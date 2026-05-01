Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

La selección de Corea del Sur enfrentará a México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

La expectativa crece en Corea del Sur ante la inminente publicación de la lista de convocados para la Copa Mundial 2026.

La Asociación Coreana de Fútbol habría marcado el 16 de mayo como la fecha en la que se conocerán los nombres de los futbolistas que representarán al país en el máximo torneo internacional, según reportes.

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El anuncio de la lista estará acompañado de un concierto de K-pop

La revelación de los convocados se realizaría en una rueda de prensa en el edificio KT Gwanghwamun, ubicado en Jongno-gu, Seúl.

No será un acto protocolar habitual, ya que se ha preparado un evento especial en la Plaza Gwanghwamun, donde desde la mañana se sucederán actividades abiertas al público para crear un clima de celebración mundialista.

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A lo largo del día, los seguidores de la selección podrán participar en zonas de animación y en puestos de experiencias relacionados con el fútbol.

El acto principal, la presentación de la lista, será transmitido en directo en la pantalla principal de ‘KT Square’, y tras la divulgación de los nombres se llevará a cabo un espectáculo musical de K-pop, pensado como homenaje y aliento para el equipo nacional.

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El concierto se llevará a cabo en el lugra donde estuvo BTS. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo

La jornada incluirá también el evento “Run to Roar”, organizado por Nike, patrocinador oficial del equipo.

Esta iniciativa integra deporte y pasión futbolística mediante una carrera en la que los participantes, con la camiseta oficial, recorrerán juntos el trayecto hasta la Plaza Gwanghwamun.

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El objetivo es simbolizar el apoyo que parte de Seúl y se proyecta hacia las sedes mundialistas en el continente americano.

Entre las actividades previstas destaca una propuesta que invita al público general a probar sus habilidades deportivas.

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La logística de Corea del Sur

La selección surcoreana integra el Grupo A del Mundial junto con México, República Checa y Sudáfrica.

Debido a su calendario, que comienza antes que el de las otras selecciones, el equipo no celebrará una ceremonia de despedida tradicional en Corea.

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La prioridad es la aclimatación a la altitud y la preparación física, por lo que el grupo partirá el 18 de mayo hacia Salt Lake City, Estados Unidos, donde llevará a cabo su campamento previo.

En respuesta a la ausencia de un partido de despedida, la Asociación Coreana de Fútbol ha diseñado estrategias para mantener el vínculo con la afición.

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Se organizarán eventos presenciales y digitales, promociones en redes sociales y actividades de animación en las calles, además de la apertura de tiendas temporales durante la cita mundialista.

La selección de Corea del Sur presentaría oficialmente su lista de convocados el 16 de mayo, en un evento que busca unir a jugadores y seguidores en vísperas de una nueva aventura mundialista.

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La jornada promete convertirse en una fiesta futbolística y cultural, con el objetivo de fortalecer el apoyo nacional y motivar al equipo antes de su viaje rumbo al Mundial.