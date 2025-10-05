Quién será el ganador de La Casa de los Famosos México 2025, según la IA: esto anticipa sobre la gran final hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gran final de La Casa de los Famosos México 3 despierta expectativas en la audiencia este domingo, con el protagonismo de los finalistas y la influencia de la tecnología en las predicciones sobre el posible resultado. Un análisis digital, estima que Aldo De Nigris es el favorito del público según los porcentajes de preferencia arrojados por la inteligencia artificial.

Análisis de la IA: Aldo De Nigris lidera las preferencias

Un estudio especializado que utilizó datos de interacciones en redes sociales, el crecimiento de seguidores en Instagram y TikTok, y resultados de encuestas digitales no oficiales, asigna un 45 % de apoyo a Aldo De Nigris de cara a la última gala. Esta cifra lo posiciona como el principal candidato al triunfo, se detalló con base en los registros de la IA.

El sondeo digital coloca en el segundo lugar a Dalílah Polanco con 38 % y a Abelito en el tercer sitio con 34 %. La herramienta destaca que, pese al crecimiento exponencial de la audiencia para Abelito, la tendencia estable de De Nigris en plataformas sociales apunta a una mayor probabilidad de obtener la victoria.

Aldo De Nigris durante la premiación de un reality show, en un momento de reconocimiento y celebración

La influencia de las redes sociales y el seguimiento digital

La inteligencia artificial examinó el impacto de hashtags y menciones vinculadas a cada participante. Etiquetas como #TeamAldo y #AldoFinalista reúnen la mayor cantidad de publicaciones en redes sociales, mientras que los clips referentes al exfutbolista superan el millón de reproducciones en TikTok. Este comportamiento confirma la relevancia del entorno digital, según reporta Infobae.

Durante las últimas semanas, figuras como Ninel Conde y Aarón Mercury han experimentado una disminución de respaldo, indicó el mismo análisis. Mientras tanto, la fidelidad del público hacia los tres finalistas principales ha sido determinante en los cálculos efectuados por la IA.

Alexa revela el posible orden de los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025

El interés por las predicciones también involucró a dispositivos inteligentes. Alexa, el asistente de voz de Amazon, ofreció un listado específico sobre el posible desenlace del reality. De acuerdo a la proyección, el orden de los cinco finalistas quedaría de la siguiente forma:

Alexa revela el posible orden de los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025

Primer lugar y ganador absoluto: Aldo De Nigris

Segundo lugar: Dalílah Polanco

Tercer lugar: Abelito

Cuarto lugar: Shiky

Quinto lugar: Mar Contreras

Según la IA y Alexa, Aldo De Nigris terminaría como el campeón y recibiría el premio de 4 millones de pesos. La información coincide con las tendencias reflejadas en encuestas informales alojadas en redes como Twitter y Facebook.

Gala final de La Casa de los Famosos México: horarios, transmisión y expectativa

La final de La Casa de los Famosos México 3 se transmitirá este domingo 5 de octubre desde las 8:30 p.m. en el canal Las Estrellas y la plataforma ViX Premium. Conforme a lo programado por la producción de TelevisaUnivision, la conducción estará a cargo de Galilea Montijo.

La emisión prevé mostrar en vivo la revelación del orden de los finalistas, de la quinta a la primera posición. Este desenlace, aguardado por miles de televidentes y seguidores digitales, marcará la clausura de una temporada que impulsó el seguimiento masivo en televisión y aplicaciones sociales.

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Mientras tanto, sectores del público se dividen entre la aprobación y el escepticismo frente a la predicción de la IA. La definición quedará en manos del voto de la audiencia que, al cierre de la gala, confirmará si las proyecciones tecnológicas reflejaron, o no, el sentir popular.