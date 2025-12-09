“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

(Foto: Gobierno de México)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que el Gabinete de Seguridad, así como la Fiscalía General de la República (FGR), han descartado que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, sea investigada bajo los términos de “terrorismo”.

La razón que Harfuch argumentó sobre este cambio legal es que, según él, este concepto “no se contempla en las leyes mexicanas y otras a nivel internacional”

Información en desarrollo...