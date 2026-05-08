Gobierno de Sheinbaum sigue sin definir fecha para la elección judicial

Sheinbaum habló sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina de este viernes. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dio a conocer este viernes durante la conferencia de prensa matutina, que aún no se ha definido fecha para la elección judicial.

Esto, ante la pregunta de una reportera que cuestionó si en la reunión que sostuvo el pasado jueves en Palacio Nacional con legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, se había hablado sobre un posible periodo extraordionario para hablar sobre el aplazamiento de la elección judicial.

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Ante esto, Sheinbaum respondió: “todavía no, todavía no lo tenemos definido, como les comenté en su momento, Luisa María (Alcalde) está haciendo este estudio y ya pronto haremos un planteamiento”.

Cabe destacar que el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, dio a conocer a finales de abril que la presidenta Sheinbaum cedió y aceptó analizar una “reforma a la reforma judicial” y modificar la Constitución para que se traslade a 2028 la elección del segundo paquete de juzgadores del Poder Judicial.

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En entrevista con el medio El Financiero, Ramírez Cuéllar aseguró que “la presidenta ya le encomendó a la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, analizar el tema como primera tarea”.

Sheinbaum, dijo que aún no se definía fecha para la elección judicial . EFE/Isaac Esquivel

Señaló que “ya se conversó con los legisladores del PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el PT (Partido del Trabajo) y esta semana analizarán el tema”.

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Además, afirmó que “con el PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional) y MC (Movimiento Ciudadano) ya se ha comentado el tema y ya algunos han manifestado su disposición”.

Enfatizó que “hay una disposición de análisis de todos, de internos y de externos. La idea es evitar que se convulsione la asistencia y la votación del primer domingo de junio de 2027. Es mejor separar todo”.

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Admitió que “vamos a platicar con todos para garantizar la mayoría calificada, porque es una reforma constitucional” y “vamos a entrar a un periodo de análisis”.

También reconoció que en el periodo ordinario de sesiones pasado, que terminó el pasado 30 de abril, ya no sería posible iniciar el estudio de la iniciativa en las Comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que se conversaba sobre la posibilidad de abrir un periodo extraordinario de sesiones en mayo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con legisladores de coalición en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 15 de septiembre de 2024, el segundo paquete de juzgadores deberá elegirse en la elección federal ordinaria del 2027.

Sheinbaum se reune con legisladores

Claudia Sheinbaum se reunió con legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República el pasado jueves para hacer un balance de las labores legislativas en el último periodo de sesiones que concluyó la semana pasada.

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“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional”, escribió Sheinbaum en redes sociales, acompañado de una imagen en la que se le ve con senadores y diputados de Morena y partidos aliados.