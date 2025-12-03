México

EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

Además de la artista venezolana, seis sujetos más recibieron medidas restrictivas y se enlistaron en los bloqueos financieros de la OFAC norteamericana por nexos criminales

Guardar
| Kevin Lamarque / Reuters,
| Kevin Lamarque / Reuters, Instagram / @arayajimena

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), enlistó una serie de sanciones contra siete personas físicas y cuatro más morales al ser señaladas por presuntos vínculos criminales con el cártel venezolano conocido como Tren de Aragua.

En específico, las instituciones financieras norteamericanas enlistaron a Jimena Romina Araya Navarro, apodada como “Rosita” y conocida por ser DJ estrella del país sudamericano, así como a seis hombres más. No obstante, la artista fue identificada con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Tren de AraguaSanciones financierasJimena Romina Araya NavarroDJ RositaOFACDepartamento del TesoroNarcoterrorismoEEUUNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aumentan 25% los reportes por violencia familiar a personas con discapacidad en CDMX en 2025, llaman a denunciar discriminación

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, autoridades instan a reportarlo ante el Conapred

Aumentan 25% los reportes por

Navidad con Ángela Aguilar: qué canciones incluye y dónde escuchar el disco especial de la esposa de Christian Nodal

La cantante cuenta con una producción navideña en su repertorio musical

Navidad con Ángela Aguilar: qué

Caravana de tractores van rumbo a la Cámara de Diputados en la CDMX l En vivo

Sigue todas las actualizaciones sobre esta caravana

Caravana de tractores van rumbo

Guillermo del Toro es el primer mexicano que recibe el BFI Fellowship: qué es y por qué es un máximo honor británico

El cineasta tapatío hace historia como el primer latinoamericano que recibe la beca del British Film Institute

Guillermo del Toro es el

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia y Rey Grupero en foro de ‘Venga la Alegría’

La producción del matutino en su edición de fin de semana tuvo que intervenir para separarlos, de acuerdo con Álex Kaffie

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intensifican cacería en Tabasco en

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

ENTRETENIMIENTO

Navidad con Ángela Aguilar: qué

Navidad con Ángela Aguilar: qué canciones incluye y dónde escuchar el disco especial de la esposa de Christian Nodal

Guillermo del Toro es el primer mexicano que recibe el BFI Fellowship: qué es y por qué es un máximo honor británico

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia y Rey Grupero en foro de ‘Venga la Alegría’

Bowl tropical con amaranto y mango: el desayuno saludable y mexicano que conquistará tu mañana

Entre lágrimas le pidió disculpas y luego la demandó: la cronología de la polémica de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, se proclama campeona de la Women´s Nations League con España

Dominik Mysterio sorprende al aparecer en corrido tumbado y reafirma su identidad latina