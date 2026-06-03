México

Plantas que debes evitar si no quieres mosquitos en tu hogar

El manejo inadecuado de ciertas plantas puede facilitar la presencia de mosquitos y aumentar el riesgo de enfermedades

Guardar
Google icon
Planta de bromelia en maceta de terracota sobre alféizar de madera, con mosquitos volando cerca de sus hojas y un brote floral.
El control de mosquitos en casa es clave para prevenir dengue, zika y chikungunya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de mosquitos en el hogar es una prioridad de salud pública en México y América Latina, sobre todo ante el aumento de casos de dengue, zika y chikungunya.

Autoridades como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Secretaría de Salud del Gobierno de México subrayan que ciertas plantas pueden favorecer la presencia de mosquitos por su capacidad para retener agua o generar humedad constante.

PUBLICIDAD

La selección adecuada de especies y un manejo correcto del riego son claves para mantener la vivienda libre de estos insectos.

Bromelias

Las bromelias, aunque populares por su aspecto tropical, presentan una anatomía que favorece la acumulación de agua en el centro de sus hojas.

La Secretaría de Salud advierte que estos reservorios naturales, conocidos como axilas, permiten que hembras de mosquito, especialmente Aedes aegypti, depositen sus huevos.

Las larvas se desarrollan en estos espacios protegidos, aumentando el riesgo de transmisión de virus en zonas urbanas.

Las autoridades recomiendan evitar bromelias en interiores o, si se mantienen, revisar y vaciar el agua retenida con regularidad, ya que basta una pequeña cantidad para completar el ciclo biológico del insecto.

PUBLICIDAD

Maceta de terracota con bromelias rojas, amarillas, rosas y naranjas sobre mesa de madera. Detrás, ventana con cortinas claras, taza y un sillón.
Las bromelias acumulan agua en sus hojas, lo que facilita que los mosquitos depositen huevos y se desarrollen larvas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lirios de agua y plantas acuáticas

Los lirios de agua, lotos y otras especies acuáticas requieren recipientes con agua estancada para sobrevivir.

El CDC advierte que cualquier contenedor con agua en reposo puede convertirse en criadero de mosquitos.

Las larvas prosperan en estos ambientes y pueden alcanzar la etapa adulta en menos de una semana. Para reducir el riesgo, se recomienda cambiar el agua de floreros cada dos o tres días y lavar los recipientes para eliminar huevos adheridos a las paredes.

El agua limpia y en reposo es suficiente para el desarrollo larvario, por lo que la transparencia o el olor no garantizan seguridad.

Flores acuáticas, nenúfares, estanque natural, biodiversidad, lirios de agua. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lirios de agua y otras plantas acuáticas pueden convertirse en criaderos de mosquitos si el agua permanece estancada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantas de follaje tupido: zonas de refugio e hidratación

Especies como los helechos, los pensamientos (Viola tricolor) y otras plantas de follaje denso no representan un riesgo directo por su néctar, sino porque generan microclimas de sombra y alta humedad.

La EPA explica que los mosquitos adultos, vulnerables a la deshidratación, buscan vegetación frondosa y húmeda para refugiarse del calor durante el día.

Mantener este tipo de plantas en espacios exteriores ventilados y evitar suelos constantemente encharcados ayuda a reducir la presencia de mosquitos.

El riesgo mayor está en el exceso de humedad y el ambiente protegido, no en la atracción por aromas dulces.

Macetas y platos con agua: focos de reproducción para mosquitos

La Secretaría de Salud y el CDC coinciden en que el manejo inadecuado del riego es una de las causas principales de infestación por mosquitos.

Los platos bajo las macetas y bases de portamacetas a menudo acumulan agua varios días.

Se recomienda vaciar estos platos después de cada riego o rellenarlos con arena fina, que retiene la humedad necesaria para la planta, pero evita que el mosquito encuentre agua libre donde poner sus huevos.

Infografía ilustra cómo prevenir mosquitos en casa, mostrando macetas en un balcón, métodos de riego, limpieza y eliminación de agua estancada.
La infografía detalla métodos esenciales para el control de mosquitos, incluyendo el manejo del agua en macetas y la elección de plantas aliadas para un hogar seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones oficiales para un hogar libre de mosquitos

La OMS, la EPA y el CDC insisten en que eliminar cualquier fuente de agua estancada es la medida más eficaz para evitar la reproducción de mosquitos.

Se aconseja elegir plantas que toleren ambientes secos, como suculentas, o especies que liberen aceites esenciales desagradables para los insectos, como lavanda, romero, citronela y menta.

Organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria recomiendan estas especies como aliadas, aunque ninguna sustituye las medidas básicas de limpieza y control del agua en el hogar.

El control de mosquitos en casa depende más de los hábitos de higiene y del manejo correcto del ambiente que de la simple elección de plantas.

Revisión frecuente, cambio regular de agua y reducción de humedad no solo previenen picaduras, sino que también disminuyen el riesgo de brotes epidémicos en zonas urbanas y rurales.

Temas Relacionados

PlantasMosquitosHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de junio? Usuarios reportan atrasos en Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de junio? Usuarios reportan atrasos en Línea 3

EN VIVO | La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 3 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 3 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 3 de junio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 3 de junio

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 3 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 3 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

Una llamada habría frenado la entrega a EEUU de Marco Antonio Almanza, acusado de nexos con Los Chapitos, según Loret de Mola

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a novia de “El Daza”, de La Unión de Tepito, por narcomenudeo e intento de soborno

ENTRETENIMIENTO

Internautas critican supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar tras su concierto en la Plaza de Toros

Internautas critican supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar tras su concierto en la Plaza de Toros

Monsta X en México: posible setlist para los conciertos del grupo de K-pop en CDMX y Monterrey

Alex Bisogno habla sobre su distanciamiento definitivo con su sobrina Michaela tras conflicto por la herencia de Daniel

“No está casada legalmente”: Javier Ceriani insinuó que la boda de Ángela Aguilar y Nodal sería nula

Alex Bisogno advierte que sabe secretos de Pati Chapoy en el clan Trevi-Andrade y anuncia orden de restricción contra ella

DEPORTES

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja