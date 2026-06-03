Euro hoy en México: cotización de apertura del 3 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,08 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,53% respecto al precio de cierre anterior de 20,18 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,55%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,43%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual del 4,59% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,84%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”
En febrero de 2026, una de las partes informó que la FGR también atrajo el caso por presunta falsedad de declaraciones
¿Tienes riesgo de diabetes o presión alta? Estos hábitos matutinos pueden cambiar tu salud
La rutina recomendada por expertos permite identificar riesgos invisibles que podrían dañar el corazón y los riñones
EEUU retira visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo por investigación en su contra, revela Los Angeles Times
El diario detalló que el ingreso de los morenistas a ese país se estaría realizando bajo un permiso especial reservado para testigos que cooperan
¿Quiénes son los jugadores más jóvenes que jugarán en el Mundial 2026?
México encabeza la lista con el jugador más joven que disputará la Copa del Mundo 2026
Receta de alambre de chorizo: el platillo mexicano que conquista por su sabor y sencillez
Una opción práctica para compartir en familia que combina ingredientes tradicionales con una preparación rápida y llena de aroma
MÁS NOTICIAS