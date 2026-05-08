Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

La 'reina' mexicana interpretará de nueva cuenta a su personaje más polémico. (YouTube)

El regreso de Teresa Mendoza, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en español, ha sido confirmado para una cuarta temporada. La producción de La Reina del Sur 4 suma a la actriz mexicana Kate del Castillo como protagonista y contará nuevamente con parte del elenco original y escenarios renovados, entre los que destaca la Ciudad de México.

La nueva entrega de esta serie está oficialmente en marcha, tras cuatro años del estreno anterior. Del Castillo confirmó que ya comenzaron las grabaciones, y que personajes fundamentales, como Oleg Yosikov e Isabella Sierra, quien interpreta a Sofía Mendoza, regresan para dar continuidad a la franquicia. El guion incluye locaciones como el Palacio Nacional y lleva el subtítulo “El Origen”.

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La trama sitúa a Teresa Mendoza (interpretada por Kate del Castillo) en Madrid antes de regresar a México tras un giro dramático que redefine su destino - crédito Telemundo

Regreso de rostros conocidos y detalles del libreto

Durante la presentación del Upfront 2026-2027, se hizo público que La Reina del Sur vuelve a la programación como uno de los proyectos destacados. Del Castillo compartió en sus redes sociales un video donde exhibe el guion del primer capítulo, titulado “Nacer de Nuevo”, que fue escrito por Pablo Illanes y donde aparecen nombres que han sido parte de la trama, como Oleg, Sofía, Faustino y Genoveva.

En ese mismo video, la protagonista mostró la reincorporación de sus compañeros Antonio Gil (Oleg Yosikov) e Isabella Sierra (Sofía Mendoza), consolidando así el regreso de figuras tradicionales en la historia.

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Gran parte del elenco regresará para esta cuarta temporada. (Telemundo)

Evolución de la trama y escenarios clave

Desde su estreno en 2011 y basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, la serie narra la transformación de Teresa Mendoza, una joven sinaloense que huye a España y termina como una de las figuras criminales más poderosas del mundo. La producción ha presentado locaciones en México, España, Colombia, Italia y Rumania. Cada temporada marcó cambios importantes: la segunda parte mostró a Teresa oculta en Italia y regresando tras el secuestro de su hija, mientras que la tercera la situó encarcelada, enfrentando amenazas políticas y criminales.

La cuarta temporada anticipa una narrativa centrada en el pasado y las motivaciones de la protagonista, con la Ciudad de México y escenarios como el Palacio Nacional jugando un papel central en los primeros episodios.

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La historia de La Reina del Sur ha estado marcada por la presencia de personajes clave y la salida de otros tras muertes relevantes en la trama. Para la nueva temporada, el regreso de actores fundamentales como Oleg, Sofía y Genoveva asegura la continuidad de los vínculos que han definido la serie.

Kate del Castillo ha declarado que interpretar a Teresa Mendoza ha sido un parteaguas en su carrera. Tras la tercera entrega, consideró dejar el personaje, pero la respuesta global y la demanda de los seguidores en México, América Latina y Estados Unidos impulsaron el regreso.

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A lo largo de las temporadas se ha logrado observar un desarrollo importante del personaje de la mexicana.

Impacto internacional y permanencia en la televisión

Desde su emisión original, La Reina del Sur se consolidó como una de las producciones más exitosas y populares en español, convirtiéndose en un referente de audiencia en varios países. El desarrollo complejo de sus personajes y el alcance de su narrativa internacional la han mantenido vigente durante más de una década.

La tercera temporada, estrenada en 2022, enfrentó retos derivados de los protocolos sanitarios. Sin embargo, logró altos niveles de audiencia y reforzó la fidelidad de su base de seguidores. La serie ha desarrollado tramas y escenarios a gran escala, sumando a países como Italia y Rumania junto a los lugares clásicos de América Latina y Europa.

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La cuarta temporada de La Reina del Sur representa una nueva fase dentro de la franquicia, marcada por el regreso de personajes principales y la expansión de su universo narrativo. El personaje de Teresa Mendoza vuelve a probar que las historias más emblemáticas de la televisión pueden renovarse gracias a la fuerza de sus protagonistas y la lealtad de la audiencia.