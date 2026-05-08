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México conquista ocho medallas en el Panamericano Junior de Ciclismo de Pista en Xalapa

La delegación mexicana consiguió preseas en pruebas de velocidad por equipos, persecución por equipos y persecución individual

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La selección mexicana de ciclismo de pista inició con resultados positivos su participación en el Campeonato Panamericano Junior que se celebra en Xalapa, Veracruz, al conseguir un total de ocho medallas durante las primeras jornadas de competencia.

El certamen continental se mantendrá en actividad hasta el sábado 9 de mayo y reúne a representantes juveniles de distintos países de América.

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Los ciclistas mexicanos lograron preseas en pruebas individuales y por equipos, destacando las actuaciones de Cristian Garfias y Ximena Valentin, quienes obtuvieron medallas de oro en la modalidad scratch.

Cristian Garfias y Ximena Valentin lideran actuación mexicana

México consiguió sus primeros títulos del campeonato gracias a Cristian Garfias y Ximena Valentin, quienes se coronaron en la prueba scratch tras imponerse a competidores de Brasil, Perú y Colombia.

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La delegación nacional también sumó medallas de plata en velocidad por equipos. En la rama femenil, Nicole Jiménez, Mayline Chong y Sofía López finalizaron en el segundo lugar, únicamente por detrás de Colombia, mientras que Ecuador completó el podio.

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En la categoría varonil, Roberto Aguilar, Máximo Estrada y Aaron Sahagún repitieron el resultado al quedarse con la medalla de plata, nuevamente detrás del representativo colombiano. Ecuador obtuvo el tercer puesto.

México suma más podios en persecución individual y por equipos

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La cosecha de medallas continuó para la selección nacional en la modalidad de persecución por equipos. Brandon Abundez, Cristian Garfias, Leonardo Albores y Jesús Jared Zamudio obtuvieron la plata en la rama varonil, donde Chile se quedó con el primer lugar y Colombia terminó en la tercera posición.

En la rama femenil, Fernanda Trujillo, Ximena Valentin, Mariana Rivas y Nicole Jiménez también finalizaron como subcampeonas continentales tras ser superadas por Colombia.

Las últimas preseas llegaron en persecución individual. Jesús Jared Zamudio ganó la medalla de plata luego de concluir por detrás del chileno Luciano Carrizo, mientras que el colombiano José Luis García completó el podio.

Por su parte, Manola de Castro obtuvo la medalla de bronce en la rama femenil, en una prueba dominada por la chilena Alexandra Osorio y la colombiana Sheylin Gómez.

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