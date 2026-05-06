México

Dron arroja volantes contra chef y empresario en Culiacán que organizó “Carnita asada por la paz”: lo vinculan con la Reina del Pacífico

El aparato se estrelló contra cables en el Ayuntamiento durante la protesta y no hay responsables identificados por la operación del dispositivo

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El dispositivo perdió estabilidad y se impactó contra cableado cercano al Ayuntamiento, lo que provocó su caída. No se reportaron personas lesionadas ni incidentes adicionales. (Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)
El dispositivo perdió estabilidad y se impactó contra cableado cercano al Ayuntamiento, lo que provocó su caída. No se reportaron personas lesionadas ni incidentes adicionales. (Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)

Un dron lanzó volantes con señalamientos contra el chef y empresario Miguel Taniyama, organizador de la protesta denominada “Carnita asada por la paz”, y en los impresos se le vinculó con la “Reina del Pacífico”, antes de estrellarse contra cables en las inmediaciones del Ayuntamiento de Culiacán.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba la convocatoria en la explanada del Palacio Municipal, donde ciudadanos se reunieron en una protesta organizada por Taniyama con el objetivo de recuperar espacios públicos y reconstruir el tejido social en Sinaloa. La movilización se realizó en un contexto marcado por la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya tras señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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De acuerdo con los reportes, el dron sobrevoló la zona y liberó panfletos dirigidos contra el empresario. Posteriormente, el dispositivo perdió estabilidad y se impactó contra cableado cercano al inmueble municipal, lo que provocó su caída. No se reportaron personas lesionadas ni incidentes adicionales.

Hasta el cierre de esta nota informativa, no hay información sobre la identidad de quienes operaban el dron ni de las personas responsables de la distribución de los volantes.

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Momentos después de que el aparato se desplomara, Taniyama señaló que esta acción fue un intento de desacreditación y un ataque sin fundamentos contra su persona.

Imagen de los volantes lanzados desde el dron. (Crédito: redes sociales)
Imagen de los volantes lanzados desde el dron. (Crédito: redes sociales)

Durante la jornada, asistentes compartieron posturas sobre la situación de seguridad en Sinaloa y señalaron la necesidad de avanzar hacia condiciones de mayor tranquilidad en la entidad. Tras el incidente, Taniyama calificó la acción como un intento de desacreditación.

La “Reina del Pacífico” y su actividad reciente

Sandra Ávila Beltrán, conocida públicamente como la “Reina del Pacífico”, adquirió notoriedad en México durante la década de 2000 por investigaciones y procesos judiciales relacionados con narcotráfico. En años recientes su nombre ha permanecido en la esfera pública principalmente por litigios civiles y mediáticos, no por nuevas acusaciones penales o reportes oficiales sobre actividades criminales.

La Reina del Pacífico
En la década de 2000, Sandra Ávila Beltrán, conocida públicamente como la “Reina del Pacífico”, adquirió notoriedad en México por investigaciones y procesos judiciales relacionados con narcotráfico. (Crédito: redes sociales)

Entre 2025 y 2026, Ávila Beltrán volvió a aparecer en la agenda pública por resoluciones judiciales a su favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en un litigio relacionado con el uso de su imagen en producciones audiovisuales, mientras que autoridades federales le devolvieron inmuebles que habían permanecido asegurados durante años como parte de procesos legales previos.

Su defensa también ha promovido nuevas acciones jurídicas vinculadas al aprovechamiento comercial de su imagen, lo que ha mantenido su nombre en medios de comunicación y en el debate público reciente.

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