Sopes mini con nopales: sin gluten, bajos en calorías y llenos de sabor

El sabor terroso y fresco del nopal, combinado con la acidez y el picante suave de una buena salsa verde, convierten a estos sopes mini en una opción deliciosa y saludable para el antojo mexicano.
Los sopes mini con nopales y salsa verde son ideales para picadas, reuniones o como entrada ligera en días de calor, sumando fibra, vitaminas y un perfil bajo en calorías.
PUBLICIDAD
Estos bocaditos se preparan en minutos y permiten disfrutar la textura suave del nopal y la intensidad de la salsa, sobre una base de masa de maíz bien tradicional. Son aptos para veganos y se pueden personalizar con toppings frescos.
Receta de sopes mini con nopales y salsa verde
Los sopes mini con nopales y salsa verde son pequeñas bases de masa de maíz, doradas en comal, cubiertas con nopales salteados y bañadas en salsa verde casera, terminadas con un toque de cilantro fresco y, si querés, un poco de queso fresco desmoronado.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de harina de maíz nixtamalizada (tipo Maseca)
- 1 1/4 taza de agua tibia
- 1 pizca de sal
- 2 tazas de nopales frescos, limpios y cortados en tiras finas
- 1 diente de ajo picado
- 1/2 cebolla blanca picada fina
- 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal
- Sal y pimienta a gusto
- 1 taza de salsa verde (puede ser casera o comprada)
- 1 manojo de cilantro fresco picado
- 100 gr de queso fresco desmoronado (opcional)
- Crema baja en grasa para decorar (opcional)
Cómo hacer sopes mini con nopales y salsa verde, paso a paso
- Preparar la masa: Mezclar la harina de maíz, el agua tibia y la pizca de sal hasta formar una masa suave y húmeda. Dejar reposar 5 minutos.
- Tomar pequeñas porciones y formar bolitas (del tamaño de una nuez).
- Aplanar cada bolita entre las manos o con prensa para tortillas, dejando discos de 1 cm de grosor y 6-7 cm de diámetro.
- Cocinar los discos en comal o sartén caliente, sin aceite, 1-2 minutos por lado, hasta que se inflen y tomen color.
- Retirar y, en caliente, pellizcar los bordes para formar el “borde” del sope.
- Saltear los nopales: En sartén con aceite, saltear la cebolla y el ajo hasta transparentar. Agregar los nopales y cocinar 5-7 minutos, salpimentando. Reservar.
- Calentar la salsa verde en una ollita.
- Para armar: Sobre cada sope, colocar una porción de nopales salteados, bañar con salsa verde caliente y terminar con cilantro fresco. Si deseás, sumar queso fresco y un hilo de crema.
- Servir inmediatamente, bien calientes.
Consejos técnicos:
- Pellizca los bordes de los sopes apenas salen del comal, antes de que se enfríen.
- Si los nopales sueltan mucha baba, enjuagalos con agua fría antes de saltearlos.
- Usá salsa verde bien fresca, con tomatillo, chile y cilantro para un sabor más auténtico.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 16-18 sopes mini, ideal para 6 a 8 personas como entrada o picada.
PUBLICIDAD
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 65 kcal
- Grasas: 1,5 gr
- Carbohidratos: 12 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las bases de sope se pueden guardar en heladera hasta 3 días, cubiertas. Los nopales y la salsa, hasta 2 días, por separado. No apto para congelador, ya que la textura se altera.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD