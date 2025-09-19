Cómo preparar un jugo de toronja con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Conoce este jugo con proteína, refrescante alternativa a los típicos licuados proteicos con leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un nutriente fundamental para quienes practican ejercicio en el gimnasio, en especial aquellos que buscan aumentar masa muscular o recuperarse tras entrenamientos intensos. Durante el ejercicio, las fibras musculares sufren microdaños que, al repararse, generan crecimiento y fortalecimiento muscular. La ingesta adecuada de proteína favorece ese proceso de reparación al aportar los aminoácidos esenciales para la síntesis de nuevo tejido muscular.

Fuentes como pollo, pescado, huevos, lácteos, legumbres y suplementos en polvo proporcionan diversas opciones para cubrir los requerimientos diarios de proteína. La cantidad recomendada varía según el peso, el sexo y el objetivo de cada persona, pero se estima que quienes entrenan fuerza pueden requerir entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

El momento del consumo también puede influir: ingerir proteína tras finalizar la rutina permite aprovechar la llamada “ventana anabólica”, una etapa en la que el cuerpo absorbe nutrientes de manera eficiente. Aquellos que no logran cubrir sus necesidades con la alimentación regular pueden considerar suplementos.

Una forma de usar la proteína en polvo es como base para un jugo de frutas, sobre todo si no quieres mezclarla con leche, ya sea porque no te gusta o porque eres intolerante a la lactosa. Aquí te damos una receta de jugo de toronja con proteína.

Jugo de toronja con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 toronja grande (rosada o blanca)

1 vaso de agua (200 ml)

1 porción de proteína en polvo (sabor neutro, vainilla o cítrico)

1 cucharadita de miel o endulzante (opcional)

Hielo al gusto

Preparación

1. Lava y parte la toronja por la mitad.

2. Extrae el jugo con un exprimidor, asegurándote de colar para retirar la pulpa si prefieres una textura más ligera.

3. Vierte el jugo en la licuadora junto con el agua y la porción de proteína en polvo.

4. Agrega hielo y endulzante si lo deseas.

5. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

6. Sirve inmediatamente y disfruta.

Beneficios de cada ingrediente

Proteína en polvo para tu jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toronja: Esta fruta es rica en vitamina C, antioxidantes y fibra. Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, mejora la digestión y apoya el metabolismo. Su bajo contenido calórico y su efecto diurético pueden ayudar al control de peso y la hidratación.

Proteína en polvo: Proporciona los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación de tejidos y el desarrollo muscular. Resulta útil para quienes buscan complementar su dieta, especialmente después del ejercicio físico, promoviendo una recuperación más rápida y eficiente.

Agua: Favorece la hidratación y permite que el cuerpo lleve a cabo funciones vitales. Tomar jugos naturales preparados con agua ayuda a mantener el equilibrio de líquidos, sobre todo tras la actividad física.

Miel o endulzante (opcional): Aporta un toque dulce y puede incrementar la energía de manera rápida. En cantidades moderadas, la miel añade antioxidantes y compuestos antimicrobianos, aunque su uso es opcional según las necesidades calóricas y de sabor.

El jugo de toronja con proteína en polvo resulta una opción práctica para quienes desean combinar hidratación, energía y aporte proteico en una sola bebida.