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UFC 328: horario y dónde ver en México la pelea de Chimaev vs Strickland

Combates como el de Alexander Volkov vs Waldo Cortés Acosta y Sean Brady vs Joaquin Buckley forman parte de la cartelera

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(UFC)
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La UFC 328 se celebrará este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, con una cartelera encabezada por la pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland por el campeonato de peso mediano.

El evento reunirá varios combates titulares y enfrentamientos de alto nivel que podrían impactar distintas divisiones de la empresa.

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El campeón invicto Khamzat Chimaev expondrá el cinturón ante el excampeón Sean Strickland, quien buscará recuperar el título perdido en 2024. Además, la función contará con otro combate de campeonato entre Joshua Van y Tatsuro Taira en la categoría de peso mosca.

¿A qué hora y dónde ver la UFC 328?

(David Yeazell-USA TODAY Sports/File Photo)
(David Yeazell-USA TODAY Sports/File Photo)

La función de UFC 328 arrancará desde las 3:00 p.m. tiempo de la Ciudad de México con las preliminares iniciales.

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Las peleas preliminares comenzarán a las 5:00 p.m., mientras que la cartelera principal iniciará a las 7:00 p.m.

El evento podrá seguirse en vivo a través de Paramount+, plataforma encargada de la transmisión oficial de la función.

Cartelera completa de UFC 328

(REUTERS/Jeremy Piper)
(REUTERS/Jeremy Piper)

La pelea estelar enfrentará a Khamzat Chimaev y Sean Strickland por el campeonato de peso mediano. La función también incluirá combates en divisiones como peso pesado, welter, ligero y mosca.

Cartelera principal y preliminar

  • Khamzat Chimaev (c) vs. Sean Strickland | Campeonato de peso mediano
  • Joshua Van (c) vs. Tatsuro Taira | Campeonato de peso mosca
  • Alexander Volkov vs. Waldo Cortés Acosta | Peso pesado
  • Sean Brady vs. Joaquin Buckley | Peso welter
  • King Green vs. Jeremy Stephens | Peso ligero
  • Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz | Peso mediano
  • Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov | Peso welter
  • Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki | Peso ligero
  • Jim Miller vs. Jared Gordon | Peso ligero
  • Roman Kopylov vs. Marco Tulio | Peso mediano
  • Pat Sabatini vs. William Gomis | Peso pluma
  • Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos | Peso mediano
  • Clayton Carpenter vs. José Ochoa | Peso mosca
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