Sopes mini con nopales: sin gluten, bajos en calorías y llenos de sabor

Cinco mini sopes tradicionales cubiertos con nopales, queso fresco, crema y salsa verde, servidos en un plato de barro con detalles decorativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor terroso y fresco del nopal, combinado con la acidez y el picante suave de una buena salsa verde, convierten a estos sopes mini en una opción deliciosa y saludable para el antojo mexicano.

Los sopes mini con nopales y salsa verde son ideales para picadas, reuniones o como entrada ligera en días de calor, sumando fibra, vitaminas y un perfil bajo en calorías.

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Estos bocaditos se preparan en minutos y permiten disfrutar la textura suave del nopal y la intensidad de la salsa, sobre una base de masa de maíz bien tradicional. Son aptos para veganos y se pueden personalizar con toppings frescos.

Receta de sopes mini con nopales y salsa verde

Los sopes mini con nopales y salsa verde son pequeñas bases de masa de maíz, doradas en comal, cubiertas con nopales salteados y bañadas en salsa verde casera, terminadas con un toque de cilantro fresco y, si querés, un poco de queso fresco desmoronado.

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Manos hábiles pellizcan los bordes de sopes calientes sobre un comal tradicional, liberando vapor aromático en el proceso de preparación culinaria mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz nixtamalizada (tipo Maseca) 1 1/4 taza de agua tibia 1 pizca de sal 2 tazas de nopales frescos, limpios y cortados en tiras finas 1 diente de ajo picado 1/2 cebolla blanca picada fina 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal Sal y pimienta a gusto 1 taza de salsa verde (puede ser casera o comprada) 1 manojo de cilantro fresco picado 100 gr de queso fresco desmoronado (opcional) Crema baja en grasa para decorar (opcional)

Cómo hacer sopes mini con nopales y salsa verde, paso a paso

Preparar la masa: Mezclar la harina de maíz, el agua tibia y la pizca de sal hasta formar una masa suave y húmeda. Dejar reposar 5 minutos. Tomar pequeñas porciones y formar bolitas (del tamaño de una nuez). Aplanar cada bolita entre las manos o con prensa para tortillas, dejando discos de 1 cm de grosor y 6-7 cm de diámetro. Cocinar los discos en comal o sartén caliente, sin aceite, 1-2 minutos por lado, hasta que se inflen y tomen color. Retirar y, en caliente, pellizcar los bordes para formar el “borde” del sope. Saltear los nopales: En sartén con aceite, saltear la cebolla y el ajo hasta transparentar. Agregar los nopales y cocinar 5-7 minutos, salpimentando. Reservar. Calentar la salsa verde en una ollita. Para armar: Sobre cada sope, colocar una porción de nopales salteados, bañar con salsa verde caliente y terminar con cilantro fresco. Si deseás, sumar queso fresco y un hilo de crema. Servir inmediatamente, bien calientes.

Deliciosos mini sopes mexicanos, preparados con nopales cocidos en tiras, adornados con crema, salsa verde, queso desmoronado y cilantro fresco, presentados en un tradicional plato de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Pellizca los bordes de los sopes apenas salen del comal, antes de que se enfríen.

Si los nopales sueltan mucha baba, enjuagalos con agua fría antes de saltearlos.

Usá salsa verde bien fresca, con tomatillo, chile y cilantro para un sabor más auténtico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 sopes mini, ideal para 6 a 8 personas como entrada o picada.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65 kcal

Grasas: 1,5 gr

Carbohidratos: 12 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las bases de sope se pueden guardar en heladera hasta 3 días, cubiertas. Los nopales y la salsa, hasta 2 días, por separado. No apto para congelador, ya que la textura se altera.

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