México

Cómo preparar un jugo de toronja con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta refrescante bebida es la alternativa ideal para tomar después de entrenar con pesas

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Conoce este jugo con proteína,
Conoce este jugo con proteína, refrescante alternativa a los típicos licuados proteicos con leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un nutriente fundamental para quienes practican ejercicio en el gimnasio, en especial aquellos que buscan aumentar masa muscular o recuperarse tras entrenamientos intensos. Durante el ejercicio, las fibras musculares sufren microdaños que, al repararse, generan crecimiento y fortalecimiento muscular. La ingesta adecuada de proteína favorece ese proceso de reparación al aportar los aminoácidos esenciales para la síntesis de nuevo tejido muscular.

Fuentes como pollo, pescado, huevos, lácteos, legumbres y suplementos en polvo proporcionan diversas opciones para cubrir los requerimientos diarios de proteína. La cantidad recomendada varía según el peso, el sexo y el objetivo de cada persona, pero se estima que quienes entrenan fuerza pueden requerir entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

El momento del consumo también puede influir: ingerir proteína tras finalizar la rutina permite aprovechar la llamada “ventana anabólica”, una etapa en la que el cuerpo absorbe nutrientes de manera eficiente. Aquellos que no logran cubrir sus necesidades con la alimentación regular pueden considerar suplementos.

Una forma de usar la proteína en polvo es como base para un jugo de frutas, sobre todo si no quieres mezclarla con leche, ya sea porque no te gusta o porque eres intolerante a la lactosa. Aquí te damos una receta de jugo de toronja con proteína.

Jugo de toronja con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo
Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 toronja grande (rosada o blanca)
  • 1 vaso de agua (200 ml)
  • 1 porción de proteína en polvo (sabor neutro, vainilla o cítrico)
  • 1 cucharadita de miel o endulzante (opcional)
  • Hielo al gusto

Preparación

1. Lava y parte la toronja por la mitad.

2. Extrae el jugo con un exprimidor, asegurándote de colar para retirar la pulpa si prefieres una textura más ligera.

3. Vierte el jugo en la licuadora junto con el agua y la porción de proteína en polvo.

4. Agrega hielo y endulzante si lo deseas.

5. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

6. Sirve inmediatamente y disfruta.

Beneficios de cada ingrediente

Proteína en polvo para tu
Proteína en polvo para tu jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Toronja: Esta fruta es rica en vitamina C, antioxidantes y fibra. Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, mejora la digestión y apoya el metabolismo. Su bajo contenido calórico y su efecto diurético pueden ayudar al control de peso y la hidratación.
  • Proteína en polvo: Proporciona los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación de tejidos y el desarrollo muscular. Resulta útil para quienes buscan complementar su dieta, especialmente después del ejercicio físico, promoviendo una recuperación más rápida y eficiente.
  • Agua: Favorece la hidratación y permite que el cuerpo lleve a cabo funciones vitales. Tomar jugos naturales preparados con agua ayuda a mantener el equilibrio de líquidos, sobre todo tras la actividad física.
  • Miel o endulzante (opcional): Aporta un toque dulce y puede incrementar la energía de manera rápida. En cantidades moderadas, la miel añade antioxidantes y compuestos antimicrobianos, aunque su uso es opcional según las necesidades calóricas y de sabor.

El jugo de toronja con proteína en polvo resulta una opción práctica para quienes desean combinar hidratación, energía y aporte proteico en una sola bebida.

Temas Relacionados

JugoProteínaToronjaMasa MuscularMúsculosEjercicioFrutasGimnasioPesasSaludBienestarEstilo de Vidamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Claudia Sheinbaum presenta informe de Gobierno en Guerrero entre manifestantes del CETEG

Entre gritos e interrupciones durante el discurso de Sheinbaum, la funcionaria destacó la inversión histórica de 10 mil 790 millones de pesos adicionales para el estado de Guerrero

Claudia Sheinbaum presenta informe de

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Información sobre tu viaje? Checa

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

La guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa han provocado que cientos de personas abandonen sus hogares

Concordia y Culiacán: los municipios

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

El estadounidense se convirtió en nuevo monarca de la división de los supermedianos

Terence Crawford responde a Eddy

A ocho años del sismo de 2017, Clara Brugada firma Acuerdo para la Reconstrucción de Viviendas afectadas

Brugada recordó la situación que enfrentaron los damnificados durante la administración anterior a 2018 y buscó reparar las afectaciones

A ocho años del sismo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 86 cuerpos identificados en

Suman 86 cuerpos identificados en Crematorio Plenitud, Fiscalía de Chihuahua sigue con investigaciones

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

Fiscal de Tabasco confirma investigación a funcionarios por nexos con La Barredora

A cuántos años en prisión podría ser sentenciado Hernán Bermúdez Requena por los delitos que enfrenta en Tabasco

Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

Aarón Mercury hace donativo a un albergue de animales y en agradecimiento le envían crema de avellana a LCDLFMX

Amandititita dedica mensaje a su papá Rockdrigo, muerto en el terremoto del 85: “Cada septiembre involuciono”

Vinculan sentimentalmente a Elaine con Yetus, amigo de Aldo de Nigris, y él se muestra interesado

Alexis Ayala tuvo 20 parejas antes de conocer a Cinthia Aparicio, su actual esposa: “Siempre me equivoqué”

DEPORTES

Terence Crawford responde a Eddy

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

Cruz Azul vs Juárez EN VIVO: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx

Inteligencia Artificial predice el resultado entre Monterrey y América

¿Cómo quedará el Chivas vs Toluca de acuerdo con la IA?

Crawford revela la razón por la que se enfrentó a Canelo Álvarez y no a David Benavidez