Arqueros mexicanos avanzan a semifinales en la Copa del Mundo Shanghái 2026

(CANADA)

El tiro con arco mexicano aseguró presencia en las semifinales de la Copa del Mundo Shanghái 2026 gracias a las actuaciones de Maya Becerra, Dafne Quintero y Sebastián García en la modalidad de compuesto individual.

Los tres arqueros avanzaron a la ronda de las cuatro mejores posiciones en la segunda etapa del serial de World Archery.

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El torneo, que otorga puntos para el ranking mundial y plazas rumbo a la Gran Final del circuito en Saltillo, Coahuila, reúne a algunos de los principales exponentes internacionales de la disciplina.

Maya Becerra y Dafne Quintero aseguran presencia mexicana en la final

La arquera Maya Becerra, quien terminó en el segundo lugar de la ronda clasificatoria, avanzó a semifinales tras derrotar a las españolas Alexa Misis y Andrea Muñoz, además de la estadounidense Kaylee Gurney.

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Por su parte, Dafne Quintero superó a la hongkonesa Ying Wang, a la taiwanesa Jou Huang, a la surcoreana Jungyoon Park y a la turca Defne Cakmak para instalarse entre las mejores cuatro competidoras del torneo.

Con estos resultados, ambas mexicanas se enfrentarán en semifinales, lo que garantiza la presencia de México tanto en la final por la medalla de oro como en el duelo por el bronce.

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Sebastián García buscará el pase a la final ante Martin Damsbo

En la rama varonil, Sebastián García también consiguió avanzar a semifinales después de vencer a los estadounidenses Louis Price y James Lutz, además del turco Yagiz Sezgin.

El mexicano, quien finalizó tercero en la fase clasificatoria, enfrentará al danés Martin Damsbo por un lugar en la disputa por la medalla de oro.

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La definición de las medallas en compuesto individual comenzará esta noche a las 00:05 horas, tiempo del centro de México, dentro de una competencia que forma parte de la preparación internacional rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.