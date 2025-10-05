La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Tras 10 largas semanas, polémicas salida, incómodos reencuentros y sobre todo duros señalamientos de presunto fraude por parte de Televisa , ViX y la producción del reality show liderado por Rosa María Noguerón, La Casa de los Famosos México tercera temporada llega a su final hoy domingo 5 de octubre .

13:58 hs

¿Dónde y a qué hora ver la final de La Casa de los Famosos México 3?

La transmisión de la final está programada para las 20:30 horas (hora del centro de México) a través de El Canal de las Estrellas. Además, quienes cuenten con suscripción Premium en la plataforma ViX podrán seguir el desenlace en directo.

Para quienes buscan una experiencia diferente, algunas salas de Cinemex proyectarán el episodio en vivo, ampliando las opciones para los fanáticos del reality.