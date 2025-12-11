Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana y a dos personas en Mazatlán, Sinaloa

Al hombre se le aseguraron más de 100 dosis de presuntas drogas. Crédito: SSP Sinaloa

En un despliegue coordinado en el municipio de Mazatlán, la Secretaría de Marina (SEMAR) en coordinación con el Grupo Interinstitucional, realizó dos revisiones durante patrullajes que resultaron en el aseguramiento de cocaína, metanfetamina y marihuana, así como la detención de dos personas y el decomiso de motocicletas.

Las acciones, se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad y contaron con la participación de varias corporaciones de seguridad.

Detención y aseguramiento de drogas en la colonia Primavera

En una primera acción, los elementos de la SEMAR realizaban labores de patrullaje en la colonia la Primavera cuando observaron a un motociclista con presunta actitud sospechosa. Tras hacer contacto, el hombre supuestamente intentó darse a la fuga, lo que derivó en su detención para realizarle una revisión.

Durante la inspección, las fuerzas interinstitucionales le aseguraron lo siguiente:

Presuntas dosis de cocaína aseguradas en Mazatlán Crédito: SSP Sinaloa

1 motocicleta

66 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína

62 dosis de sustancia granulada identificada como metanfetamina

20 dosis de hierba seca con apariencia de marihuana.

Segunda detención, colonia Francisco Villa

Las operaciones de vigilancia continuaron en la colonia Francisco Villa, donde las mismas corporaciones realizaron la detención de un segundo motociclista y el aseguramiento de estupefacientes.

En el caso de esta detención, las autoridades no detallaron cómo fue el acercamiento o si hubo contratiempos en las operaciones.

De acuerdo con los datos revelados, al detenido se le aseguraron estos objetos:

20 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana

1 motocicleta

Según datos oficiales, ambos individuos aprehendidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones.

Otras acciones realizadas en Mazatlán por la SEMAR

Durante otros trabajos de reconocimiento en Mazatlán, la SEMAR recuperó cuatro motocicletas reportadas como robadas.

De acuerdo con información proporcionada por medios oficiales, los reconocimientos terrestres realizados en las colonias Independencia y Bahías permitieron localizar los vehículos en diferentes ubicaciones.

Motocicletas aseguradas tras los operativos de la Marina en coordinación con el Grupo Interinstitucional Crédito: SSP Sinaloa

Tras verificar la base de datos correspondiente, las autoridades confirmaron que las cuatro motocicletas contaban con reporte de robo y procedieron a su aseguramiento.

Las unidades recuperadas quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, responsable de realizar las investigaciones pertinentes.

En los tres hechos, informes revelaron que las tareas realizadas por la SEMAR habría estado coordinada con el Grupo Interinstitucional, el cual estaría conformado por elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa a través de la Policía Estatal Preventiva.

Datos relevantes de la noticia

Aseguramiento de drogas y detenciones: La Secretaría de Marina, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, aseguró cocaína, metanfetamina y marihuana, y detuvo a dos personas tras operativos en diferentes colonias de Mazatlán .

Primera detención: En la colonia Primavera, fue detenido un motociclista en posesión de 66 dosis de cocaína, 62 de metanfetamina, 20 de marihuana y una motocicleta.

Segunda detención: En la colonia Francisco Villa, se detuvo a otro motociclista con 20 dosis de marihuana y una motocicleta.

Recuperación de motocicletas robadas: La SEMAR recuperó cuatro motocicletas con reporte de robo en las colonias Independencia y Bahías, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa .

Coordinación interinstitucional: Todas las acciones se realizaron en conjunto con autoridades federales y estatales, incluyendo el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y diversas fiscalías.