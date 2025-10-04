Colombia entrega en extradición a mexicana acusada de trata de personas y explotación sexual: así operaba

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) de México recibió en extradición de la República de Colombia a Samara “F”, una ciudadana mexicana que es requerida en el estado de Tabasco por los delitos de trata de personas y explotación sexual.

De acuerdo con el Ministerio Público Federal, la mujer fue requerida por un Juez Federal de Villahermosa al ser acusada de encabezar una red que reclutaba mujeres, principalmente de Centroamérica, a través de redes sociales para llevarlas a México bajo falsas promesas laborales.

El modus operandi consistía en ofrecer empleos como meseras a las víctimas, sin embargo, al arribar al país, eran fotografiadas para ser exhibidas en portales de internet con el objetivo de ofrecer servicios sexuales.

Lo anterior derivó en el arresto de Samara “F” en Colombia el pasado mes de enero, por lo que nueve meses después se formalizó su envío a México para enfrentar a la justicia.

El procedimiento de extradición fue autorizado por el gobierno colombiano conforme al Tratado de Extradición vigente entre ambas naciones.

La entrega de la detenida tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional “El Dorado”, ubicado en Bogotá, con el objetivo de que Samara “F” quedara a disposición de las autoridades judiciales mexicanas que la reclaman.

Modus operandi similar ocurrió en el pasado

Un antecedente de este tipo red de trata de personas ocurrió desde 2001 con la página de internet conocida como Zona Divas, en la que mujeres de Sudamérica eran explotadas sexualmente.

Este modus operandi se destapó con el registro de los feminicidios de cinco mujeres entre los años 2017 y 2018 -la mayoría en Ciudad de México-, de jóvenes que formaban parte de este sitio web que ofrecía servicios de cientos de escorts.

La página fue creada por Antonio Santoyo Cervantes, alias “El Sony” y José Antonio Villeda Martínez, alias “El Tony”, quienes a pesar de ser procesados fueron liberados por las autoridades sin explicación.

De acuerdo con la investigación, las mujeres eran contactadas con engaños en los que se les ofrecía trabajo en México, algunas de ellas para ser modelos y otras para limpiar casas; sin embargo, al arribar al país eran trasladadas a departamentos en los que vivían bajo condiciones de hacinamiento.

A través de choferes, las mujeres tenían controladas sus agendas para brindar servicios sexuales asignados, por lo que llegaban por ellas para trasladarlas a los sitios y regresarlas al departamento.

En este caso también se vieron involucrados integrantes de La Unión Tepito, a quienes, de acuerdo con el periodista Antonio Nieto, “El Soni” les pagaba para intimidar y asesinar a las mujeres que se negaban a continuar en el sitio web.

La historia de estas cinco mujeres asesinadas fue contada por las cineastas Astrid Rondero y Fernanda Valadez en el documental “El portal: La historia oculta de Zona Divas”, el cual se basa en fotografías, testimonios de familiares y contenido que las jóvenes subieron a sus redes sociales para contar su historia.