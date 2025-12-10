México

Comunidad de Ostula señala al CJNG de provocar terror en la costa-sierra de Michoacá, ONG´s exigen protección a los pobladores

La comunidad nahua de Santa María Ostula denunció que el ataque busca sembrar terror y debilitar la seguridad comunitaria en la región

La explosión de un coche
La explosión de un coche bomba en Coahuayana dejó cinco muertos y cerca de 20 heridos, intensificando la violencia en Michoacán. | CRÉDITO: jesus Aviles / Infobae México

El sábado 6 de diciembre de 2025 se registró la explosión de un coche cargado de explosivos frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, provocando la muerte de cinco personas y dejando cerca de 20 heridos por las llamas.

La comunidad nahua de Santa María Ostula afirmó a través de un comunicado que el ataque tiene como propósito generar terror entre la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria establecido en los pueblos de Coahuayana.

En el comunicado, se señala directamente como responsable al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “quien desde hace cinco años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones (...) y apoderarse de nuestros territorios”.

Piden justicia para la zona de costa-sierra

Organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ y la Red Solidaria de Derechos Humanos sumaron su voz a la exigencia para que autoridades federales y estatales tomen medidas inmediatas destinadas a brindar protección en la zona costa-sierra de Michoacán, señalando que la región ha sido tocada por la violencia desde hace décadas.

Omar García Harfuch en 'La
Omar García Harfuch en 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

Desde el gobierno federal, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección, precisó que, en contraste con algunas versiones preliminares, la explosión no habría sido dirigida específicamente contra las policías comunitarias que operan en la zona.

Destacó que existen indicios de que el incidente es resultado de la pugna entre dos líderes delictivos activos en la franja entre Michoacán y Colima.

Operadores droneros del CJNG emplean
Operadores droneros del CJNG emplean drones modificados para ataques aéreos y operaciones de vigilancia en zonas controladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

García Harfuch detalló que los hechos corresponden a la confrontación entre grupos vinculados al CJNG, al Cártel de Tepalcatepec y a organizaciones integrantes de Cárteles Unidos, todos en disputa por el control territorial y de actividades ilícitas que incluyen trasiego de droga, narcomenudeo, extorsión, tráfico de armas y minería ilegal.

Críticas al Plan Michoacán y rechazo a la militarización

García Harfuch sostuvo que el Gobierno federal continuará el fortalecimiento del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” con el objetivo de reducir homicidios y hechos violentos en la región, subrayando que los episodios violentos no son casos aislados, sino resultado de disputas por rutas y territorios entre grupos delictivos.

Este plan estratégico surge tras
Este plan estratégico surge tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. X(@GobiernoMX)

Por su parte, la comunidad de Ostula expresó que la implementación del Plan Michoacán y la presencia militar han obstaculizado la labor de las policías comunitarias, debilitando su capacidad de autodefensa y derivando en situaciones de violencia como la ocurrida el 6 de diciembre. Rechazaron la militarización y criminalización de sus sistemas de seguridad propios, exigiendo respeto a la libre determinación y a las estructuras de seguridad colectiva.

Demandas de la comunidad: castigo a responsables, desarticulación de cárteles y respeto a derechos indígenas

Entre las principales exigencias al gobierno federal y estatal, la comunidad demanda castigo a los autores materiales e intelectuales del atentado en Coahuayana, acciones reales para desarticular al CJNG

Las autoridades enfrentarán el crimen
Las autoridades enfrentarán el crimen organizado con Plan Michoacán. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Las principales demandas al gobierno federal y al estatal son:

  1. Castigo a los responsables materiales e intelectuales del ataque en Coahuayana.
  2. Acciones reales y duraderas para desarticular al CJNG y a todos los cárteles criminales.
  3. Fin de la complicidad entre autoridades y delincuentes.
  4. Respeto efectivo de los derechos de los pueblos originarios.
  5. Garantías plenas para el funcionamiento de las policías comunitarias y guardias comunales.

