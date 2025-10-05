México

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

Guardar
14:00 hsHoy

Filtran nombre del ganador de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 5 de octubre, según encuestas finales

Los finalistas de esta temporada del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Aldo De Nigris, Mar Contreras y Abelito

Por Marco Ruiz

Filtran nombre del ganador de
Filtran nombre del ganador de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 5 de octubre, según encuestas finales (Televisa)

Tras 10 largas semanas, polémicas salida, incómodos reencuentros y sobre todo duros señalamientos de presunto fraude por parte de Televisa, ViX y la producción del reality show liderado por Rosa María Noguerón, La Casa de los Famosos México tercera temporada llega a su final hoy domingo 5 de octubre.

Leer la nota completa
13:58 hsHoy

¿Dónde y a qué hora ver la final de La Casa de los Famosos México 3?

La transmisión de la final está programada para las 20:30 horas (hora del centro de México) a través de El Canal de las Estrellas. Además, quienes cuenten con suscripción Premium en la plataforma ViX podrán seguir el desenlace en directo.

Para quienes buscan una experiencia diferente, algunas salas de Cinemex proyectarán el episodio en vivo, ampliando las opciones para los fanáticos del reality.

Tercera temporada de La Casa
Tercera temporada de La Casa de los Famosos México será transmitirá la final en cines. Foto: X/@Cinepolis.
13:50 hsHoy

La Casa de los Famosos México 3: ¿éxito o fracaso?

El formato, que reunió a 15 celebridades entre actores, influencers y comediantes, logró sostener el interés de millones de espectadores durante 10 semanas de convivencia, desafíos y eliminaciones.

La salida de figuras como Ninel Conde y Aarón Mercury generó debates y reacciones diversas entre los seguidores, pero la atención se centra ahora en los cinco concursantes que permanecen en la competencia y que aspiran a apagar las luces de la casa como ganadores.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 3: ¿éxito o fracaso? (Vix)
13:49 hsHoy

¿Quiénes son los 5 finalistas de La Casa de los Famosos México 2025?

Tras más de dos meses de competencia, cinco finalistasMar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris y Shiky— se disputan el premio de cuatro millones de pesos en una edición que ha mantenido cautiva a la audiencia tanto en televisión como en redes sociales.

(Captura de pantalla La Casa
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)
13:45 hsHoy

Gran final de La Casa de los Famosos México 2025

La expectativa en torno a la definición de La Casa de los Famosos México alcanza su punto máximo este domingo 5 de octubre, cuando se conocerá al ganador de la tercera temporada.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa? (Foto: RS)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025TelevisaViXAldo de NigrisDalílah PolancoAbelitoMar ContrerasShikyEn Vivo24/7mexico-entretenimiento

Últimas noticias

Búlgaras: el mejor ejercicio para piernas y glúteos que puedes hacer en casa

Añade esta variante a tu rutina

Búlgaras: el mejor ejercicio para

Filtran nombre del ganador de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 5 de octubre, según encuestas finales

Los finalistas de esta temporada del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Aldo De Nigris, Mar Contreras y Abelito

Filtran nombre del ganador de

Pronóstico del clima para Monterrey este domingo 5 de octubre: cielo parcialmente nublado hoy

Consulta la probabilidad de lluvia, temperaturas y ráfagas de viento para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Pronóstico del clima para Monterrey

Pronóstico del clima en Tijuana este domingo 5 de octubre: cielo despejado y clima cálido

Temperatura máxima, radiación ultravioleta y probabilidad de lluvias; consulta la previsión meteorológica completa antes de salir de casa

Pronóstico del clima en Tijuana

Pronóstico del tiempo en México este 5 de octubre: alerta por potencial ciclón tropical y el frente frío número 5

Diversos sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas en múltiples estados

Pronóstico del tiempo en México

ÚLTIMAS NOTICIAS

El emotivo ruego de Daniela

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

Triple choque en el barrio porteño de Palermo: un Audi impactó a dos vehículos estacionados y volcó

Hallazgo: descubren en Egipto un talla tan importante como la Piedra de Rosetta

Un policía frustró un robo cuando viajaba en un auto de aplicación: mató a uno de los ladrones e hirió a otro

Moto voladora a 200 km/h: el invento que lleva la adrenalina de los deportes extremos al futuro

INFOBAE AMÉRICA

La dura confesión de la

La dura confesión de la primera hija de Martin Scorsese: “Veía a mi papá una o dos veces al año”

Escándalo en Venezuela: el Ministerio Público chavista destituyó y ordenó la detención de una fiscal tras la filtración de videos íntimos

Marco Rubio dijo que Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para lograr la liberación de los rehenes

Hallazgo: descubren en Egipto un talla tan importante como la Piedra de Rosetta

“Carrie” y “The Stand”, entre los títulos de Stephen King retirados de las escuelas por “contenido inapropiado”

DEPORTES

Cuándo volverá a correr Franco

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto tuvo una sólida actuación, pero sufrió la mala estrategia de Alpine y terminó en el puesto 16 del GP de Singapur de F1

La brillante largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de F1 desde la cámara a bordo

Los rumores de romance entre Vinícius y una conductora de TV ex pareja de un cantante que dan que hablar en Brasil

El ataque de ira de un boxeador en pleno combate que recorre el mundo: le pegó una patada a su rival y lo descalificaron