¿Cuánto colágeno tiene la gelatina y qué tanta deberías comer para fortalecer los huesos o articulaciones? 

Gelatinas que aportan mayor colágeno y menos azúcar, una opción ligera y nutritiva que combina sabor con beneficios para los huesos y articulaciones. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo publicado por el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo indica que el colágeno es una proteína que, “de forma natural, exclusivamente es de origen animal”. Su estructura se basa en tres cadenas de aminoácidos que, al entrelazarse en una triple hélice, conforman fibras.

Estas cadenas contienen en mayor proporción glicina, prolina e hidroxiprolina, repitiéndose sistemáticamente a lo largo de la molécula. Dicha configuración otorga al colágeno la capacidad de brindar soporte estructural a los tejidos en los que se encuentra. Las fibras de colágeno, dependiendo de su composición, pueden aportar flexibilidad y una elevada resistencia a la tracción.

En cuanto a su papel en el cuerpo humano, el colágeno constituye la proteína más abundante, por detrás únicamente de la proteína muscular y la albúmina sérica. Actúa como elemento estructural principal de huesos, articulaciones, músculos, piel, venas, arterias, córneas y dientes.

El organismo sintetiza colágeno a partir de la proteína ingerida en la dieta. Sin embargo, con el paso de los años, esta proteína tiende a degradarse y la eficiencia en su producción disminuye. Factores como exposición excesiva al sol, tabaquismo, consumo elevado de alcohol, déficit de sueño y falta de ejercicio pueden acelerar la reducción en la fabricación de colágeno.

Existen padecimientos vinculados a una deficiente de colágeno. Entre estos se encuentran el síndrome de Ehlers-Danlos, caracterizado por debilidad en el tejido conectivo, fragilidad y elasticidad aumentada en la piel junto con hipermovilidad articular; la osteogénesis imperfecta, que produce fracturas múltiples y deformidades óseas; el escorbuto, derivado de una insuficiencia de vitamina C y con reducción en la formación de hidroxiprolina; y la distrofia muscular congénita de Ullrich, que origina debilidad muscular.

La pérdida o déficit de colágeno ligado al envejecimiento suele evidenciarse mediante una piel menos firme y flexible, así como debilitamiento articular.

Colágeno en gelatina y medida sugerida para fortalecer huesos, articulaciones y piel

La gelatina se produce mediante la cocción de huesos, piel y cartílagos de animales. Este procedimiento descompone parcialmente las fibras de colágeno, generando una proteína de mayor digestibilidad.

Se requiere consumir entre 10 y 20 gramos de gelatina en polvo al día para alcanzar la cantidad necesaria de colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae).

A diferencia del colágeno hidrolizado presente en suplementos, que está completamente fragmentado en péptidos, la gelatina conserva cadenas largas que el organismo debe descomponer antes de absorber. Ambas sustancias contienen los mismos aminoácidos ya mencionados, fundamentales para la síntesis de colágeno en la piel, los huesos y las articulaciones.

El contenido de colágeno en la gelatina varía en función de la preparación. En promedio, una porción de 10 gramos de gelatina en polvo proporciona entre 8 y 9 gramos de proteína, casi en su totalidad derivada del colágeno. Esto indica que la gelatina de postre habitual no llega a las dosis empleadas en investigaciones clínicas sobre los beneficios del colágeno.

Los estudios con colágeno hidrolizado reportan mejoras en la piel, las articulaciones y la masa muscular con dosis diarias entre 2.5 y 15 gramos. Para obtener cantidades equivalentes exclusivamente a partir de gelatina, se requeriría consumir entre 10 y 20 gramos de gelatina en polvo al día, lo que supone varias porciones de gelatina casera, superando habitualmente el consumo promedio de una dieta estándar.

Aunque la gelatina constituye una fuente accesible de colágeno, no debe sustituir a los suplementos clínicos cuando se buscan efectos terapéuticos específicos.