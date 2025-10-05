La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Tras 10 largas semanas, polémicas salida, incómodos reencuentros y sobre todo duros señalamientos de presunto fraude por parte de Televisa, ViX y la producción del reality show liderado por Rosa María Noguerón, La Casa de los Famosos México tercera temporada llega a su final hoy domingo 5 de octubre.
La transmisión de la final está programada para las 20:30 horas (hora del centro de México) a través de El Canal de las Estrellas. Además, quienes cuenten con suscripción Premium en la plataforma ViX podrán seguir el desenlace en directo.
Para quienes buscan una experiencia diferente, algunas salas de Cinemex proyectarán el episodio en vivo, ampliando las opciones para los fanáticos del reality.
El formato, que reunió a 15 celebridades entre actores, influencers y comediantes, logró sostener el interés de millones de espectadores durante 10 semanas de convivencia, desafíos y eliminaciones.
La salida de figuras como Ninel Conde y Aarón Mercury generó debates y reacciones diversas entre los seguidores, pero la atención se centra ahora en los cinco concursantes que permanecen en la competencia y que aspiran a apagar las luces de la casa como ganadores.
Tras más de dos meses de competencia, cinco finalistas —Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris y Shiky— se disputan el premio de cuatro millones de pesos en una edición que ha mantenido cautiva a la audiencia tanto en televisión como en redes sociales.
La expectativa en torno a la definición de La Casa de los Famosos México alcanza su punto máximo este domingo 5 de octubre, cuando se conocerá al ganador de la tercera temporada.