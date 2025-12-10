Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

Al detenido le aseguraron varias dosis de drogas. Foto: SSP Colima

Luego del ataque armado en contra de Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, se efectuó la detención de un hombre presuntamente implicado en el hecho.

Su captura se llevó a cabo por elementos de la Policía Estatal, en colaboración con el C5i y Fuerzas Armadas, luego de darle seguimiento por su presunta participación en la agresión a tiros ocurrida la mañana de este martes 9 de diciembre.

De acuerdo con la SSP, el sujeto fue localizado horas después del ataque en el municipio de Colima, donde le fueron decomisados diversos indicios, entre ellos presuntas dosis de drogas.

El detenido, del cual no se brindó su nombre, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con los objetos decomisados para que se determine su situación jurídica.

Investigan posible participación de más personas en el ataque

Los primeros reportes apuntan a que el funcionario de seguridad estatal fue atacado a tiros al norte de Colima | SSP Colima

Las autoridades continúan realizando un cruce de información y realizando despliegues tácticos en el municipio para localizar con otras personas que participaron en el ataque.

Como parte de estas acciones, también se localizó el vehículo que utilizaron los agresores para perpetrar el ataque en contra del subsecretario.

“Las corporaciones estatales y federales continúan recorridos y labores de inteligencia para dar con las otras personas que participaron en este ataque”, detalló la SSP en un comunicado.

Así fue la agresión a tiros en contra de Heriberto Morentín

El ataque contra el subsecretario de Seguridad Pública de Colima ocurrió cuando se dirigía hacia su trabajo al norte de Colima.

De acuerdo con reportes, el funcionario circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, cuando fue atacado a tiros.

Fuentes consultadas por Infobae México detallaron que la agresión habría sido cometida por una persona, sin embargo, horas después las autoridades detallaron que podría haber más implicados.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal condenó el hecho e informó que el subsecretario, Heriberto Morentín, se encuentra estable luego de la agresión en su contra.

Imagen ilustrativa/ patrulla Colima. (Foto: Twitter@Doujinshi15)

Además, detalló que las corporaciones se mantienen en estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado para realizar la investigación y dar con los responsables.

“Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles; asimismo, de inmediato estamos ya colaborando de manera coordinada con la FGE en la investigación correspondiente para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables del mismo”, informó en un comunicado.

Cabe señalar que las dos organizaciones con mayor presencia en este estado son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).