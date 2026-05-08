México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 8 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,22 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,53% respecto al precio de cierre anterior de 17,31 pesos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -1,36%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -9,82%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 6,88%, por debajo de la volatilidad de referencia del 8,21%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

PUBLICIDAD

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Google icon

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Una broma con doble sentido hecha por fans mexicanas provocó indignación internacional luego de que seguidoras extranjeras pensaran que se había filtrado la ubicación real del grupo surcoreano

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Pese a que la serie había sufrido un paro indeterminado, para este 2026 se anunció que una de las series más aclamadas en México vuelve a las pantallas

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Video muestra cómo comenzó incendio en Casa Ley de Los Mochis que dejó seis muertos

Hasta el momento se reportan seis personas fallecidas derivado del incendio

Video muestra cómo comenzó incendio en Casa Ley de Los Mochis que dejó seis muertos

Sheinbaum presenta aportación ecónomica de mexicanos en EEUU previo a revisión del TMEC: solo el 10% reside sin documentos

La migración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido significativamente en la última década

Sheinbaum presenta aportación ecónomica de mexicanos en EEUU previo a revisión del TMEC: solo el 10% reside sin documentos

Consulados de México no influyen en política de Estados Unidos, afirma Sheinbaum: desconoce sobre revisión a sedes

La mandataria reiteró que México establece en su Constitución la autodeterminación de los pueblos

Consulados de México no influyen en política de Estados Unidos, afirma Sheinbaum: desconoce sobre revisión a sedes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Detienen a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco

Rayos X delatan a joven que intentaba viajar de la CDMX a Veracruz con 47 kilos de marihuana en tres maletas

Vinculan a proceso a Alexander Benavides, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares: esto dice la letra

BTS conquista México… ¡y una abuelita mexicana enloquece a las ARMY con unas conchas inspiradas en “ARIRANG”!

BTS se rinde ante ARMY de México y lamentan 9 años de ausencia en el país

DEPORTES

Zague señala a los responsables del conflicto con seleccionados mexicanos rumbo al Mundial 2026

Zague señala a los responsables del conflicto con seleccionados mexicanos rumbo al Mundial 2026

Miguel Herrera detecta deficiencias de Efraín Juárez tras el empate ante América

Con bailes prehispánicos, así fue el lanzamiento oficial del Álbum PANINI del Mundial 2026 en el Museo Anahuacalli de la CDMX

Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986

Zurdo Ramírez reaparece luego de ser noqueado por David Benavidez: “Esto no es el final”