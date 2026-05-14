Clima en CDMX por la tarde: así serán las condiciones meteorológicas este jueves 14 de mayo

Una tarde soleada ilumina el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central en la Ciudad de México, con jacarandás en plena floración morada y personas disfrutando de la vibrante vida urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que este jueves 14 de mayo continuará el ambiente muy caluroso en gran parte de la capital, con cielo mayormente despejado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, principalmente en zonas del sur de la ciudad.

De acuerdo con el último boletín, durante la tarde persistirán temperaturas elevadas acompañadas de radiación solar intensa y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

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Tarde muy calurosa este jueves

Las autoridades capitalinas señalaron que el ambiente permanecerá cálido durante gran parte de la tarde y que las condiciones de lluvia serán mínimas.

El pronóstico indica que la temperatura máxima será de 27 grados Celsius, aunque para este viernes se espera un aumento adicional de las temperaturas máximas respecto a días anteriores, alcanzando hasta 30 grados Celsius en algunas zonas de la capital.

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Además, el boletín meteorológico detalla que los vientos serán de componente norte de entre 10 y 25 km/h, con rachas cercanas a los 45 km/h.

¿Cómo evolucionará la temperatura en las próximas horas?

La gráfica compartida por la SGIRPC muestra el siguiente comportamiento de temperatura para las próximas 24 horas:

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15:00 horas: 27 °C

18:00 horas: 24 °C con posibilidad de lluvia ligera

21:00 horas: 21 °C

00:00 horas: 18 °C

03:00 horas: 15 °C

06:00 horas: 13 °C, la temperatura mínima prevista

09:00 horas: 19 °C

12:00 horas: 26 °C

15:00 horas del viernes: 30 °C

Las autoridades señalaron que la probabilidad de lluvia será baja, con acumulados menores a 5 milímetros, por lo que no se esperan condiciones de tiempo severo.

Índice UV extremadamente alto y mala calidad del aire

Otro de los puntos relevantes del reporte es el Índice UV de 11+, considerado extremadamente alto, por lo que Protección Civil recomendó evitar exposición prolongada al Sol, utilizar bloqueador solar, ropa clara, gorra o sombrero y mantenerse hidratado.

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Asimismo, la calidad del aire reportada a las 13:00 horas fue catalogada como mala, con presencia predominante de ozono (O₃), situación que puede afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

(Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Estado del Popocatépetl hoy 14 de mayo

En cuanto al monitoreo volcánico, el Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2. La dependencia informó que, en caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el sur-suroeste.

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La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.