas dosis de cocaína aseguradas en Mazatlán Crédito: SSP Sinaloa
  • 1 motocicleta
  • 66 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína
  • 62 dosis de sustancia granulada identificada como metanfetamina
  • 20 dosis de hierba seca con apariencia de marihuana.

Segunda detención, colonia Francisco Villa

Las operaciones de vigilancia continuaron en la colonia Francisco Villa, donde las mismas corporaciones realizaron la detención de un segundo motociclista y el aseguramiento de estupefacientes.

En el caso de esta detención, las autoridades no detallaron cómo fue el acercamiento o si hubo contratiempos en las operaciones.

De acuerdo con los datos revelados, al detenido se le aseguraron estos objetos:

  • 20 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana
  • 1 motocicleta

Según datos oficiales, ambos individuos aprehendidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones.

Otras acciones realizadas en Mazatlán por la SEMAR

Durante otros trabajos de reconocimiento en Mazatlán, la SEMAR recuperó cuatro motocicletas reportadas como robadas.

De acuerdo con información proporcionada por medios oficiales, los reconocimientos terrestres realizados en las colonias Independencia y Bahías permitieron localizar los vehículos en diferentes ubicaciones.

Motocicletas aseguradas tras los operativos
Motocicletas aseguradas tras los operativos de la Marina en coordinación con el Grupo Interinstitucional Crédito: SSP Sinaloa

Tras verificar la base de datos correspondiente, las autoridades confirmaron que las cuatro motocicletas contaban con reporte de robo y procedieron a su aseguramiento.

Las unidades recuperadas quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, responsable de realizar las investigaciones pertinentes.

En los tres hechos, informes revelaron que las tareas realizadas por la SEMAR habría estado coordinada con el Grupo Interinstitucional, el cual estaría conformado por elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa a través de la Policía Estatal Preventiva.

Datos relevantes de la noticia

  • Aseguramiento de drogas y detenciones: La Secretaría de Marina, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, aseguró cocaína, metanfetamina y marihuana, y detuvo a dos personas tras operativos en diferentes colonias de Mazatlán.
  • Primera detención: En la colonia Primavera, fue detenido un motociclista en posesión de 66 dosis de cocaína, 62 de metanfetamina, 20 de marihuana y una motocicleta.
  • Segunda detención: En la colonia Francisco Villa, se detuvo a otro motociclista con 20 dosis de marihuana y una motocicleta.
  • Recuperación de motocicletas robadas: La SEMAR recuperó cuatro motocicletas con reporte de robo en las colonias Independencia y Bahías, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
  • Coordinación interinstitucional: Todas las acciones se realizaron en conjunto con autoridades federales y estatales, incluyendo el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y diversas fiscalías.

Temas Relacionados

DetenciónMazatlánSinaloaCocaínaMarihuanaMetanfetaminaAseguramientoSecretaría de MarinaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Quién es “El Limones”, el jefe de plaza en Durango y Coahuila ligado a Los Mayos

Edgar “N” recibía órdenes de un hombre sancionado por las autoridades de EEUU

Quién es “El Limones”, el

¿Qué personas con INAPAM podrían beneficiarse del aumento al salario mínimo en 2026? Esto es lo que sabemos

Adultos Mayores que ya tengan esta credencial pueden ser parte de este programa que les garantiza un ingreso fijo

¿Qué personas con INAPAM podrían

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones para la final de la Liga MX

La confrontación en la ida será clave para las aspiraciones de ambos clubes, que llegarían con planteles completos y estrategias contrastantes

Toluca vs Tigres: estas son

Senado aprueba la Ley de Aranceles a productos de países sin tratados comerciales

El incremento arancelario forma parte de una estrategia para proteger sectores productivos nacionales

Senado aprueba la Ley de

Frío CDMX: emiten aviso especial por bajas temperaturas durante dos días seguidos

Protección Civil de la Ciudad de México señaló que se esperan lluvias ligeras en algunas zonas de la capital del país

Frío CDMX: emiten aviso especial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cinco policías resultan heridos tras

Cinco policías resultan heridos tras accionar con su vehículo un explosivo en Doctor Coss, Nuevo León

Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

El CJNG es un “depredador temible” para el periodismo, asesinan reporteros en sus zonas, asegura RSF

Aplazan hasta 2026 la audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La película de Súper Mario

La película de Súper Mario Bros explota en popularidad en Netflix México esta noche

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: así se ve “La Casita” de cerca

Siddhartha anuncia show en el Palacio de los Deportes tras lograr sold-out en Auditorio Nacional

Conoce el setlist de Bad Bunny para sus conciertos en México y las posibles canciones sorpresa

Las 10 mejores películas en Prime Video México para disfrutar esta noche

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones para la final de la Liga MX

MLB regresa a México en 2026: qué equipos jugarán, cuándo y fecha de la venta de boletos

Reportan que Abraham Villegas se convertirá en nuevo jugador del Club León

Aseguran que David Benavidez le dará una paliza a Bivol: “Tendrá que actuar como un ‘Canelo ruso’ ”