“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que el Gabinete de Seguridad, así como la Fiscalía General de la República (FGR), han descartado que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, sea investigada bajo los términos de “terrorismo”.
La razón que Harfuch argumentó sobre este cambio legal es que, según él, este concepto “no se contempla en las leyes mexicanas y otras a nivel internacional”
Información en desarrollo...
Más Noticias
Feria del Mundo 2025 en CDMX: descubre países y sabores en una Navidad diferente
Consulta fechas, horarios y cómo visitar este evento único para vivir diciembre entre culturas y productos globales
Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de diciembre
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Circuito Exterior Mexiquense presenta reducción de carriles
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México
La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: Eleazar Gómez gana el duelo
Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+
Inflación en México sube a 3.80% en noviembre: estos productos de la canasta básica aumentaron y bajaron de precio
La inflación repuntó en noviembre, impulsada por alzas en electricidad y productos agropecuarios
MÁS NOTICIAS