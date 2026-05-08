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Cambio en calendario escolar por Mundial 2026 no está definido: Sheinbaum ajusta medida de la SEP

La presidenta afirmó que la medida anunciada por el secretario de Educación Pública se trata de una propuesta

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regreso a clases, SEP
Aunque millones de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas, hay entidades donde no hay actividad Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que aún no está definido la modificación al calendario escolar 2025-2026, luego de que ayer la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se adelantarían las vacaciones de verano con motivo de la Copa Mundial de Futbol y la ola de calor.

Ayer, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció que se determinó adelantar el cierre del actual ciclo escolar, al 5 de junio, un mes antes de lo previsto, con motivo de la realización de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y la ola de calor prevista para junio y julio.

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En un video publicado en redes sociales, el funcionario explicó que la decisión se tomó por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

El ciclo escolar 2026-2027 inicia el 31 de agosto. Entre el cierre anticipado y el inicio del siguiente ciclo, habrá una semana de trabajo interno para docentes y un periodo de regularización para estudiantes.

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A esto se suma que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, propone suspender clases y promover el Home Office el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, para facilitar la movilidad.

Información en desarrollo...

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