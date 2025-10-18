Prepara chilaquiles verdes con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para cenar en casa

Así se hace esta variante de chilaquiles verdes (Foto ilustrativa: Youtube/@DrVictorLopez)

La tendencia por adaptar platillos tradicionales a versiones más saludables ha impulsado el desarrollo de recetas que combinan sabor y valor nutricional alto. Una de las preparaciones mexicanas que se ha transformado bajo esta perspectiva es la de chilaquiles verdes, un platillo con amplia aceptación en diferentes regiones por su versatilidad y riqueza de sabores. Su incorporación de ingredientes ricos en proteína permite que esta opción sea atractiva para quienes desean una cena balanceada que apoye el desarrollo y reparación muscular.

Las cenas suelen representar un momento clave para quienes buscan mantener el equilibrio nutrimental. Elegir alimentos que aporten proteína de calidad resulta fundamental, sobre todo en rutinas donde la actividad física o las necesidades energéticas requieren refuerzos específicos. Los chilaquiles verdes con ingredientes altos en proteína responden a esa necesidad, ya que aportan aminoácidos esenciales en combinación con carbohidratos y grasas saludables.

Receta de chilaquiles verdes con alto contenido de proteína

Ingredientes:

150 gramos de pechuga de pollo cocida y deshebrada

4 claras de huevo

1/2 taza de queso cottage o requesón bajo en grasa

1 taza de totopos horneados integrales

1 taza de salsa verde (puede ser casera o baja en sodio)

2 cucharadas de yogur griego natural sin azúcar

1 cucharada de semillas de calabaza o girasol

1/4 de cebolla morada fileteada

2 ramas de cilantro fresco picado

1 cucharadita de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

1. Colocar los totopos integrales en un sartén amplio y antiadherente.

2. Verter la salsa verde sobre los totopos para que se humedezcan por completo, mantener la mezcla a fuego bajo.

3. Añadir la pechuga de pollo deshebrada y mezclar suavemente para distribuir la proteína de manera uniforme.

4. Batir las claras de huevo con una pizca de sal y cocinarlas en un sartén aparte con unas gotas de aceite de oliva. Agregar estas claras cocidas sobre los totopos y el pollo.

5. Incorporar el queso cottage y mover ligeramente para integrarlo sin que pierda su textura.

6. Servir en platos individuales, añadir el yogur griego, las semillas, la cebolla fileteada y el cilantro por encima.

7. Ajustar el punto de sal y pimienta según preferencia.

La combinación de pollo, claras de huevo y lácteos bajos en grasa aumenta notablemente el contenido proteico del plato, mientras que los ingredientes adicionales aportan sabor y textura sin exceder niveles calóricos. Esta versión de chilaquiles verdes puede acompañarse con vegetales frescos o una ensalada ligera, lo que transforma la receta en una alternativa integral y apta para quienes buscan cuidar su alimentación durante la cena en casa.