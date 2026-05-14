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Pemex reporta aumento de 21.9% en refinación de crudo durante el primer trimestre de 2026 ante crisis de combustible en Medio Oriente

Este crecimiento se encuentra respaldado principalmente por el desempeño de la refinería Olmeca y Tula

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Pemex publica resultados del primer trimestre de 2026
Pemex publica resultados del primer trimestre de 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó el informe correspondiente al primer trimestre de 2026 sobre el panorama de la industria nacional de refinación.

De acuerdo a los datos revelados, el volumen promedio de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) alcanzó un millón 141 mil barriles diarios, marcando una expansión del 21.9% respecto al mismo periodo de 2025.

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Este crecimiento se encuentra respaldado principalmente por el desempeño de la refinería Olmeca, la cual sumó 164 Mbd, y la planta de Tula, que incrementó su operación en 39 Mbd tras la entrada en funciones de la coquizadora en julio de 2025.

La cifra representa el nivel más alto para un trimestre en los últimos once años, mostrando la consistencia de cinco periodos consecutivos al alza para el SNR.

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Asimismo, la producción de petrolíferos promedió un millón 110 mil barriles diarios, dato que también implica un aumento del 21.9% en comparación con el año anterior. Mientras que la elaboración de destilados de alto valor (la categoría que engloba a la gasolina, el diésel y la turbosina) representó el 65.7% ante un crecimiento del 42.5%.

Este documento fue presentado en un contexto donde, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Corea del Sur y varios países asiáticos han reportado un desabasto de combustible en los últimos meses como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente.

Refinería Olmeca
Refinería Olmeca

Disminución de importaciones y optimización del mercado interno

El aumento en la producción nacional también permitió ampliar la disponibilidad de estos productos dentro del país. Esta oferta interna impulsó las ventas en un 4.2%, y al mismo tiempo, redujo en 23.3% la importación del suministro.

  • La gasolina registró un promedio de 390 mil barriles diarios en el trimestre, lo que significó un alza del 29.6% en relación al año previo.
  • La producción de diésel se ubicó en 286 mil barriles diarios, reflejando un crecimiento del 69.9% sobre el mismo periodo de 2025.
  • La generación de combustóleo descendió hasta 161 mil barriles diarios, un 33.1% menos que en el año anterior.
  • El rendimiento de destilados se situó en 63.9%, es decir, 9.1 puntos porcentuales arriba respecto al primer trimestre de 2025.

Expansión de la red de estaciones de servicio

Al cierre del primer trimestre de 2026, el número de estaciones de servicio afiliadas a la Franquicia Pemex ascendió a 7 mil 520, lo que equivale a un incremento del 3.2% en comparación con 2025. De este total, 45 puntos de venta son propiedad directa de la empresa de petróleo.

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