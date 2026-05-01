México Deportes

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

El conjunto surcoreano ya tendría prácticamente definidos los nombres de quienes afrontarán la justa mundialista

Guardar
La selección de Corea del Sur enfrentará a México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo
La selección de Corea del Sur enfrentará a México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

La expectativa crece en Corea del Sur ante la inminente publicación de la lista de convocados para la Copa Mundial 2026.

La Asociación Coreana de Fútbol habría marcado el 16 de mayo como la fecha en la que se conocerán los nombres de los futbolistas que representarán al país en el máximo torneo internacional, según reportes.

PUBLICIDAD

El anuncio de la lista estará acompañado de un concierto de K-pop

La revelación de los convocados se realizaría en una rueda de prensa en el edificio KT Gwanghwamun, ubicado en Jongno-gu, Seúl.

No será un acto protocolar habitual, ya que se ha preparado un evento especial en la Plaza Gwanghwamun, donde desde la mañana se sucederán actividades abiertas al público para crear un clima de celebración mundialista.

PUBLICIDAD

A lo largo del día, los seguidores de la selección podrán participar en zonas de animación y en puestos de experiencias relacionados con el fútbol.

El acto principal, la presentación de la lista, será transmitido en directo en la pantalla principal de ‘KT Square’, y tras la divulgación de los nombres se llevará a cabo un espectáculo musical de K-pop, pensado como homenaje y aliento para el equipo nacional.

El concierto se llevará a cabo en el lugra donde estuvo BTS. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo
El concierto se llevará a cabo en el lugra donde estuvo BTS. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo

La jornada incluirá también el evento “Run to Roar”, organizado por Nike, patrocinador oficial del equipo.

Esta iniciativa integra deporte y pasión futbolística mediante una carrera en la que los participantes, con la camiseta oficial, recorrerán juntos el trayecto hasta la Plaza Gwanghwamun.

El objetivo es simbolizar el apoyo que parte de Seúl y se proyecta hacia las sedes mundialistas en el continente americano.

Entre las actividades previstas destaca una propuesta que invita al público general a probar sus habilidades deportivas.

La logística de Corea del Sur

La selección surcoreana integra el Grupo A del Mundial junto con México, República Checa y Sudáfrica.

Debido a su calendario, que comienza antes que el de las otras selecciones, el equipo no celebrará una ceremonia de despedida tradicional en Corea.

La prioridad es la aclimatación a la altitud y la preparación física, por lo que el grupo partirá el 18 de mayo hacia Salt Lake City, Estados Unidos, donde llevará a cabo su campamento previo.

En respuesta a la ausencia de un partido de despedida, la Asociación Coreana de Fútbol ha diseñado estrategias para mantener el vínculo con la afición.

Se organizarán eventos presenciales y digitales, promociones en redes sociales y actividades de animación en las calles, además de la apertura de tiendas temporales durante la cita mundialista.

La selección de Corea del Sur presentaría oficialmente su lista de convocados el 16 de mayo, en un evento que busca unir a jugadores y seguidores en vísperas de una nueva aventura mundialista.

La jornada promete convertirse en una fiesta futbolística y cultural, con el objetivo de fortalecer el apoyo nacional y motivar al equipo antes de su viaje rumbo al Mundial.

Temas Relacionados

Selección Corea del Sur Mundial 2026Selección Corea del SurCorea del Sur en el Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

El jugador rojiblanco dejaría al conjunto tapatío después del Mundial 2026

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

El conjunto dirigido por Pedro López viajará al continente oceánico para medirse dos veces a uno de los equipos más sólidos a nivel mundial

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

El entrenador mexicano buscará potenciar jugadores jóvenes en Estados Unidos

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones

Las impresionantes cifras del mexicano y su carrera por el liderato de goleo mundial contra Harry Kane habría despertado el interés de la elite

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones

Así es el casco que Checo Pérez lucirá en el Gran Premio de Miami

El piloto mexicano utilizará una edición especial durante el GP de Miami

Así es el casco que Checo Pérez lucirá en el Gran Premio de Miami
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red criminal sofisticada en México

Policías estatales rescatan a persona secuestrada en el Edomex tras persecución: hay dos detenidos

Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

Por qué El Mayo Zambada no estaría detrás de las acusaciones de EEUU contra funcionarios, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

Víctor Noriega sufre accidente, hace frente a la hipertensión y lucha contra la depresión: “Es horrible engordar”

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”

31 minutos: de la televisión a los grandes escenarios; cómo logró tanta popularidad en México

El eufórico momento durante el concierto de Lorde en Monterrey que se volvió viral

DEPORTES

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones

Así es el casco que Checo Pérez lucirá en el Gran Premio de Miami