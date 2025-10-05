Así quedarían los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025, según encuestas finales hoy en su gran final

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México, llega este domingo 5 de octubre a la última gala de su tercera temporada.

En las horas previas al cierre de votaciones, encuestas finales en redes sociales han filtrado el posible orden de los cinco lugares principales, generando expectativas entre seguidores y participantes. La tendencia de los sondeos apunta que Aldo de Nigris se quedaría con el primer puesto, según muestran numerosos grupos de votación en plataformas como Facebook y X.

La lista filtrada de finalistas y posiciones: La Casa de los Famosos México 3

De acuerdo con los sondeos más replicados en redes sociales, estos serían los lugares en que finalizarían los concursantes:

Quinto lugar: Shiky

Cuarto lugar: Mar Contreras

Tercer lugar: Abelito

Segundo lugar: Dalílah Polanco

Primer lugar: Aldo de Nigris

La lista filtrada de finalistas y posiciones: La Casa de los Famosos México 3 Crédito: Casa de los Famosos

Aldo de Nigris vs Dalílah Polanco: la legalidad de votos ante señalado presunto fraude

La filtración de resultados ha trascendido en plataformas digitales, donde la comunidad de seguidores del programa ha venido anticipando el desempeño de cada finalista. Las tendencias han sido marcadas por votaciones constantes y comentarios entre usuarios que siguen la evolución de los habitantes en la casa.

Han transcurrido diez semanas desde el inicio de esta edición. El desarrollo del programa ha incluido controversias sobre supuestos fraudes, salidas inesperadas y reencuentros que han captado la atención de la audiencia.

En la final de este 2025, la competencia se ha mantenido cerrada, sobre todo entre Dalílah Polanco —quien cuenta con un historial en la comedia nacional— y el favorito de las encuestas, Aldo de Nigris.

El pasado miércoles 1 de octubre quedó fuera el sexto finalista, Alexis Ayala, consolidando el grupo definitivo integrado por los cinco concursantes mencionados. Esto ha dejado el escenario listo para una última gala, donde el interés del público se concentra en el desenlace, en disputa por un premio de 4 millones de pesos y el reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento.

Aldo de Nigris vs Dalílah Polanco: la legalidad de votos ante señalado presunto fraude

La presencia digital de los finalistas ha jugado un papel importante durante esta temporada. Aldo de Nigris, con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram y una cifra similar en TikTok, logró movilizar un amplio respaldo en línea que se ha traducido en votos. La dinámica de grupos de apoyo ha replicado metodologías de las temporadas anteriores, donde tendencias similares anticiparon correctamente distintas eliminaciones.

Por su parte, Dalílah Polanco ha sido objeto de comentarios y debates en foros y transmisiones en vivo, ya que parte de la audiencia cuestionó su llegada a la final. Aun así, la artista alcanzó una alta tendencia en las votaciones, lo que confirma una rivalidad sólida con De Nigris en la recta final del reality.

Datos sobre Aldo de Nigris, potencial ganador

Aldo de Nigris, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 27 de julio de 1999, forma parte de una familia reconocida dentro del deporte y el entretenimiento nacional. Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo y sobrino del presentador Poncho de Nigris. Además, el joven influenciador se encuentra en etapas finales de los estudios de Ingeniería Industrial.

Su combinación de herencia mediática y seguimiento digital ha sido decisiva para consolidar su posición durante el certamen. La votación permanece abierta hasta la gala final, pero la mayoría de las encuestas colocan a De Nigris como el perfil más votado.

Datos sobre Aldo de Nigris, potencial ganador (ViX)

Expectativa para la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

La definición oficial del ganador solo se confirmará durante la transmisión de La Casa de los Famosos México este domingo 5 de octubre en Televisa y ViX.

Las tendencias de las encuestas y la filtración de resultados han incrementado la tensión en redes sociales, ante un desenlace que promete debate y repercusión inmediata entre los seguidores del formato.

El cierre de votaciones y la entrega del premio millonario marcarán el final de un ciclo marcado por polémicas y récords de audiencia, dentro del ambiente de la televisión mexicana de 2025.