México

El Cártel Jalisco Nueva Generación y otras 4 organizaciones más son señaladas por extorsionar a los limoneros en Michoacán

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional declaró que los cárteles identificados serían los responsables de realizar actividades ilícitas en contra de los sectores agrícolas en la región

Guardar
Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Cinco grupos criminales, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han sido identificados como los responsables de la extorsión al sector limonero en el estado de Michoacán.

Además, se informó que los grupos delincuenciales acusados ejercen la presión sobre agricultores y distribuidoras en diversas regiones del estado.

Los datos fueron declarados por Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante la conferencia del Gabinete de Seguridad realizada este 14 de diciembre.

Asimismo, las autoridades señalaron las acciones preventivas y los resultados que han derivado del trabajo de elementos federales y estatales para disminuir los índices delictivos en torno al sector agrícola de Michoacán.

Quiénes son los grupos que extorsionan a los limoneros en Michoacán

Según el reporte de las autoridades, se ha identificado que la extorsión al sector limonero de Michoacán es realizado por los siguientes 5 grupos delictivos.

El sector limonero estaría siendo
El sector limonero estaría siendo perjudicado por 5 grupos delictivos. (Fb: Bernardo Bravo)
  • Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  • Los Troyas
  • Los Viagras
  • La Quiringa
  • Los Caballeros Templarios

Sobre las acciones implementadas por el Gobierno de México para combatir la extorsión en contra de los agricultores, Ricardo Trevilla Trejo destacó que actualmente se encuentran desplegadas seis fuerzas de tarea en seis municipios productores de limón, los cuales son:

  • Tepalcatepec
  • Buenavista
  • Apatzingán
  • Parácuaro
  • Mujica
  • Aguililla

En esos ayuntamientos, según reportes, se encuentran trabajando 860 elementos, 2 células de inteligencia y 2 helicópteros que apoyan las operaciones.

Las autoridades han compartido imágenes
Las autoridades han compartido imágenes de las vigilancias en las empacadoras de limones y aguacates. Crédito: Gabinete de Seguridad

Asimismo, se detalló que existe la presencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las 75 empacadoras de limones que se encuentran en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Según las autoridades, continúan las acciones de vigilancia en las rutas comerciales y tianguis limoneros, así como el acompañamiento logístico en horarios críticos para el traslado de producto.

Acciones para garantizar la seguridad del sector aguacatero en Michoacán

Según reportes del General Trevilla Trejo, en torno al sector aguacatero, se encuentran desplegados 820 elementos, distribuidos en los siguientes municipios:

  • Tangancícuaro
  • Los Reyes
  • Tocumbo
  • Peribán
  • Uruapan
  • Tancítaro
  • Ziracuaretiro
  • Taretan
  • Salvador Escalante
  • Ario de Rosales
  • Tacámbaro
  • Ciudad de Hidalgo
  • Zitácuaro

Los elementos que trabajan en los municipios también están apoyados, con dos helicópteros y dos células de inteligencia.

Asimismo, al igual que en el sector limonero, en 76 empacadoras de aguacates se encuentra la presencia permanente de autoridades de los tres órdenes de gobierno, según reportes oficiales.

Resultados de los operativos

Según lo declaró el titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, a partir de la implementación del plan de seguridad conocido como Paricutín desde el 10 de noviembre, se han generado los siguientes resultados:

  • 208 personas detenidas
  • 83 armas de fuego aseguradas
  • 8 mil 866 cartuchos
  • 180 vehículos
  • 126 artefactos explosivos

El General Trevilla señaló que el 80 por ciento de todos estos aseguramientos fueron realizados a los grupos delincuenciales que están operando en el área de producción de limones y aguacates de Michoacán.

Temas Relacionados

ExtorsiónLimonerosDefensaOperativosCJNGCártel de Jalisco Nueva GeneraciónLos TroyasLos ViagrasLa QuiringaCaballeros TemplariosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum reconoce elección democrática en Chile y felicita a José Antonio Kast

La presidenta de México reconoció el triunfo del presidente electo tras la jornada electoral

Claudia Sheinbaum reconoce elección democrática

Jorge Romero, presidente del PAN, felicita a José Antonio Kast por su elección como nuevo presidente de Chile

La dirigencia nacional del partido mexicano expresó su reconocimiento al candidato chileno tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta presidencial

Jorge Romero, presidente del PAN,

Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Paulinho marca el segundo de los Diablos

La Bombonera enloqueció con el segundo gol de los Escarlata, pues están a menos de 45 minutos del bicampeonato

Toluca vs Tigres final del

¿La Influenza H3N2 es moral?: en qué casos la llamada “súper gripe” podría poner en riesgo la vida

Autoridades sanitarias insisten en la vacunación anual y hábitos de higiene para reducir la incidencia de cuadros severos causados por el virus H3N2

¿La Influenza H3N2 es moral?:

SEP extiende vacaciones de invierno 2025: ¿Cuántos días agregaron?

Las autoridades explicaron que los alumnos tendrán más días de descanso en enero de 2026

SEP extiende vacaciones de invierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican 8 grupos criminales relacionados

Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Hallan culpable exalcaldesa de Amanalco, Edomex, por ordenar a la Familia Michoacana homicidio de sindico y escolta

Ataque armado en bar de Tijuana, Baja California, deja dos muertos y tres detenidos

Harfuch presenta avances de seguridad tras captura de “El limones”, extorsionador de alto perfil del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Tras su divorcio de Otto

Tras su divorcio de Otto Padrón, Angélica Vale toca el tema de las infidelidades: “Son mensajes que sí duelen”

Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de diciembre

Florinda Meza explota contra La Chilindrina y la acusa de robarse el personaje: “¿Por qué aferrarse a eso hasta la vejez?

DEPORTES

Toluca vs Tigres final del

Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Paulinho marca el segundo de los Diablos

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México

Sergio Ramos se despide de México con emotivo video tras concluir su etapa en Rayados