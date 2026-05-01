México

Sopes mini con nopales: sin gluten, bajos en calorías y llenos de sabor

Te decimos la receta para que los prepares en casa

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Plato de barro con cinco sopes pequeños, cada uno con una base de masa, cubiertos con tiras de nopales cocidos, queso desmoronado, crema blanca, salsa verde y cilantro.
Cinco mini sopes tradicionales cubiertos con nopales, queso fresco, crema y salsa verde, servidos en un plato de barro con detalles decorativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor terroso y fresco del nopal, combinado con la acidez y el picante suave de una buena salsa verde, convierten a estos sopes mini en una opción deliciosa y saludable para el antojo mexicano.

Los sopes mini con nopales y salsa verde son ideales para picadas, reuniones o como entrada ligera en días de calor, sumando fibra, vitaminas y un perfil bajo en calorías.

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Estos bocaditos se preparan en minutos y permiten disfrutar la textura suave del nopal y la intensidad de la salsa, sobre una base de masa de maíz bien tradicional. Son aptos para veganos y se pueden personalizar con toppings frescos.

Receta de sopes mini con nopales y salsa verde

Los sopes mini con nopales y salsa verde son pequeñas bases de masa de maíz, doradas en comal, cubiertas con nopales salteados y bañadas en salsa verde casera, terminadas con un toque de cilantro fresco y, si querés, un poco de queso fresco desmoronado.

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Primer plano de manos pellizcando los bordes de sopes dorados sobre un comal humeante. Se aprecian cuatro sopes en total y vapor saliendo.
Manos hábiles pellizcan los bordes de sopes calientes sobre un comal tradicional, liberando vapor aromático en el proceso de preparación culinaria mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de harina de maíz nixtamalizada (tipo Maseca)
  2. 1 1/4 taza de agua tibia
  3. 1 pizca de sal
  4. 2 tazas de nopales frescos, limpios y cortados en tiras finas
  5. 1 diente de ajo picado
  6. 1/2 cebolla blanca picada fina
  7. 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal
  8. Sal y pimienta a gusto
  9. 1 taza de salsa verde (puede ser casera o comprada)
  10. 1 manojo de cilantro fresco picado
  11. 100 gr de queso fresco desmoronado (opcional)
  12. Crema baja en grasa para decorar (opcional)

Cómo hacer sopes mini con nopales y salsa verde, paso a paso

  1. Preparar la masa: Mezclar la harina de maíz, el agua tibia y la pizca de sal hasta formar una masa suave y húmeda. Dejar reposar 5 minutos.
  2. Tomar pequeñas porciones y formar bolitas (del tamaño de una nuez).
  3. Aplanar cada bolita entre las manos o con prensa para tortillas, dejando discos de 1 cm de grosor y 6-7 cm de diámetro.
  4. Cocinar los discos en comal o sartén caliente, sin aceite, 1-2 minutos por lado, hasta que se inflen y tomen color.
  5. Retirar y, en caliente, pellizcar los bordes para formar el “borde” del sope.
  6. Saltear los nopales: En sartén con aceite, saltear la cebolla y el ajo hasta transparentar. Agregar los nopales y cocinar 5-7 minutos, salpimentando. Reservar.
  7. Calentar la salsa verde en una ollita.
  8. Para armar: Sobre cada sope, colocar una porción de nopales salteados, bañar con salsa verde caliente y terminar con cilantro fresco. Si deseás, sumar queso fresco y un hilo de crema.
  9. Servir inmediatamente, bien calientes.
Varios sopes mini en un plato de barro, cada uno cubierto con tiras de nopales cocidos, crema blanca, salsa verde, queso desmoronado y una ramita de cilantro fresco.
Deliciosos mini sopes mexicanos, preparados con nopales cocidos en tiras, adornados con crema, salsa verde, queso desmoronado y cilantro fresco, presentados en un tradicional plato de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Pellizca los bordes de los sopes apenas salen del comal, antes de que se enfríen.
  • Si los nopales sueltan mucha baba, enjuagalos con agua fría antes de saltearlos.
  • Usá salsa verde bien fresca, con tomatillo, chile y cilantro para un sabor más auténtico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 sopes mini, ideal para 6 a 8 personas como entrada o picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 65 kcal
  • Grasas: 1,5 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las bases de sope se pueden guardar en heladera hasta 3 días, cubiertas. Los nopales y la salsa, hasta 2 días, por separado. No apto para congelador, ya que la textura se altera.

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