México

Prepara chilaquiles verdes con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para cenar en casa

Conoce esta variante saludable del tradicional platillo mexicano

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Así se hace esta variante
Así se hace esta variante de chilaquiles verdes (Foto ilustrativa: Youtube/@DrVictorLopez)

La tendencia por adaptar platillos tradicionales a versiones más saludables ha impulsado el desarrollo de recetas que combinan sabor y valor nutricional alto. Una de las preparaciones mexicanas que se ha transformado bajo esta perspectiva es la de chilaquiles verdes, un platillo con amplia aceptación en diferentes regiones por su versatilidad y riqueza de sabores. Su incorporación de ingredientes ricos en proteína permite que esta opción sea atractiva para quienes desean una cena balanceada que apoye el desarrollo y reparación muscular.

Las cenas suelen representar un momento clave para quienes buscan mantener el equilibrio nutrimental. Elegir alimentos que aporten proteína de calidad resulta fundamental, sobre todo en rutinas donde la actividad física o las necesidades energéticas requieren refuerzos específicos. Los chilaquiles verdes con ingredientes altos en proteína responden a esa necesidad, ya que aportan aminoácidos esenciales en combinación con carbohidratos y grasas saludables.

Receta de chilaquiles verdes con alto contenido de proteína

Así se preparan los chilaquiles
Así se preparan los chilaquiles . Foto: youtube.com/@MunchiesLab

Ingredientes:

  • 150 gramos de pechuga de pollo cocida y deshebrada
  • 4 claras de huevo
  • 1/2 taza de queso cottage o requesón bajo en grasa
  • 1 taza de totopos horneados integrales
  • 1 taza de salsa verde (puede ser casera o baja en sodio)
  • 2 cucharadas de yogur griego natural sin azúcar
  • 1 cucharada de semillas de calabaza o girasol
  • 1/4 de cebolla morada fileteada
  • 2 ramas de cilantro fresco picado
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Colocar los totopos integrales en un sartén amplio y antiadherente.

2. Verter la salsa verde sobre los totopos para que se humedezcan por completo, mantener la mezcla a fuego bajo.

3. Añadir la pechuga de pollo deshebrada y mezclar suavemente para distribuir la proteína de manera uniforme.

4. Batir las claras de huevo con una pizca de sal y cocinarlas en un sartén aparte con unas gotas de aceite de oliva. Agregar estas claras cocidas sobre los totopos y el pollo.

5. Incorporar el queso cottage y mover ligeramente para integrarlo sin que pierda su textura.

6. Servir en platos individuales, añadir el yogur griego, las semillas, la cebolla fileteada y el cilantro por encima.

7. Ajustar el punto de sal y pimienta según preferencia.

La combinación de pollo, claras de huevo y lácteos bajos en grasa aumenta notablemente el contenido proteico del plato, mientras que los ingredientes adicionales aportan sabor y textura sin exceder niveles calóricos. Esta versión de chilaquiles verdes puede acompañarse con vegetales frescos o una ensalada ligera, lo que transforma la receta en una alternativa integral y apta para quienes buscan cuidar su alimentación durante la cena en casa.

Temas Relacionados

ChilaquilesGastronomía MexicanaProteínaMasa MuscularGimnasioHuevoPolloBienestarSaludmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Un nuevo granjero acompañará a Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo en la tabla de nominación

La Granja VIP: Eleazar Gómez

Esta es la opción para registrarse en nuevo programa del Bienestar que apoya con 600 mil pesos a mujeres y hombres

Este apoyo tiene el objetivo principal de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan

Esta es la opción para

Dan 70 años de prisión a responsable del feminicidio de Noriko, enfermera asesinada afuera del IMSS en Veracruz

La joven realizaba su servicio social en el hospital cuando fue agredida a tiros

Dan 70 años de prisión

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 17 de octubre: todos los números ganadores del sorteo 4123

Se trata de uno de los juegos más populares del país que entrega millones de pesos cada sorteo

Resultados del Melate, Revancha y

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

A días de haber arrancado una nueva temporada, el matutino estaría enfrentando algunas controversias con la presentación de una pareja

Coreógrafo acusa a Las Estrellas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a integrante de la

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

Las 10 series de Netflix que arrasan en México y puedes disfrutar el fin de semana

Las guerreras k-pop siguen conquistando el ranking de películas en Netflix México

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, revela si aceptará entrevista con Adrián Marcelo a cambio de miles de pesos

DEPORTES

Técnico de México revela por

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol