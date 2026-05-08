Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986

La pasión por el futbol y la colección de estampas ha unido a generaciones de aficionados mexicanos. Los álbumes Panini de los Mundiales son un testimonio visual de la memoria futbolística nacional.
Las ediciones de 1970 y 1986, en las que México fue anfitrión, tienen un valor especial tanto por la nostalgia como por la calidad de los futbolistas retratados.
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Estas colecciones se han convertido en piezas muy apreciadas por quienes vivieron esas Copas del Mundo y por nuevas generaciones de coleccionistas. A continuación, te presentamos a los jugadores mexicanos que quedaron inmortalizados en el álbum de estampas de aquellas ediciones.
Los jugadores de México en el álbum Panini del Mundial 2026
El álbum Panini de este 2026 incluye a una nueva generación de futbolistas mexicanos, muchos de los cuales llegan como caras nuevas y otros repiten tras apariciones en ediciones recientes.
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- Luis Ángel Malagón (descartado para el Mundial por lesión)
- Johan Vásquez
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Jesús Gallardo
- Israel Reyes
- Diego Lainez (no considerado en la última convocatoria)
- Carlos Rodríguez (no considerado en la última convocatoria)
- Edson Álvarez
- Orbelín Pineda
- Marcel Ruiz (no considerado en la última convocatoria)
- Érick Sánchez (no considerado en la última convocatoria)
- Hirving Lozano
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
- Alexis Vega
- Roberto Alvarado
- César Huerta
De esta manera, la lista refleja tanto la renovación como la continuidad en la Selección Mexicana.
Los protagonistas de México 1970
El álbum Panini de 1970 fue el primero en la historia de los Mundiales y su edición mexicana es pieza de colección. Los jugadores que aparecen en sus estampas formaron parte de una generación que marcó época y sentó las bases del fútbol local.
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- Ignacio Calderón
- Juan Manuel Alejándrez
- Gustavo Peña
- Gabriel Núñez
- Mario Pérez
- Sabás Ponce
- Alberto Onofre
- Isidoro Díaz
- Juan Alvarado
- Vicente Pereda
- Aarón Padilla
- Javier Fragoso
- Enrique Borja
- Francisco Castrejón
Cada uno de estos futbolistas quedó registrado en estampas individuales, además de la tradicional foto grupal y el escudo nacional, símbolos del primer Mundial moderno en suelo mexicano.
Las figuras del álbum de México 1986
Dieciséis años después, México volvió a ser el centro del futbol mundial y Panini lanzó una edición que resaltó a una nueva generación de talentos locales. El álbum de 1986 incluyó a referentes que hoy son leyenda.
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- Pablo Larios
- Mario Trejo
- Félix Cruz Barbosa
- Armando Manzo
- Fernando Quirarte
- Rafael Amador
- Raúl Servín
- Carlos Muñoz
- Miguel España
- Tomás Boy
- Javier Aguirre
- Manuel Negrete
- Hugo Sánchez
- Luis Flores
- Carlos Hermosillo
- Olaf Heredia
Así, los álbumes de estampas permiten revivir la emoción de los Mundiales y reconocer la evolución del futbol mexicano a lo largo de las décadas.
La presencia de estos futbolistas en los álbumes de 1970 y 1986 forma parte del legado cultural del futbol nacional. Más que simples cromos, estas imágenes simbolizan sueños, triunfos y la conexión de los aficionados con sus ídolos.
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