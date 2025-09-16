Cómo preparar un jugo de betabel con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Jugo de naranja con betabel y proteína en polvo, una bebida rica en vitamina C y antioxidantes que favorece la energía y la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un macronutriente esencial para quienes asisten al gimnasio y buscan desarrollar masa muscular. Al realizar ejercicios de fuerza, como el levantamiento de pesas, las fibras musculares sufren pequeñas rupturas que el cuerpo necesita reparar y fortalecer. Para este proceso, la proteína resulta fundamental, ya que aporta los aminoácidos necesarios para la regeneración muscular.

Diversos estudios sugieren que un consumo adecuado de proteína puede mejorar la recuperación y el rendimiento en el entrenamiento. La cantidad recomendada varía según el objetivo, el peso corporal y la intensidad del ejercicio, pero para la mayoría de quienes entrenan fuerza, oscila entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso al día.

Entre las fuentes más habituales de proteína se encuentran la carne, el pescado, los huevos, los lácteos y, en el caso de quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, las legumbres, frutos secos y productos de soja. Además, existen suplementos como el suero de leche (whey protein) que facilitan el aporte diario cuando no es posible cubrirlo con alimentos.

Una forma de usar la proteína en polvo es como base para un jugo, especialmente si no quieres mezclar el suplemento con leche. Aquí te contamos cómo preparar un jugo de betabel y naranja con proteína.

Jugo de betabel con naranja y proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 betabel mediano

2 naranjas grandes

1 medida de proteína en polvo (sabor neutro o vainilla)

150 ml de agua fría

Preparación:

1. Lavar y pelar el betabel. Cortar en trozos pequeños.

2. Exprimir el jugo de las naranjas.

3. Colocar el betabel, el jugo de naranja y el agua en una licuadora.

4. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Agregar la proteína en polvo y licuar nuevamente hasta que se integre por completo.

6. Servir frío.

Beneficios de cada ingrediente:

La proteína en polvo es segura y efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Betabel:

Rico en nitratos naturales, apoya la circulación sanguínea y puede mejorar el rendimiento físico.

Contiene antioxidantes como la betaína y la vitamina C, que combaten el daño oxidativo.

Aporta fibra, lo que contribuye a la salud digestiva.

Naranja:

Fuente importante de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico.

Proporciona antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo.

Contiene agua y azúcares naturales, útiles para la hidratación y recuperación tras la actividad física.

Proteína en polvo:

Suministra aminoácidos esenciales necesarios para la reparación y crecimiento muscular.

Favorece la saciedad, lo que puede ayudar a regular el apetito.

Apoya la recuperación después del ejercicio, sobre todo si se consume tras el entrenamiento.

Este jugo combina compuestos antioxidantes, nitratos y vitamina C con proteína de alta calidad. Su consumo es una opción práctica para quienes buscan recuperarse después del ejercicio o complementar su ingesta diaria de nutrientes de forma rápida y sencilla.