Zague señala a los responsables del conflicto con seleccionados mexicanos rumbo al Mundial 2026

(Cortesía TV Azteca)

La controversia por los convocados a la Selección Mexicana continúa generando reacciones dentro del futbol nacional.

Luego de la polémica surgida alrededor de Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores de Toluca que habrían sido solicitados por su club para disputar la vuelta de las semifinales de la Concachampions, el exfutbolista y exseleccionado nacional Luis Roberto Alves “Zague” consideró que los futbolistas no son responsables de la situación y apuntó hacia los directivos del futbol mexicano.

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El ahora analista señaló que las decisiones relacionadas con convocatorias y acuerdos entre clubes y Selección Mexicana deben manejarse con mayor claridad, especialmente rumbo al Mundial de 2026.

Zague defiende a los futbolistas tras la polémica

(@miseleccionmx / X)

Durante sus declaraciones, Zague afirmó que los jugadores suelen quedar en medio de decisiones tomadas por dirigentes y cuerpos administrativos, pese a que su intención es representar al país de la mejor manera posible.

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“El futbolista es el menos culpable de todo esto”, comentó el exseleccionado nacional, al señalar que los jugadores buscan cumplir con el compromiso de acudir a la Selección Mexicana cuando son requeridos.

También sostuvo que muchas de las situaciones que terminan afectando al entorno del equipo nacional nacen desde la dirigencia del futbol mexicano.

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“El futbolista quiere dar su mejor versión, quiere representar a su selección con el mayor compromiso”, expresó Zague, quien consideró que las decisiones tomadas por los directivos no siempre benefician al desarrollo del equipo.

Pide mayor claridad de la FMF

El exjugador aseguró que este tipo de conflictos no son nuevos dentro del futbol mexicano y señaló que la Federación Mexicana de Futbol debe actuar con mayor responsabilidad al momento de establecer acuerdos y gestionar convocatorias.

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“Esto no es algo de ahora, esto es algo que ha pasado por muchos años en el fútbol mexicano”, afirmó.

Zague también pidió que el enfoque principal se mantenga en el respaldo a los jugadores y en la preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

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“Hay que erradicar lo que está mal, pero el futbolista, cuando le indican qué hacer, siempre va a estar dispuesto a ser protagonista”, señaló.

Finalmente, insistió en que los directivos deben actuar con mayor claridad y equidad para evitar nuevas polémicas alrededor del equipo nacional.

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“Los directivos deben ser los más claros, más equitativos y más sensatos en su toma de decisiones, pero mientras tanto, hay que apoyar a los que están adentro”, concluyó Zague.