Harfuch presenta avances de seguridad tras captura de “El limones”, extorsionador de alto perfil del Cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó los avances de seguridad tras la captura de Edgar “N”, alias El Limones, extorsionador de alto perfil operador de Durango y Coahuila perteneciente a Los Cabrera Sarabia, célula delictiva afín a Los Mayos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa, Harfuch comentó que como parte de las acciones para fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión se dio seguimiento a las operaciones financieras ilícitas, lo que permitió el congelamiento de cuentas de El Limones y varias personas de su círculo cercano fueron detenidas.

¿De qué se le acusa a El limones?

El titular de la SSPC, detalló que Edgar “N” obtuvo prisión preventiva y está acusado de:

Participación en delitos de acopio

Portación de armas de fuego

Portación de cartuchos y cargadores

Partícipe en delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico

Extorsión agravada

Edgar “N”, alias El Limones, extorsionador de alto perfil operador de Durango y Coahuila perteneciente a Los Cabrera Sarabia, facción ligada a Los Mayos. | X / @OHarfuch, SSPC

Harfuch también mencionó que gracias a la detención de El Limones, surgieron varias líneas de investigación nuevas, lo que permitió entender el modus operandi de los grupos delictivos en la región.

Tras los hechos, las autoridades dieron con la detención de varios miembros directos de Los Mayos, entre ellos, Saúl “N”, alias Jaguar, líder de una célula delictiva junto con tres de sus operadores.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos realizaban actividades de vigilancia, homicidios en la región, robos de vehículo y distribución de droga.

Información en desarrollo...