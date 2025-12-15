Asesinaron a balazos a Efraín Medina, exdirector general de Inteligencia de la SSP de Colima

El cuerpo del exfuncionario quedó sin vida al interior del vehículo volkswagen de color rojo. Crédito: redes sociales

Efraín Medina Valenzuela, exdirector de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, fue asesinado este lunes 15 diciembre de 2025, sobre la avenida Tecnológico, ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Según informes preliminares, hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon en diversas ocasiones contra el exfuncionario, quien viajaba junto a una mujer en un vehículo Volkswagen de color rojo.

De acuerdo con informes de medios locales, la acompañante de Medina Valenzuela fue trasladada a un hospital por las heridas provocadas en el ataque, mientras que el exfuncionario falleció dentro del vehículo.

Tras el ataque, arribaron a la zona elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y efectivos estatales para brindar apoyo.

Reportes extraoficiales señalan que la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) acordonó el área, mientras servicios periciales y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron el levantamiento del cuerpo.

Tras el asesinato, se ha revelado que este no sería el primer atentado que sufría la víctima, debido a que el pasado 6 de octubre de 2022 ya habían atentado en contra de su vida.

Cómo fue el ataque en contra de Efraín Medina

Reportes preliminares indicaron que el ataque se habría registrado alrededor del medio día, cuando Efraín Medina Valenzuela circulaba por la avenida Tecnológico, una de las principales vialidades de Villa de Álvarez.

En el sitio, motociclistas se habrían aproximado al coche donde viajaba Efraín y una acompañante, abriendo fuego en contra de ellos.

Tras los disparos falleció el exservidor público, mientras que su acompañante habría sido asistida y trasladada a un centro medico para recibir asistencia.

Medios locales han señalado que el lugar del ataque en una zona de intensa actividad comercial y tránsito vehicular, además, estaría cercana a una universidad reconocida en el estado.

El nombre de Efraín Medina Valenzuela estuvo vinculado a diversos cargos dentro de la administración estatal de Colima, específicamente durante la gestión de Ignacio Peralta Sánchez, la cual abarcó desde el año 2016, hasta 2021.

Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni la FGE han hecho pública alguna línea oficial de investigación sobre el caso y tampoco se han reportado detenciones relacionadas con este homicidio.

Atentado previo en contra de Efraín Medina

Medina Valenzuela había sobrevivido a un atentado previo, ocurrido el 6 de octubre de 2022, en esa ocasión, al igual que como se señala en el atentado que cobró su vida, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra él.

Según informes realizados en el 2022, junto a Medina resultó herido un ex agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), cuyo nombre no fue revelado.

La agresión habría ocurrido ocurrió en la Avenida de la Paz, donde dos hombres en motocicleta se acercaron y realizaron múltiples disparos.

De acuerdo con versiones informadas por autoridades, los lesionados se trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por las heridas.

La violencia registrada en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez ha aumentado, cuestión reconocida por varias organizaciones civiles y documentada en reportes recientes de la Secretaría de Seguridad Pública.

El asesinato de Medina Valenzuela se suma a una serie de hechos violentos que han impactado a funcionarios, exservidores públicos y la población general.