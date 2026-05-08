México

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

La esperada cita permitirá que seguidores interactúen con los protagonistas tras 25 años del estreno de la primera película

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Los actores harán una gira de promoción y méxico será una de sus paradas. (REUTERS/Caroline Brehman)
Los actores harán una gira de promoción y méxico será una de sus paradas. (REUTERS/Caroline Brehman)

El reparto original de Scary Movie encabezado por Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris reveló que visitará México para el lanzamiento de la sexta película de la saga. El evento fue organizado para convivir con los fanáticos en el marco del esperado estreno de Scary Movie 6 el 4 de junio.

El encuentro en nuestro país está abierto a fans que se registren previamente en la página oficial, contesten un formulario y envíen una pregunta para los protagonistas.

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Los seleccionados podrán participar en una convivencia exclusiva con Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris, quienes encabezan a los personajes más emblemáticos de la saga.

Este es el nuevo póster de 'Scary Movie 6' Foto: X/@ParamountMexico.
Este es el nuevo póster de 'Scary Movie 6' Foto: X/@ParamountMexico.

En los anuncios del evento, los protagonistas han mostrado entusiasmo por la respuesta del público mexicano. Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris participaron en un video invitando a sus seguidores con frases icónicas de la franquicia adaptadas al español. Marlon Wayans recreó el legendario “Wazaaaaaaap” en versión mexicana, lo que fue replicado por Shawn y Anna, contagiando la emoción a los fans.

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Shawn Wayans enfatizó que ha escuchado que “los fans mexicanos son los más grandes seguidores de Scary Movie”, por lo que quiere comprobarlo personalmente. La magnitud de la respuesta indica que la reunión se perfila como un acontecimiento destacado para las comunidades que siguen el cine de comedia y parodia.

Los protagonistas de la cinta anunciaron su visita al país previo al estreno de la película.
Los protagonistas de la cinta anunciaron su visita al país previo al estreno de la película. (Captura de video TikTok Paramount México)

México y los fans más fieles

El regreso de los protagonistas de Scary Movie convoca a miles de admiradores en México, reconocidos por su afición tanto al cine de terror como al de comedia. La dinámica de registro y selección de preguntas evidencia el interés y rapidez con que los fans buscan interactuar con el elenco, reforzando el lazo entre la franquicia y su audiencia mexicana.

La visita de Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris subraya el papel especial de México en su gira promocional, en una cita que promete nostalgia, humor y cercanía con los seguidores nacionales.

El regreso de Scary Movie genera gran expectativa, pues pasaron trece años desde su última entrega y veinticinco años desde que los Wayans participaron como creadores, actores y directores de las dos primeras películas.

Scary Movie 6 – estreno en el Perú - Perú – entretenimiento – 2 marzo
La nueva entrega de la saga promete parodiar desde los últimos éxitos del terror hasta temas sociales candentes, con el reparto original y nuevas caras, sacudiendo la cartelera peruana a partir del 4 de junio de 2026 (Paramount Pictures)

Tras su salida de la dirección de la saga después de esas cintas, el equipo original retoma el proyecto para presentar nuevas parodias de películas de terror y de controversias sociales de la actualidad. La ocasión reviste carácter especial, ya que los hermanos Wayans han contado que sus ideas fueron utilizadas sin su participación tras la segunda película.

Esta nueva reunión del elenco original promete recuperar el humor y los guiños clásicos que hicieron famosa a la franquicia, al tiempo que circulan versiones sobre la posible preparación de una secuela de ¿Y dónde están las rubias?.

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