Caen seis personas en límites entre Colima y Michoacán: investigan si están ligadas con coche bomba de Coahuayana

Los hombres capturados (Gobierno de Colima)

Las autoridades de Colima informaron sobre el arresto de seis individuos en un campamento clandestino ubicado en los límites entre dicho estado y Michoacán. Los sujetos capturados podrían estar relacionados con la explosión en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Los hechos fueron dados a conocer por el Gobierno de Colima el 15 de diciembre a través de sus canales oficiales, el cual destacó que los ahora detenidos serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

“Continuarán las investigaciones para esclarecer el tipo de actividades realizadas en dicho campamento, así como si las personas detenidas tienen relación con los hechos sucedidos en el municipio de Coahuayana, Michoacán, el pasado 6 de diciembre o con otros hechos delictivos.

El campamento fue ubicado en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán. En el lugar fueron halladas armas largas, cortas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y otros indicios.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, destacó las acciones a través de su perfil de redes sociales.

Parte de lo asegurado (Facebook/Gobierno de Colima)

“Revisamos los logros de un operativo reciente, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual fue realizado en la zona limítrofe de nuestro estado con el vecino estado de Michoacán”, escribió la mandataria.

Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la Comandancia de la V Región Militar y 20ª Zona Militar en conjunto con la Guardia Nacional y agentes estatales.

Los arrestos don parte del denominado Plan Michoacán, iniciado tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...