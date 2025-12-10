México

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

El sujeto fue localizado horas después de la agresión armada en contra de Heriberto Morentín

Guardar
Al detenido le aseguraron varias
Al detenido le aseguraron varias dosis de drogas. Foto: SSP Colima

Luego del ataque armado en contra de Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, se efectuó la detención de un hombre presuntamente implicado en el hecho.

Su captura se llevó a cabo por elementos de la Policía Estatal, en colaboración con el C5i y Fuerzas Armadas, luego de darle seguimiento por su presunta participación en la agresión a tiros ocurrida la mañana de este martes 9 de diciembre.

De acuerdo con la SSP, el sujeto fue localizado horas después del ataque en el municipio de Colima, donde le fueron decomisados diversos indicios, entre ellos presuntas dosis de drogas.

El detenido, del cual no se brindó su nombre, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con los objetos decomisados para que se determine su situación jurídica.

Investigan posible participación de más personas en el ataque

Los primeros reportes apuntan a
Los primeros reportes apuntan a que el funcionario de seguridad estatal fue atacado a tiros al norte de Colima | SSP Colima

Las autoridades continúan realizando un cruce de información y realizando despliegues tácticos en el municipio para localizar con otras personas que participaron en el ataque.

Como parte de estas acciones, también se localizó el vehículo que utilizaron los agresores para perpetrar el ataque en contra del subsecretario.

“Las corporaciones estatales y federales continúan recorridos y labores de inteligencia para dar con las otras personas que participaron en este ataque”, detalló la SSP en un comunicado.

Así fue la agresión a tiros en contra de Heriberto Morentín

El ataque contra el subsecretario de Seguridad Pública de Colima ocurrió cuando se dirigía hacia su trabajo al norte de Colima.

De acuerdo con reportes, el funcionario circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, cuando fue atacado a tiros.

Fuentes consultadas por Infobae México detallaron que la agresión habría sido cometida por una persona, sin embargo, horas después las autoridades detallaron que podría haber más implicados.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal condenó el hecho e informó que el subsecretario, Heriberto Morentín, se encuentra estable luego de la agresión en su contra.

Imagen ilustrativa/ patrulla Colima. (Foto: Twitter@Doujinshi15)
Imagen ilustrativa/ patrulla Colima. (Foto: Twitter@Doujinshi15)

Además, detalló que las corporaciones se mantienen en estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado para realizar la investigación y dar con los responsables.

“Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles; asimismo, de inmediato estamos ya colaborando de manera coordinada con la FGE en la investigación correspondiente para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables del mismo”, informó en un comunicado.

Cabe señalar que las dos organizaciones con mayor presencia en este estado son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Temas Relacionados

Subsecretario de SeguridadColimaAtaque armadoSSPHeriberto MorentínNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Adán Augusto confirma que él compró los miles de libros de AMLO repartidos en el Senado

Laura Itzel Castillo confirmó que los libros fueron un obsequio personal del senador y no recursos institucionales

Adán Augusto confirma que él

Cómo desmaquillarse con aceite de oliva para remover mejor las impurezas y nutrir la piel

Usar este ingrediente natural para remover el maquillaje reduce la exposición a residuos químicos y conservantes de productos comerciales

Cómo desmaquillarse con aceite de

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de diciembre: investigarán accidente en las escaleras de la estación Ciudad Deportiva Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Basílica de Guadalupe 2025: estas son las alternativas viales en CDMX ante la llegada de peregrinos

Pese a que los festejos comienzan el 12 de diciembre, ya comienza el arribo de miles de seguidores de la Virgen de Guadalupe

Basílica de Guadalupe 2025: estas

Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

La ex OV7 compartió detalles médicos desconocidos sobre la condición que sufrió su primogénita Sophia, buscando acompañar a otras madres que han pasado por una pérdida similar

Lidia Ávila revela por primera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guatemala a hombre

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

EEUU envía a México a 14 criminales condenados por distribución de drogas y posesión de armas

Atacan con explosivo domicilio de la coordinadora de Seguridad Pública de Santiago Maravatío, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Lidia Ávila revela por primera

Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

Ex de Marianne Gonzaga afirma que la influencer fumaba durante su embarazo y ahora maltrata a su bebé: “Se le cayó del lavabo”

Filtran fotos del mega escenario de Bad Bunny en el Estadio GNP de CDMX a horas del primer concierto

Galilea Montijo lanza indirecta a Pati Chapoy tras polémica con Melenie Carmona

Novia de Abelito confirma que trabajó en centros nocturnos antes de conocer al influencer: “Tengo un pasado como todos”

DEPORTES

Robert Dante Siboldi saldría de

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo

FMF confirma que Rafa Márquez será entrenador de la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y descarta rumores

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?