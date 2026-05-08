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Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986

Recibir este 2026 una nueva edición de la máxima fiesta del futbol en el país representa todo un encuentro de generaciones

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Leyendas de la Selección Mexicana como Hugo Sánchez y Enrique Borja quedaron inmortalizadas en las páginas del codiciado álbum, que ahora adquiere mayor simbolismo con la celebración de una tercera Copa del Mundo en México. (Fotos: Panini Mx/Mi Selección )
Leyendas de la Selección Mexicana como Hugo Sánchez y Enrique Borja quedaron inmortalizadas en las páginas del codiciado álbum, que ahora adquiere mayor simbolismo con la celebración de una tercera Copa del Mundo en México. (Fotos: Panini Mx/Mi Selección )

La pasión por el futbol y la colección de estampas ha unido a generaciones de aficionados mexicanos. Los álbumes Panini de los Mundiales son un testimonio visual de la memoria futbolística nacional.

Las ediciones de 1970 y 1986, en las que México fue anfitrión, tienen un valor especial tanto por la nostalgia como por la calidad de los futbolistas retratados.

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Un hombre y dos niños, un niño y una niña, llenan un álbum de cromos Panini del Mundial en una mesa de madera en una sala decorada con banderas y fotos
Los álbumes Panini permiten revivir la emoción de los Mundiales y muestran la evolución del futbol mexicano a través de las décadas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas colecciones se han convertido en piezas muy apreciadas por quienes vivieron esas Copas del Mundo y por nuevas generaciones de coleccionistas. A continuación, te presentamos a los jugadores mexicanos que quedaron inmortalizados en el álbum de estampas de aquellas ediciones.

Los jugadores de México en el álbum Panini del Mundial 2026

El álbum Panini de este 2026 incluye a una nueva generación de futbolistas mexicanos, muchos de los cuales llegan como caras nuevas y otros repiten tras apariciones en ediciones recientes.

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  • Luis Ángel Malagón (descartado para el Mundial por lesión)
  • Johan Vásquez
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Jesús Gallardo
  • Israel Reyes
  • Diego Lainez (no considerado en la última convocatoria)
  • Carlos Rodríguez (no considerado en la última convocatoria)
  • Edson Álvarez
  • Orbelín Pineda
  • Marcel Ruiz (no considerado en la última convocatoria)
  • Érick Sánchez (no considerado en la última convocatoria)
  • Hirving Lozano
  • Santiago Giménez
  • Raúl Jiménez
  • Alexis Vega
  • Roberto Alvarado
  • César Huerta
El principal ausente en el álbum de 2026 es Luis Ángel Malagón, quien se perfilaba como el arquero titular del Tri, pero se tuvo que bajar tras una aparatosa lesión. Foto: archivo)
El principal ausente en el álbum de 2026 es Luis Ángel Malagón, quien se perfilaba como el arquero titular del Tri, pero se tuvo que bajar tras una aparatosa lesión. Foto: archivo)

De esta manera, la lista refleja tanto la renovación como la continuidad en la Selección Mexicana.

Los protagonistas de México 1970

El álbum Panini de 1970 fue el primero en la historia de los Mundiales y su edición mexicana es pieza de colección. Los jugadores que aparecen en sus estampas formaron parte de una generación que marcó época y sentó las bases del fútbol local.

  • Ignacio Calderón
  • Juan Manuel Alejándrez
  • Gustavo Peña
  • Gabriel Núñez
  • Mario Pérez
  • Sabás Ponce
  • Alberto Onofre
  • Isidoro Díaz
  • Juan Alvarado
  • Vicente Pereda
  • Aarón Padilla
  • Javier Fragoso
  • Enrique Borja
  • Francisco Castrejón
La edición Panini de 1970 marcó historia al ser la primera del Mundial y a registrar una generación clave del futbol mexicano. (Crédito especial: @MXESTADIOS)
La edición Panini de 1970 marcó historia al ser la primera del Mundial y a registrar una generación clave del futbol mexicano. (Crédito especial: @MXESTADIOS)

Cada uno de estos futbolistas quedó registrado en estampas individuales, además de la tradicional foto grupal y el escudo nacional, símbolos del primer Mundial moderno en suelo mexicano.

Las figuras del álbum de México 1986

Dieciséis años después, México volvió a ser el centro del futbol mundial y Panini lanzó una edición que resaltó a una nueva generación de talentos locales. El álbum de 1986 incluyó a referentes que hoy son leyenda.

  • Pablo Larios
  • Mario Trejo
  • Félix Cruz Barbosa
  • Armando Manzo
  • Fernando Quirarte
  • Rafael Amador
  • Raúl Servín
  • Carlos Muñoz
  • Miguel España
  • Tomás Boy
  • Javier Aguirre
  • Manuel Negrete
  • Hugo Sánchez
  • Luis Flores
  • Carlos Hermosillo
  • Olaf Heredia

Así, los álbumes de estampas permiten revivir la emoción de los Mundiales y reconocer la evolución del futbol mexicano a lo largo de las décadas.

Referentes legendarios como Hugo Sánchez y Manuel Negrete protagonizan el álbum Panini de México 1986. (Crédito especial: @MXESTADIOS)
Referentes legendarios como Hugo Sánchez y Manuel Negrete protagonizan el álbum Panini de México 1986. (Crédito especial: @MXESTADIOS)

La presencia de estos futbolistas en los álbumes de 1970 y 1986 forma parte del legado cultural del futbol nacional. Más que simples cromos, estas imágenes simbolizan sueños, triunfos y la conexión de los aficionados con sus ídolos.

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