Los suplementos que venden para el hígado graso: cuáles funcionan y cuáles son un gasto inútil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los suplementos para el hígado graso ha generado una industria tan lucrativa como polémica.

Cada año, millones de personas adquieren productos que prometen “desintoxicar” el hígado o revertir daños causados por el exceso de grasa, en gran medida motivados por la preocupación ante diagnósticos de esteatosis hepática y la falta de tratamientos farmacológicos aprobados para la mayoría de los casos.

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La demanda de estas fórmulas mágicas ha escalado a tal punto que muchos pacientes llegan al consultorio convencidos de que una pastilla puede solucionar lo que años de malos hábitos alimenticios han provocado.

Sin embargo, la realidad clínica y la opinión de las principales autoridades sanitarias difieren profundamente de la promesa del marketing.

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Qué sucede en el hígado graso y por qué proliferan los suplementos

El hígado graso, conocido médicamente como MASLD, consiste en la acumulación progresiva de grasa en las células hepáticas.

Este exceso de lípidos desencadena inflamación, daño celular y, en casos avanzados, fibrosis y cirrosis. El proceso suele estar estrechamente vinculado a la obesidad, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina.

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Ante la falta de tratamientos farmacológicos universalmente aceptados, el vacío terapéutico ha sido ocupado por una avalancha de suplementos que prometen “limpiar” o “proteger” el hígado.

Muchos consumidores desconocen que el propio órgano cuenta con sofisticados mecanismos de desintoxicación, y que los productos de venta libre rara vez aportan beneficios comprobados.

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Solo la vitamina E ha logrado una recomendación oficial, y únicamente para un grupo muy específico de pacientes. El resto de las fórmulas, desde mezclas detox hasta el cardo mariano, carecen de respaldo suficiente y pueden, en muchos casos, presentar riesgos mayores que beneficios.

El hígado graso, o MASLD, se caracteriza por la acumulación de grasa en las células del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suplementos “détox” y promesas engañosas

El mito de la “limpieza hepática” es uno de los más persistentes en la medicina popular. Productos que aseguran eliminar toxinas, restaurar la función hepática o acelerar la regeneración celular dominan el mercado y las redes sociales.

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Sin embargo, autoridades líderes en salud coinciden en que el hígado se depura a sí mismo y no requiere ayuda externa para eliminar sustancias nocivas bajo condiciones normales.

La idea de que el órgano almacena toxinas esperando un suplemento que las “expulse” es infundada. De hecho, la mayoría de los productos comerciales etiquetados como “détox” o “limpiadores” carecen de pruebas científicas que avalen sus afirmaciones.

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Diversos estudios que analizaron los suplementos más vendidos en Estados Unidos concluyeron que, tras revisar sus ingredientes, no existe evidencia convincente de que sean eficaces para tratar la esteatosis hepática.

En palabras de expertos, dedicar recursos a este tipo de productos no solo es un gasto inútil, sino que puede ser contraproducente. En ocasiones, los ingredientes activos o las mezclas herbales pueden provocar toxicidad hepática, especialmente en personas con enfermedades subyacentes.

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El riesgo oculto: daño hepático inducido por suplementos

La creencia de que lo “natural” es sinónimo de seguro ha llevado a un aumento en la incidencia de daño hepático relacionado con suplementos herbales y dietéticos.

Según datos de redes de vigilancia médica, los productos de este tipo representan hasta el 20% de los casos de lesión hepática aguda en países occidentales.

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Las instituciones consultadas advierten que los suplementos no están regulados con la misma rigurosidad que los medicamentos. Esto permite la presencia de contaminantes, dosis variables y adulterantes no declarados, factores que incrementan el riesgo de toxicidad.

Los casos más graves pueden derivar en insuficiencia hepática, necesidad de trasplante o incluso fallecimiento, sobre todo en personas con hígado graso avanzado.

Entre los compuestos más frecuentemente asociados a daño hepático se encuentran extractos concentrados de té verde, productos para bajar de peso y suplementos con múltiples ingredientes.

El consejo de los expertos es tajante: nunca se debe iniciar una suplementación sin la supervisión de un profesional de la salud.

La vitamina E cuenta con recomendación oficial solo para ciertos pacientes con hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Vitamina E: la única excepción avalada por guías clínicas

Dentro de la amplia gama de suplementos, solo la vitamina E cuenta con una recomendación formal para un subconjunto de pacientes.

Guías internacionales han establecido que adultos sin diabetes, con inflamación hepática grave confirmada por biopsia, pueden beneficiarse de una dosis específica de este antioxidante.

El fundamento de esta recomendación proviene de ensayos clínicos rigurosos que demostraron mejoras en la histología hepática en pacientes seleccionados.

No obstante, la vitamina E no es un tratamiento universal, ya que no ha mostrado eficacia en personas con diabetes, cirrosis ni en población pediátrica, y su uso prolongado puede conllevar riesgos como aumento de la mortalidad o trastornos de coagulación.

Solo un médico puede determinar si este suplemento es apropiado, cuáles son las dosis seguras y cómo debe integrarse al plan de tratamiento.

Cardo mariano, omega-3 y otros suplementos populares: evidencia limitada

El cardo mariano es probablemente el suplemento más conocido entre quienes buscan proteger el hígado.

Pese a su popularidad y perfil de seguridad, las revisiones más exigentes concluyen que no modifica de manera relevante el curso de la enfermedad ni reduce la mortalidad.

Las mejoras observadas en estudios pequeños suelen limitarse a marcadores sanguíneos, sin impacto probado en la histología hepática.

Los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a disminuir la grasa en el hígado y mejorar el perfil lipídico, pero tampoco han demostrado revertir la inflamación o la fibrosis.

Las guías clínicas los recomiendan principalmente para tratar trastornos asociados como la hipertrigliceridemia, y siempre se prefiere obtenerlos de la dieta habitual antes que de suplementos.

Otros productos como probióticos, berberina, curcumina o n-acetilcisteína muestran resultados prometedores en estudios preliminares, pero aún no existen pruebas concluyentes ni recomendaciones oficiales para su uso en el tratamiento de la enfermedad hepática metabólica.

El cardo mariano es popular para el hígado, pero no se ha demostrado que mejore la enfermedad ni reduzca la mortalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el estilo de vida: la intervención más eficaz

La modificación de la dieta, la reducción progresiva del peso corporal y el aumento de la actividad física constituyen las estrategias más eficaces para tratar el hígado graso.

Según reportes de instituciones líderes, perder entre un 5% y un 10% del peso total puede revertir la esteatosis y mejorar la inflamación.

Adoptar una dieta mediterránea, rica en alimentos enteros y baja en azúcares refinados, junto con la práctica regular de ejercicio, ha demostrado mayor eficacia que cualquier suplemento.

El consumo de café negro sin azúcar se asocia con protección hepática, mientras que el alcohol debe limitarse o eliminarse.

Las intervenciones quirúrgicas solo se consideran en casos de obesidad severa refractaria a cambios de estilo de vida.

La salud hepática se construye con cambios sostenidos en los hábitos, no con promesas en frascos.

Consultar siempre con un profesional antes de iniciar cualquier suplementación es fundamental para evitar complicaciones graves.