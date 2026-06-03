Plantas que debes evitar si no quieres mosquitos en tu hogar

El control de mosquitos en casa es clave para prevenir dengue, zika y chikungunya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de mosquitos en el hogar es una prioridad de salud pública en México y América Latina, sobre todo ante el aumento de casos de dengue, zika y chikungunya.

Autoridades como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Secretaría de Salud del Gobierno de México subrayan que ciertas plantas pueden favorecer la presencia de mosquitos por su capacidad para retener agua o generar humedad constante.

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La selección adecuada de especies y un manejo correcto del riego son claves para mantener la vivienda libre de estos insectos.

Bromelias

Las bromelias, aunque populares por su aspecto tropical, presentan una anatomía que favorece la acumulación de agua en el centro de sus hojas.

La Secretaría de Salud advierte que estos reservorios naturales, conocidos como axilas, permiten que hembras de mosquito, especialmente Aedes aegypti, depositen sus huevos.

Las larvas se desarrollan en estos espacios protegidos, aumentando el riesgo de transmisión de virus en zonas urbanas.

Las autoridades recomiendan evitar bromelias en interiores o, si se mantienen, revisar y vaciar el agua retenida con regularidad, ya que basta una pequeña cantidad para completar el ciclo biológico del insecto.

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Las bromelias acumulan agua en sus hojas, lo que facilita que los mosquitos depositen huevos y se desarrollen larvas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lirios de agua y plantas acuáticas

Los lirios de agua, lotos y otras especies acuáticas requieren recipientes con agua estancada para sobrevivir.

El CDC advierte que cualquier contenedor con agua en reposo puede convertirse en criadero de mosquitos.

Las larvas prosperan en estos ambientes y pueden alcanzar la etapa adulta en menos de una semana. Para reducir el riesgo, se recomienda cambiar el agua de floreros cada dos o tres días y lavar los recipientes para eliminar huevos adheridos a las paredes.

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El agua limpia y en reposo es suficiente para el desarrollo larvario, por lo que la transparencia o el olor no garantizan seguridad.

Lirios de agua y otras plantas acuáticas pueden convertirse en criaderos de mosquitos si el agua permanece estancada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantas de follaje tupido: zonas de refugio e hidratación

Especies como los helechos, los pensamientos (Viola tricolor) y otras plantas de follaje denso no representan un riesgo directo por su néctar, sino porque generan microclimas de sombra y alta humedad.

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La EPA explica que los mosquitos adultos, vulnerables a la deshidratación, buscan vegetación frondosa y húmeda para refugiarse del calor durante el día.

Mantener este tipo de plantas en espacios exteriores ventilados y evitar suelos constantemente encharcados ayuda a reducir la presencia de mosquitos.

El riesgo mayor está en el exceso de humedad y el ambiente protegido, no en la atracción por aromas dulces.

Macetas y platos con agua: focos de reproducción para mosquitos

La Secretaría de Salud y el CDC coinciden en que el manejo inadecuado del riego es una de las causas principales de infestación por mosquitos.

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Los platos bajo las macetas y bases de portamacetas a menudo acumulan agua varios días.

Se recomienda vaciar estos platos después de cada riego o rellenarlos con arena fina, que retiene la humedad necesaria para la planta, pero evita que el mosquito encuentre agua libre donde poner sus huevos.

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La infografía detalla métodos esenciales para el control de mosquitos, incluyendo el manejo del agua en macetas y la elección de plantas aliadas para un hogar seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones oficiales para un hogar libre de mosquitos

La OMS, la EPA y el CDC insisten en que eliminar cualquier fuente de agua estancada es la medida más eficaz para evitar la reproducción de mosquitos.

Se aconseja elegir plantas que toleren ambientes secos, como suculentas, o especies que liberen aceites esenciales desagradables para los insectos, como lavanda, romero, citronela y menta.

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Organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria recomiendan estas especies como aliadas, aunque ninguna sustituye las medidas básicas de limpieza y control del agua en el hogar.

El control de mosquitos en casa depende más de los hábitos de higiene y del manejo correcto del ambiente que de la simple elección de plantas.

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Revisión frecuente, cambio regular de agua y reducción de humedad no solo previenen picaduras, sino que también disminuyen el riesgo de brotes epidémicos en zonas urbanas y rurales.