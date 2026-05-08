Acuerdo comercial entre México y Canadá va muy bien previo a revisión del TMEC, asegura Sheinbaum

El secretario de Economía se encuentra actualmente en Canadá realizando las negociaciones pertinentes rumbo a la firma del T-MEC. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación comercial entre México y Canadá se ha desarrollado de manera positiva, sumando un fortalecimiento, en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Con Canadá tenemos el tratado comercial de los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México. Pero desde que entró el primer ministro Mark Carney al gobierno de Canadá, hemos estado fortaleciendo la relación México-Canadá”, señaló la mandataria.

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Sheinbaum destacó que hay gran interés de empresas canadienses en invertir en México, así como un creciente interés de compañías mexicanas por invertir en Canadá y ampliar el comercio bilateral. Recordó que, tras una reciente visita de autoridades canadienses a México, ahora corresponde el regreso de la delegación mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, a territorio canadiense. “Por lo que me informa Marcelo, les está yendo muy bien”, indicó la presidenta.

El secretario de Economía se encuentra actualmente en Canadá realizando las negociaciones pertinentes rumbo a la firma del T-MEC.

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En cuanto a los sectores involucrados en estos acuerdos y proyectos de inversión conjunta, Sheinbaum subrayó que existen oportunidades en manufactura y servicios, así como un flujo creciente de turistas canadienses hacia México.

“Hay muchos sectores de la manufactura y también de servicios. Hay cada vez más turistas canadienses que vienen a México”, explicó, aunque señaló que los detalles específicos de los acuerdos y resultados de las reuniones serán dados a conocer próximamente por Marcelo Ebrard.

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La mandataria concluyó que el diálogo y la cooperación entre ambos países se mantienen sólidos, y que la perspectiva es positiva para la próxima revisión del TMEC, consolidando a México y Canadá como socios estratégicos en la región.