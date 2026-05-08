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Alemana genera debate en redes al asegurar que Metro CDMX es más seguro que el de Berlín

Usuarios cuestionaron las declaraciones de la extranjera luego de que hablara sobre seguridad en el transporte público mexicano

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Usuarios cuestionaron las declaraciones de la extranjera luego de que hablara sobre seguridad en el transporte público mexicano.
Usuarios cuestionaron las declaraciones de la extranjera luego de que hablara sobre seguridad en el transporte público mexicano.

Mientras continúan las críticas hacia el funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por retrasos, averías y problemas de mantenimiento rumbo al Mundial de 2026, una joven alemana desató un intenso debate en redes sociales al afirmar que se siente más segura viajando en el transporte público de la capital mexicana que en el de Berlín.

La polémica comenzó luego de que la creadora de contenido Patzi Contenido compartiera un video en TikTok donde habló sobre su experiencia utilizando el Metro y el Metrobús en la Ciudad de México. Sus declaraciones rápidamente acumularon millones de reproducciones y miles de comentarios divididos.

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La creadora de contenido desató polémica al comparar el transporte público de la capital mexicana con el de Alemania.

“Me siento más segura en el metro de Ciudad de México que en el metro de Berlín. Cuando yo les cuento eso a las personas aquí en Ciudad de México, no me creen. Se les juro que me siento así y es por una razón”, explicó la influencer.

La joven señaló que uno de los aspectos que más tranquilidad le genera es la existencia de espacios exclusivos para mujeres y niños dentro del transporte público capitalino.

“En el metro y en el metrobús de Ciudad de México siempre existe esa parte que es solamente para niños y mujeres. La primera vez que vi esto me dio mucha tristeza. Pensé: ‘¿cómo es posible que llegamos a un punto que las mujeres necesitan una parte para ellas?’”, comentó.
La Línea 5 del Metro CDMX suspendió servicio por afectaciones en la barra guía provocadas por el calentamiento de la barra guía (X/ @MetroCDMX)
La Línea 5 del Metro CDMX suspendió servicio por afectaciones en la barra guía provocadas por el calentamiento de la barra guía (X/ @MetroCDMX)

Sin embargo, relató que vivió situaciones de miedo en Alemania que modificaron su percepción sobre la seguridad en espacios públicos.

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“Pero sinceramente, he tenido una situación en mi vida en la que realmente tuve miedo a una mujer. Y eso fue en un parque en Berlín”, dijo.

La creadora recordó que vio “una mujer muy drogada y traía un palo enorme de madera y neta le tenía miedo”, además de asegurar que en distintas ocasiones se sintió vulnerable ante hombres en su país.

La joven alemana afirmó que el sistema de transporte en Ciudad de México le brinda más tranquilidad que el metro de Berlín.
La joven alemana afirmó que el sistema de transporte en Ciudad de México le brinda más tranquilidad que el metro de Berlín.
“Yo ahí (Metro CDMX) me siento en paz, pongo mi musiquita, nadie me pela, nadie me mira, nadie me toca, nadie me hace nada”, afirmó.

También respondió anticipadamente a quienes podrían cuestionar su postura sobre la inseguridad en el transporte.

“Y yo sé que va a haber unos güeyes que van a decir: ‘ay, pero también te puede robar una mujer’. Sí, me puede robar una mujer, pero la verdad sí, da agüite si alguien me roba algo. Pero eso no es mi miedo, ¿eh? Hay cosas muchísimo peores que te puedan pasar en un metro”.
Metro CDMX
Metro CDMX

Las declaraciones provocaron reacciones encontradas entre usuarios mexicanos. Algunos respaldaron su experiencia, mientras otros criticaron la comparación.

“Yo te creo poco”, “Eso es mentir por convivir. Saludos”, “Ok, cambiamos. Tú quédate y yo me voy a Alemania”, y “Si no hubiera separación no dirías lo mismo”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.

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