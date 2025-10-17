México

Cajeta casera de camote y guayaba, un dulce saludable que puedes comer diariamente 

Esta receta es perfecta para Día de Muertos

Por Ignacio Izquierdo

Así es la cajeta de guayaba y camote (youtube.com/@brisacolibri)

La elaboración de dulces tradicionales mexicanos representa una forma de preservar la identidad cultural y mantener prácticas heredadas en diversas regiones del país. Entre las recetas más distintivas vinculadas a las festividades de Día de Muertos se encuentra la cajeta de muerto de camote y guayaba, un postre que ha acompañado la mesa de muchas familias durante generaciones.

Además de su significado cultural, este dulce se reconoce por su perfil nutritivo. El uso de camote y guayaba como ingredientes centrales le aporta fibra y vitaminas, mientras que la preparación casera permite regular las cantidades de azúcares y ajustar los sabores a las preferencias familiares. Este postre tradicional se asocia con ofrendas, aunque también resulta adecuado para consumir con pan de muerto, galletas o tamales dulces.

Este dulce mexicano no sólo es delicioso, también es muy fácil de hacer. Aquí te damos una receta sencilla.

Receta casera de cajeta de muerto de camote y guayaba

Así es la cajeta de guayaba y camote (youtube.com/@brisacolibri)

Para preparar cerca de 750 gramos de cajeta de muerto se requiere:

  • 500 gramos de camote limpio y pelado
  • 6 piezas de guayaba madura, desinfectada y sin semillas
  • 1 raja de canela
  • 80 mililitros de licor de naranja (opcional)
  • 200 gramos de azúcar
  • 2 tazas de agua

1. Coloca los camotes, la canela y el agua en una olla. Deja cocer durante 25 minutos aproximadamente hasta que el camote esté suave.

2. Mientras tanto, licua las guayabas con una taza de agua y el azúcar. Cuela la mezcla resultante para eliminar sólidos.

3. Opera un procesador de alimentos o utiliza un machacador para procesar el camote cocido con un poco del agua de cocción, hasta obtener un puré homogéneo.

4. Mezcla el puré de camote y la preparación de guayaba en una olla. Cocina a fuego medio y, poco antes de que hierva, incluye el licor de naranja para acentuar el sabor.

5. Retira la olla del fuego. Permite enfriar la cajeta durante dos horas. Puede almacenarse en frascos herméticos para conservar la frescura.

La cajeta es ideal para rellenar el pan de muerto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este dulce casero puede consumirse solo, acompañar diferentes tipos de pan o usarse como relleno y cobertura en otros postres. Su preparación contribuye a la permanencia de tradiciones y, además, permite un mayor control en la selección de ingredientes, ajustando las recetas familiares a nuevas perspectivas de alimentación.

