Euro hoy en México: cotización de apertura del 3 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,08 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,53% respecto al precio de cierre anterior de 20,18 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,55%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,43%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual del 4,59% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,84%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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