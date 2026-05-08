Cae otro sicario de Los Malportados implicado en el triple homicidio de Azcapotzalco: lo investigan por extorsión y narcomenudeo

El detenido presuntamente está involucrado con el triple homicidio ocurrido a finales de abril en Azcapotzalco. (X @PabloVazC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de un presunto integrante de una célula delictiva relacionada con el triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa, en la alcaldía Azcapotzalco, hecho que generó una fuerte movilización policiaca y encendió las alertas por la violencia en esa demarcación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer a través de redes sociales que elementos de la corporación capturaron a Víctor Manuel Corona Muñoz durante un patrullaje preventivo realizado en la colonia San Sebastián. De acuerdo con el funcionario, el sospechoso fue encontrado en posesión de diversas dosis de aparente droga y un arma de fuego corta abastecida con cartuchos útiles.

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El detenido pertenece al grupo delictivo conocido como Los Malportados, que opera en la zona poniente de la capital, específicamente en la alcaldía Azcapotzalco, y que se dedica a la extorsión, narcomenudeo y homicidio.

Las autoridades capitalinas señalaron que el detenido es investigado por su probable participación en el triple homicidio registrado en el Andador Toma de Torreón, dentro de la Unidad Habitacional Francisco Villa. Además, la SSC indicó que también se analiza su posible relación con actividades de extorsión y narcomenudeo que operan en la zona de Azcapotzalco.

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En el mensaje difundido en redes sociales, Vázquez Camacho también afirmó que las autoridades continuarán trabajando en la desarticulación de grupos criminales.

El triple homicidio ocurrió la tarde del 29 de abril, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de viviendas ubicadas en la Unidad Habitacional Francisco Villa. Tras recibir el aviso, elementos de la SSC acudieron al sitio y localizaron a tres hombres con heridas provocadas por impactos de bala.

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(X @PabloVasC)

Paramédicos que arribaron posteriormente confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales. La zona fue acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las primeras diligencias para esclarecer el ataque armado.

La SSC informó en aquel momento que dos de las víctimas contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego. Los cuerpos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para continuar con las investigaciones correspondientes.

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La captura de Víctor Manuel “N” ocurrió días después de otro operativo relacionado con el mismo caso. El pasado 3 de mayo, policías capitalinos detuvieron a un joven de 19 años presuntamente vinculado con el triple homicidio, luego de que intentó huir al notar la presencia de agentes en la colonia San Sebastián.

En aquella acción policial, los uniformados aseguraron un arma de fuego corta con ocho cartuchos útiles, decenas de bolsas con presunta marihuana y envoltorios con aparente cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. Ese detenido también fue relacionado con otro homicidio ocurrido el 17 de abril en la calle 6 de Mayo, en Azcapotzalco.

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Los recientes hechos violentos ocurrieron en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la alcaldía. Apenas un día antes del triple homicidio en la Unidad Francisco Villa, una familia completa fue asesinada dentro de su vivienda en la colonia Nueva Santa María. Las víctimas fueron un hombre, una mujer y dos menores de edad, quienes presentaban huellas de violencia y lesiones provocadas con arma punzocortante.

Por ese caso, autoridades detuvieron en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza a cuatro personas presuntamente involucradas en el crimen, el cual causó conmoción entre habitantes de la capital del país.

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