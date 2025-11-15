México

Tacos de pollo al chipotle: cremosos, picositos y listos en minutos

Una receta práctica con sabores intensos, ideal para compartir en familia o sorprender invitados

Los tacos de pollo al chipotle destacan como una de las recetas más populares de la cocina mexicana por su sabor picante y ahumado. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de pollo al chipotle se han convertido en una de las opciones más buscadas por quienes desean preparar una comida rápida, sabrosa y con el toque picante que caracteriza a la cocina mexicana.

Esta receta es ideal para quienes buscan un platillo versátil, perfecto para la hora de la comida, la cena o incluso para compartir en reuniones familiares.

El chipotle aporta un sabor ahumado y profundo, mientras que la crema suaviza la intensidad del chile, logrando un equilibrio que conquista paladares. Además, el aguacate añade frescura y textura, convirtiendo cada bocado en una experiencia completa.

La preparación de estos tacos no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con productos básicos que se encuentran en cualquier mercado o supermercado, es posible lograr un resultado digno de restaurante.

La clave está en combinar correctamente los sabores y respetar los tiempos de cocción para que el pollo quede jugoso y la salsa se impregne de manera uniforme.

El pollo jugoso y la salsa cremosa de chipotle son la clave para lograr tacos de calidad dignos de restaurante en casa. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para cuatro personas:

  • 500 gramos de pechuga de pollo cortada en tiras
  • Dos cucharadas de aceite vegetal
  • Una cebolla blanca en julianas
  • Dos dientes de ajo picados
  • Dos chiles chipotles en adobo
  • Media taza de crema ácida
  • Un aguacate en rebanadas
  • Ocho tortillas de maíz calientes
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco para decorar

El procedimiento comienza sofriendo la cebolla y el ajo en aceite hasta que estén dorados. Posteriormente se añade el pollo en tiras, se sazona con sal y pimienta y se cocina hasta que esté completamente cocido.

En paralelo, se licúan los chipotles con la crema ácida para obtener una salsa cremosa y ligeramente picante. Esta mezcla se vierte sobre el pollo y se deja cocinar a fuego bajo durante cinco minutos, permitiendo que los sabores se integren.

La receta admite variaciones, como sustituir el pollo por carne de res o champiñones, adaptándose a diferentes gustos y dietas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, se arman los tacos colocando el pollo con salsa en las tortillas, se agregan las rebanadas de aguacate y se decora con cilantro fresco.

Este platillo puede acompañarse con frijoles refritos, arroz rojo o una ensalada fresca. Para quienes buscan un toque más crujiente, las tortillas pueden calentarse en un comal hasta que tengan puntos dorados. La receta admite variaciones, como sustituir el pollo por carne de res deshebrada o incluso por champiñones para una versión vegetariana.

Los tacos de pollo al chipotle son una opción práctica y deliciosa que combina tradición y modernidad. Su preparación sencilla y su sabor auténtico los convierten en una alternativa perfecta para quienes desean disfrutar de la cocina mexicana sin invertir demasiado tiempo.

Con esta receta, cualquier mesa se llena de color, aroma y sabor, reafirmando que los tacos siguen siendo el corazón de la gastronomía nacional.

