Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

Se trata de la segunda reunión de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, con los titulares de la Defensa y la SSPC. Foto: Gobierno de Michoacán

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, exigió que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo durante la reunión que sostuvo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el de la Secretaría de la Defensa (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, así como con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles 3 de diciembre en el municipio de Uruapan como parte del seguimiento al Plan Michoacán por la Justicia y Paz, implementado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el homicidio de Manzo.

Al respecto, la edil informó que durante la reunión continuó solicitando que se dé con los verdaderos autores intelectuales del asesinato de su esposo, quien murió el 1 de noviembre en un ataque armado ocurrido en la plaza principal del municipio.

“El día de hoy estuve presente en la reunión de trabajo enfocada en temas de seguridad, y mi exigencia sigue y seguirá siendo la misma, que se esclarezca el caso de Carlos Manzo, y den con él o los verdaderos autores intelectuales de su homicidio”, escribió en sus redes sociales.

“No descansaré (…) llegaré al fondo de la verdad”, aseguró la alcaldesa

Grecia Quiroz fue elegida como alcaldesa sustituta tras el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Quiroz también informó que su exigencia de justicia continuará sin importar quienes sean las personas que se vean involucradas en el homicidio. Asimismo, solicitó a las autoridades que actúen con honestidad y transparencia en el caso.

“Quiero dejar claro a las autoridades Estatales y Federales que, así cueste lo que me cueste, no descansaré y junto a miles de personas no dejaré de presionar para que entreguen y se haga justicia, así tenga que pagar quien sea. No me importa si son personas de su mismo partido, llegaré al fondo de la verdad ténganlo por seguro”, afirmó la edil.

Cabe señalar que tras la primera reunión con Harfuch, Trevilla Trejo y el gobernador de Michoacán, la alcaldesa de Uruapan exigió a las autoridades que se investigue la posible responsabilidad de los políticos Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos en el asesinato, ya que Carlos Manzo los señaló en varias ocasiones.

Segunda visita de Harfuch y Trevilla Trejo a Uruapan tras el asesinato

Foto: Facebook / Alfredo Ramírez Bedolla

Por segunda ocasión, Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla Trejo visitaron el municipio de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo.

La primera reunión ocurrió el jueves 13 de noviembre, primero en Morelia y después en este municipio, con el objetivo de implementar el Plan Michoacán en materia de seguridad, el cual contempla el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Durante el segundo encuentro se contó con la participación del sector productivo del municipio y se trataron los avances en materia de seguridad.