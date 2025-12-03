EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

| Kevin Lamarque / Reuters, Instagram / @arayajimena

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), enlistó una serie de sanciones contra siete personas físicas y cuatro más morales al ser señaladas por presuntos vínculos criminales con el cártel venezolano conocido como Tren de Aragua.

En específico, las instituciones financieras norteamericanas enlistaron a Jimena Romina Araya Navarro, apodada como “Rosita” y conocida por ser DJ estrella del país sudamericano, así como a seis hombres más. No obstante, la artista fue identificada con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México.

Información en desarrollo...