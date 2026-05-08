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BTS conquista México… ¡y una abuelita mexicana enloquece a las ARMY con unas conchas inspiradas en “ARIRANG”!

La llegada de la famosa agrupación surcoreana provocó furor en redes sociales luego de que Abue Angie compartiera una receta temática que mezcla la tradición panadera mexicana con el universo del K-Pop

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La influencer culinaria de 62 años decidió rendir homenaje a la boyband coreana con una peculiar receta llena de colores y símbolos del álbum “ARIRANG”.
La influencer culinaria de 62 años decidió rendir homenaje a la boyband coreana con una peculiar receta llena de colores y símbolos del álbum “ARIRANG”.

La llegada de BTS a México ya comenzó a provocar furor entre sus seguidores. Este miércoles 6 de mayo, la reconocida agrupación surcoreana sostuvo un encuentro especial con sus fans mexicanas desde Palacio Nacional, previo a las presentaciones que ofrecerán en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira internacional “ARIRANG” 2026.

Sin embargo, más allá de la expectativa por los conciertos, una creadora de contenido mexicana logró captar la atención de miles de integrantes del fandom ARMY gracias a una receta inspirada en la famosa boyband. Se trata de Abue Angie, influencer culinaria de 62 años, quien decidió fusionar la tradicional panadería mexicana con la estética del K-Pop.

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La creadora de contenido Abue Angie sorprendió al fandom mexicano con un pan inspirado en el álbum “ARIRANG”, desatando miles de reacciones entre las fans.

La creadora compartió en redes sociales el paso a paso para preparar unas “ARMY Conchas”, inspiradas en el álbum “ARIRANG”. La publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre las seguidoras del grupo, quienes celebraron la creatividad de la receta y la manera en que representa la unión entre la cultura mexicana y la coreana.

Para elaborar la masa de las conchas, Abue Angie explicó que se necesitan “2 ½ de harina, ½ taza de azúcar, 1 cucharada de sal, 1 ½ cucharada de levadura, vainilla de Papantla, ⅓ de taza de leche, 2 huevos y 5 cucharadas de mantequilla”.

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Las ARMYS mexicanas celebraron el arribo del grupo surcoreano con una creación gastronómica que mezcla ingredientes tradicionales y cultura pop asiática.
Las ARMYS mexicanas celebraron el arribo del grupo surcoreano con una creación gastronómica que mezcla ingredientes tradicionales y cultura pop asiática.

La preparación inicia integrando todos los ingredientes secos sobre una superficie plana y posteriormente agregando al centro la leche y los huevos para formar la masa. Después se incorpora la mantequilla hasta obtener una textura suave y manejable. La mezcla debe reposar en un recipiente cubierto con una tela hasta duplicar su tamaño.

Posteriormente, la masa se divide en pequeñas porciones que se colocan en una charola para permitir que esponjen antes de entrar al horno.

La influencer culinaria aprovechó la visita de la banda a México para compartir una receta especial que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.
La influencer culinaria aprovechó la visita de la banda a México para compartir una receta especial que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Para crear la cobertura característica de las conchas, la influencer detalló que se deben mezclar “1 ½ taza de harina, 1 ½ taza de azúcar glass y 1 taza de manteca vegetal”, además de utilizar pintura vegetal para dar tonos rojo, naranja y blanco.

Finalmente, cada pieza se decora con insignias inspiradas en “ARIRANG” y se hornea durante 20 minutos a 160 grados, dando como resultado un pan temático que ya conquistó a las ARMYS mexicanas.

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