Filtran nombre del ganador de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 5 de octubre, según encuestas finales (Televisa)

Tras 10 largas semanas, polémicas salida, incómodos reencuentros y sobre todo duros señalamientos de presunto fraude por parte de Televisa, ViX y la producción del reality show liderado por Rosa María Noguerón, La Casa de los Famosos México tercera temporada llega a su final hoy domingo 5 de octubre.

Tras la salida de Alexis Ayala el pasado miércoles 1 de octubre, quien se consagró en el gran sexto finalista de este año, los habitantes que aún luchan por conseguir un gran reconocimiento millonario sumado a su exorbitante sueldo semanal son: Dalílah Polanco, Shiky, Aldo De Nigris, Mar Contreras y Abelito.

Aunque aún las votaciones estarán abiertas en esta última gala de temporada desde la pre gala conducida por Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, encuestas finales filtran ya quién se perfila, en una lucha muy reñida, por ser el gran primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025 y así no solo apagar las luces de la casa y darle la victoria a su respectivo equipo -Día o Noche- sino también llevarse consigo un premio de 4 millones de pesos.

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Aldo de Nigris o Dalílah Polanco: ellos dos aún se pelean el primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, ganará La Casa de los Famosos México 2025 ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X -antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el habitante ganador de esta edición este domingo 5 de octubre.

En medio de fuertes señalamientos sobre cómo y por qué Dalílah Polanco llegó a la gran final del reality show de Televisa, la comediante y ex novia de Eugenio Derbez aún se pelea el primer lugar del programa contra el favorito de la temporada y que para la mayoría debe apagar las luces de la casa: Aldo de Nigris.

El sobrino de Poncho de Nigris lidera la mayoría de las encuestas, sin embargo, la habitante de Cuarto Día también tiene una alta tendencia, dejando en gran incertidumbre ya que no existe una balanza inclinada como en anteriores ocasiones como cuando Wendy Guevara ganó.

¿Quién es Aldo de Nigris?

Con una comunidad de más de 2.2 millones de seguidores en Instagram y algo muy similar en TikTok, Aldo de Nigris ocupa un espacio relevante en las redes sociales en México.

Nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, es decir, cumplirá 26 años de edad el mismo día en que entrará a ‘La Casa de los Famosos México’.

El influencer es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, hermana de Poncho de Nigris, conductor, y de los futbolistas Aldo y Antonio de Nigris.

¿Quién es Aldo de Nigris? (ViX)

Respecto a su preparación académica, se sabe que se encuentra cursando sus últimas materias de Ingeniería Industrial.

Con el respaldo de esta herencia familiar, Aldo da sus primeros pasos en el medio artístico nacional, consolidando su presencia y construyendo una carrera en el entorno digital.