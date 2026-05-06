México

Es un hecho, scooters y bicis eléctricas deberán ser emplacadas a partir de esta fecha para circular

La Semovi pondrá en marcha este programa para regularizar la circulación de estos vehículos que ya circulan por las calles de la capital

Guardar
Gobierno CDMX inicia emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)
Gobierno CDMX inicia emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)

El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha un nuevo programa de emplacamiento de vehículos eléctricos de baja velocidad para ordenar el uso de scooters y bicicletas eléctricas, incrementar la seguridad y facilitar la identificación de estas unidades en la vía pública. La iniciativa, de carácter obligatorio, responde al aumento en la utilización de estas alternativas de movilidad y establece reglas claras para quienes las manejan en la capital.

Por medio de la Secretaría de Movilidad (Semovi) se implementará un sistema obligatorio de placas en vehículos eléctricos de baja velocidad. Bajo esta regulación, quienes conduzcan vehículos eléctricos personales —aquellos cuyo motor supere los 25 kilómetros por hora— deberán cumplir con nuevos lineamientos.

PUBLICIDAD

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, afirmó en rueda de prensa lo siguiente: “Esta regulación que hoy se presenta significa reconocer esta nueva realidad y establecer reglas justas, garantizar derechos, prevenir accidentes y la convivencia con todas las formas de movilidad”.

Clara Brugada anuncia el inicio del programa de emplacamiento para vehículos eléctricos en la CDMX.
Clara Brugada anuncia el inicio del programa de emplacamiento para vehículos eléctricos en la CDMX. (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Cuándo empezará el emplacamiento de vehículos eléctricos?

El registro de vehículos motorizados será obligatorio a partir del 1 de julio para nuevas unidades, mientras que aquellas existentes contarán con un plazo especial para incorporar sus placas.

PUBLICIDAD

Para ello, estos vehículos se dividirán de la siguiente manera: Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) y Vehículo Eléctrico Personal (VEP). Las autoridades precisaron que existirán dos tipos de placas:

  • Tipo A: con peso menor a 35 kg.
  • Tipo B: con peso mayor a 35 kg y hasta 350 kg.
Infografía con placas y distintivos para vehículos eléctricos en CDMX. Muestra diseños verdes (Tipo A) y azules (Tipo B) con códigos QR y textos informativos
La imagen muestra los diferentes tipos de placas y distintivos para vehículos eléctricos personales, clasificados por peso, dentro del nuevo programa de emplacamiento en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Requisitos y proceso para obtener placas para scooters y bicicletas eléctricas

Entre los lineamientos principales del programa destaca la obligatoriedad de contar con licencia de conducir para operar scooters eléctricos y bicicletas eléctricas sujetas a regulación. A partir del 1 de julio, los vehículos nuevos deberán salir emplacados directamente desde el punto de venta.

El periodo de socialización de las nuevas reglas será de dos meses, durante los cuales usuarios actuales podrán informarse sobre el reglamento. Desde el 1 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzará a aplicar sanciones para quienes no registren sus unidades conforme a las reglas establecidas.

Para usuarios que ya poseen un scooter eléctrico o una bicicleta eléctrica, el plazo para hacer el registro vigente será del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026. El trámite se realizará a través de una plataforma digital habilitada por las autoridades. Los requisitos para obtener las placas incluyen:

  • Presentar factura o documento que acredite la propiedad
  • Comprobar residencia en la Ciudad de México
  • Tener licencia de conducir vigente
  • Usar casco de protección

Monopatines (Infobae en Vivo)
Las disposiciones aplican tanto para vehículos individuales como para flotillas de renta, lo que extiende la regulación a empresas dedicadas a la micromovilidad eléctrica en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, queda prohibido circular por banquetas, carriles confinados para transporte público y carriles centrales de vías de acceso controlado. También es obligatorio evitar conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas y no transitar en vías cuya velocidad máxima rebase los 50 km por hora.

Qué vehículos eléctricos deben emplacarse en la Ciudad de México

El reglamento diferencia entre los tipos de vehículos eléctricos de baja velocidad que deben emplacarse, lo que incluye:

  • Scooters eléctricos que excedan los 25 kilómetros por hora y tengan una potencia de motor entre 250 watts y 1 kilowatt
  • Bicicletas eléctricas que cumplan con estas características

Las disposiciones aplican tanto para vehículos individuales como para flotillas de renta, lo que extiende la regulación a empresas dedicadas a la micromovilidad eléctrica en la capital.

Temas Relacionados

CDMXbicicletas eléctricasemplacamientoSemoviScootersmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta por temperaturas altas y lluvias por anticiclón

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta por temperaturas altas y lluvias por anticiclón

¿Qué le pasó a Paco Web? Tiktoker pide apoyo para cirugía y trasplante de riñón

Ante este panorama, el creador digital lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta de 2 millones de pesos

¿Qué le pasó a Paco Web? Tiktoker pide apoyo para cirugía y trasplante de riñón

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

La Comisión de Árbitros presentó la lista de los centrales, asistentes y personal del VAR que impartirán justicia en los partidos de vuelta, revelaron quién pitará el Pumas vs América

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

Con la serie a su favor, los de La U se presentan en el Volcán para dar el último golpe de autoridad rumbo al último partido de la competencia

Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

La joya del Pachuca, Elías Montiel, interesa al Sporting de Lisboa

Montiel buscaría agilizar su salida a Europa tras no estar considerado por la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La joya del Pachuca, Elías Montiel, interesa al Sporting de Lisboa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a conductor que llevaba más de 750 kilos de marihuana en camión de carga en Coahuila

Detienen a conductor que llevaba más de 750 kilos de marihuana en camión de carga en Coahuila

Dámaso Castro Zaavedra solicita licencia como vicefiscal de Sinaloa tras señalamientos de EEUU

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán lanza nuevo tema inspirado en la ausencia de Silvia Pinal: “Para mi mamita”

Alejandra Guzmán lanza nuevo tema inspirado en la ausencia de Silvia Pinal: “Para mi mamita”

‘Señora Señora’: Denisse de Kalafe remató su canción del Día de Las Madres y hoy lucha por recuperarla

Cuánto cuesta el boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro será homenajeada en el Festival de Cannes

Fans de BTS llevan ofrenda a Tláloc para que no llueva durante sus conciertos de México

DEPORTES

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

La joya del Pachuca, Elías Montiel, interesa al Sporting de Lisboa

¿Quién es Lucca Vuoso? El joven mexicano sub-17 que el Kun Agüero adoptó para representar

La emotiva despedida de Julio César Chávez a Eduardo Lamazón tras su fallecimiento: “Gracias por estar conmigo”