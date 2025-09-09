México

Muere capitán de navío de la Marina durante práctica de tiro en Sonora: fue titular de la Aduana de Manzanillo

Los hechos sucedieron en Puerto Peñasco

Por Luis Contreras

Guardar
La dependencia aseguró que sus
La dependencia aseguró que sus seres queridos cuentan con su respaldo (EFE/ David Guzmán/Ilustrativa)

Un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) murió durante una práctica de tiro real en Sonora. Si bien la institución no compartió el nombre del elemento, diversos reportes refieren que se trata de un capitán.

"La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos“, es parte del mensaje compartido el 9 de septiembre.

Los reportes indican que el efectivo fallecido es Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien al parecer tenía el cargo de capitán.

El mensaje de las autoridades
El mensaje de las autoridades (X/@SEMAR_mx)

Los registros periodísticos indican que el hombre fallecido recientemente estuvo encargado de la Aduana de Manzanillo, Colima. Incluso, un documento de la Comunidad Portuaria de Manzanillo con la firma del hombre referido, con fecha de 2023, lo muestra como Subdirector de Aduana de la entidad.

Dos marinos muertos en dos días

La muerte de Adrián Omar del Ángel Zúñiga sucede un día después del fallecimiento de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien se desempeñaba como capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

Reportes periodísticos lo señalaron como un sujeto presuntamente involucrado en una red de comercialización ilícita de hidrocarburo, también conocido como huachicol fiscal, debido a señalamientos por parte de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo cuestionamientos sobre el papel que Pérez Ramírez habría tenido en las actividades ilícitas.

No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, vienen las investigaciones”, expresó la mandataria.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

SonoraMarinaSemarPuerto Peñascomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: dos habitantes dormirán en la suite tras mudarse al cuarto día

La Casa de los Famosos

Así festejaron los líderes de la Revolución Mexicana el Grito de Independencia

Esta efeméride fue festejada por los revolucionarios que tuvieron investidura presidencial

Así festejaron los líderes de

Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea contra Crawford: “Es algo muy difícil de superar”

El exitoso entrenador ha estado en la esquina del tapatío por más de 15 años

Eddy Reynoso se rinde ante

Selección mexicana podría jugar en Ciudad Universitaria en su preparación de cara al Mundial 2026

El Tri se prepara para afrontar sus últimos partidos amistosos y podrían disputar un duelo en el Estadio Olímpico Universitario

Selección mexicana podría jugar en

La increíble recuperación de Sparky, el cerdito con sarna rescatado de un sótano

Tras ser encontrado en estado grave y plagado de parásitos, la cría logró recuperarse gracias a los cuidados de amorosos de un par de rescatistas

La increíble recuperación de Sparky,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agosto de 2025 es el

Agosto de 2025 es el mes más seguro desde 2012 en CDMX, afirma Clara Brugada

Capturan a 11 presuntos integrantes de La Línea con arsenal, equipo táctico y drogas en Chihuahua

Ejército detiene a 10 sujetos con arsenal y vehículos en Culiacán, Sinaloa

Aparecen mantas por la paz en Culiacán a un año del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos: “Seguimos valientes”

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

Guillermo del Toro ya trabaja en nueva película para completar una famosa trilogía

Maxine Woodside explota contra La Casa de los Famosos 3 por la salida de Facundo: “Voté un buen de veces”

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a The Weeknd en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Daniela Luján regaña a Mariana Botas por adueñarse de la sudadera de Aldo de Nigris en LCDLFM

DEPORTES

Eddy Reynoso se rinde ante

Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea contra Crawford: “Es algo muy difícil de superar”

Selección mexicana podría jugar en Ciudad Universitaria en su preparación de cara al Mundial 2026

IA predice al ganador de la Serie del Rey de la LMB entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco

Este es el nuevo rival de Marco Verde luego de que su contrincante se lesionara

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, IA revela al ganador del combate