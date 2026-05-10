México

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este será su precio del 10 al 16 de mayo de 2026

La actualización semanal muestra variaciones entre municipios y mantiene la atención de millones de familias que dependen de este combustible para sus actividades diarias

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Cinco cilindros de gas rojos, uno de ellos tumbado, con una manguera negra, están en una acera de concreto junto a una pared colorida y una puerta de madera.
Durante la semana del 10 al 16 de mayo de 2026, autoridades federales publican consulta oficial de precios máximos de gas LP para todo México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 10 al 16 de mayo de 2026, las autoridades federales mantienen disponible la consulta oficial de precios máximos de gas LP en todo el país. La medida busca ofrecer mayor claridad a los consumidores sobre las tarifas autorizadas en cada región y evitar cobros fuera del rango permitido.

El costo del energético continúa variando dependiendo de factores como traslado, almacenamiento e infraestructura local. Esto provoca diferencias incluso entre municipios cercanos, aunque pertenezcan al mismo estado.

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Consultar las tarifas se ha convertido en una práctica frecuente entre los usuarios, especialmente porque el gas LP sigue siendo uno de los insumos esenciales en millones de hogares mexicanos para cocinar, calentar agua y realizar actividades cotidianas.

Lista de precios registrados en distintas regiones

Seis tanques de gas doméstico (dos azules, dos rojos, dos plateados) en una acera frente a casas de colores vibrantes, con ropa tendida y plantas.
El precio del gas LP varía entre regiones debido a costos de traslado, almacenamiento e infraestructura, generando diferencias incluso en municipios cercanos.¡. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas cambian según el municipio y contemplan el IVA tanto en el costo por kilogramo como por litro. Estos son algunos de los precios reportados para esta semana:

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  • Aguascalientes, Jesús María — $20.33 por kilo / $10.98 por litro
  • Aguascalientes, Pabellón de Arteaga — $20.33 por kilo / $10.98 por litro
  • Ciudad de México, Álvaro Obregón — $19.67 por kilo / $10.62 por litro
  • Ciudad de México, Azcapotzalco — $19.67 por kilo / $10.62 por litro
  • Estado de México, Chimalhuacán — $19.67 por kilo / $10.62 por litro
  • Estado de México, Coacalco de Berriozábal — $19.67 por kilo / $10.62 por litro
  • Jalisco, El Grullo — $19.95 por kilo / $10.77 por litro
  • Jalisco, El Limón — $19.95 por kilo / $10.77 por litro
  • Michoacán, Tlazazalca — $20.64 por kilo / $11.14 por litro
  • Michoacán, Zináparo — $20.64 por kilo / $11.14 por litro
  • Nuevo León, Doctor González — $19.53 por kilo / $10.54 por litro
  • Nuevo León, Guadalupe — $19.53 por kilo / $10.54 por litro
  • Querétaro, San Juan del Río — $19.67 por kilo / $10.62 por litro
  • Querétaro, Tequisquiapan — $19.67 por kilo / $10.62 por litro
  • Tamaulipas, Llera — $19.94 por kilo / $10.77 por litro
  • Tamaulipas, Nuevo Morelos — $19.94 por kilo / $10.77 por litro

Vigilancia y efecto en el bolsillo familiar

Dos imágenes muestran tanques de gas domésticos en entornos mexicanos: uno blanco exterior a una casa, y uno rojo junto a una estufa y una imagen de la Virgen.
El conocimiento de los precios de gas LP vigentes permite a los hogares mexicanos planificar sus gastos y controlar este servicio básico esencial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos forma parte de la estrategia federal para mantener estabilidad en el mercado y evitar incrementos desproporcionados. Además de la consulta pública de tarifas, existen herramientas digitales para reportar anomalías o cobros indebidos.

La actualización constante también genera presión entre distribuidores para mantenerse dentro de los límites autorizados. Esto favorece mayor transparencia y permite a los consumidores comparar costos antes de adquirir el combustible.

El impacto del gas LP en la economía doméstica sigue siendo significativo, ya que cualquier variación repercute directamente en el presupuesto familiar. Por ello, conocer los precios vigentes ayuda a planificar mejor los gastos semanales y mantener control sobre uno de los servicios básicos más utilizados en el país.

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