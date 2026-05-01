Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

Gutiérrez podría salir de Chivas después del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El futuro de Brian Gutiérrez con Chivas se complica de cara al cierre del Clausura 2026. El mediocampista, que aparecería en la lista definitiva de Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026, ha despertado el interés de equipos europeos, según reportes.

Gutiérrez ha tenido una actuación destacada este torneo: suma 16 partidos con Chivas en el Clausura 2026, con dos goles, dos asistencias y 854 minutos en la cancha.

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Brian es seguido en Dinamarca y Alemania

Según el periodista deportivo, Pepe del Bosque, el delantero mexicano ha despertado el interés de equipos europeos como el FC Copenhague de Dinamarca y al menos un club de la Bundesliga aún sin revelar.

El periodista detalló que el interés del Copenhague ya se traduce en reportes específicos sobre el jugador.

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“Ya hay reportes de él, hasta tres reportes para seguir a Brian Gutiérrez”, señala el analista en TNT Sports.

El club danés estaría observando de cerca su rendimiento, mientras que un conjunto de media tabla de la Bundesliga también habría solicitado informes, aunque no existe una oferta formal hasta el momento.

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Brian Gutierrez estaría contemplado para ir con México al Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Se iría después del Mundial

El buen momento de Gutiérrez en Chivas y su presencia en la Selección Mexicana amplifican su perfil ante visores extranjeros. Por lo que existe la probabilidad de que terminando la participación del Tri en el torneo, no regrese a Guadalajara.

El FC Copenhague evalúa su contratación y, de concretarse, el jugador se convertiría en el segundo mexicano en ese equipo, junto a Rodrigo Huescas.

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Su adaptación al futbol mexicano habría influido, debido a que se integró rápidamente al esquema de Gabriel Milito y ganó la titularidad en el mediocampo creativo tras llegar del Chicago Fire en diciembre de 2025, por una cifra reportada de cinco millones de dólares.

El desempeño en partidos amistosos previos al Mundial, especialmente ante Portugal y Bélgica, refuerza la percepción de potencial exportación.

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Javier Aguirre lo incluyó entre los cinco elementos de Chivas convocados para la Copa, lo que aumenta su visibilidad para el mercado europeo.

Brian Gutiérrez llevados goles este torneo (Instagram: @chivas)

El interés del Copenhague habría valorado su formación internacional y dominio del inglés, además de la mentalidad que ha mostrado en su corta carrera profesional.

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El contrato de Brian Gutiérrez con Chivas es por cuatro temporadas, pero la directiva rojiblanca contemplaría la posibilidad de una negociación si llega una oferta relevante tras el Mundial.

La demanda europea sobre el mediocampista podría reabrirse una vez concluido el torneo, cuando se defina el futuro inmediato del jugador.

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Por ahora, Brian concentrará con la Selección Mexicana y se perderá la Liguilla con Chivas tras ser requerido por Javier Aguirre en lo que apunta a ser su primer Mundial del delantero.

El seguimiento sobre el jugador se intensifica en el semestre previo a la justa mundialista, lo que podría anticipar su salida del club tapatío al concluir el torneo.

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