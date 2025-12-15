El Cártel Jalisco Nueva Generación y otras 4 organizaciones más son señaladas por extorsionar a los limoneros en Michoacán

Foto: Cuartoscuro

Cinco grupos criminales, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han sido identificados como los responsables de la extorsión al sector limonero en el estado de Michoacán.

Además, se informó que los grupos delincuenciales acusados ejercen la presión sobre agricultores y distribuidoras en diversas regiones del estado.

Los datos fueron declarados por Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante la conferencia del Gabinete de Seguridad realizada este 14 de diciembre.

Asimismo, las autoridades señalaron las acciones preventivas y los resultados que han derivado del trabajo de elementos federales y estatales para disminuir los índices delictivos en torno al sector agrícola de Michoacán.

Quiénes son los grupos que extorsionan a los limoneros en Michoacán

Según el reporte de las autoridades, se ha identificado que la extorsión al sector limonero de Michoacán es realizado por los siguientes 5 grupos delictivos.

El sector limonero estaría siendo perjudicado por 5 grupos delictivos. (Fb: Bernardo Bravo)

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Los Troyas

Los Viagras

La Quiringa

Los Caballeros Templarios

Sobre las acciones implementadas por el Gobierno de México para combatir la extorsión en contra de los agricultores, Ricardo Trevilla Trejo destacó que actualmente se encuentran desplegadas seis fuerzas de tarea en seis municipios productores de limón, los cuales son:

Tepalcatepec

Buenavista

Apatzingán

Parácuaro

Mujica

Aguililla

En esos ayuntamientos, según reportes, se encuentran trabajando 860 elementos, 2 células de inteligencia y 2 helicópteros que apoyan las operaciones.

Las autoridades han compartido imágenes de las vigilancias en las empacadoras de limones y aguacates. Crédito: Gabinete de Seguridad

Asimismo, se detalló que existe la presencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las 75 empacadoras de limones que se encuentran en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Según las autoridades, continúan las acciones de vigilancia en las rutas comerciales y tianguis limoneros, así como el acompañamiento logístico en horarios críticos para el traslado de producto.

Acciones para garantizar la seguridad del sector aguacatero en Michoacán

Según reportes del General Trevilla Trejo, en torno al sector aguacatero, se encuentran desplegados 820 elementos, distribuidos en los siguientes municipios:

Tangancícuaro

Los Reyes

Tocumbo

Peribán

Uruapan

Tancítaro

Ziracuaretiro

Taretan

Salvador Escalante

Ario de Rosales

Tacámbaro

Ciudad de Hidalgo

Zitácuaro

Los elementos que trabajan en los municipios también están apoyados, con dos helicópteros y dos células de inteligencia.

Asimismo, al igual que en el sector limonero, en 76 empacadoras de aguacates se encuentra la presencia permanente de autoridades de los tres órdenes de gobierno, según reportes oficiales.

Resultados de los operativos

Según lo declaró el titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, a partir de la implementación del plan de seguridad conocido como Paricutín desde el 10 de noviembre, se han generado los siguientes resultados:

208 personas detenidas

83 armas de fuego aseguradas

8 mil 866 cartuchos

180 vehículos

126 artefactos explosivos

El General Trevilla señaló que el 80 por ciento de todos estos aseguramientos fueron realizados a los grupos delincuenciales que están operando en el área de producción de limones y aguacates de Michoacán.